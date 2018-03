Traktör ihracatının yüzde 87'si onlardan

SAKARYA (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU - Sakarya'nın Erenler ilçesinde, üretim hacmi açısından Avrupa'nın en büyük tesisinde yılda yaklaşık 50 bin traktör üreten TürkTraktör, üretiminin yüzde 25'ini ihraç ediyor.

Traktör üretiminde 64 yıllık geçmişiyle otomotiv sektörünün faaliyet gösteren ilk üreticisi konumundaki TürkTraktör, Ankara'daki fabrikaya ek olarak, 2014'te Avrupa'nın üretim hacmi açısından en büyük traktör fabrikası olan Sakarya'nın Erenler ilçesinde ikinci fabrikasını devreye aldı.

Türkiye traktör pazarındaki en büyük paya sahip TürkTraktör'ün, son 11 yılda Türkiye'de satılan her 2 traktörden birinde imzası bulunuyor. New Holland, Case IH ve yurt dışına satılan Steyr olmak üzere üç markanın üretimini yapan şirket, 1979'da başladığı ihracat serüvenini, şu anda 130'dan fazla ülkeye yaparak sürdürüyor.

2017 yıl sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam traktör ihracatının yüzde 87'sini yapan TürkTraktör, bugüne kadar 850 binin üzerinde traktörün üretildiği tesislerde, Türk mühendislerin geliştirdiği yerli traktör motorunun da yapımı sağlanıyor. 2017 yıl sonu itibarıyla 490 bini aşkın motor üreten fabrika, motora ek olarak transmisyon ve krank üretimi de gerçekleştiriyor.

New Holland ve Case IH markalarının ülke geneline yayılan 150'ye yakın bayi ve 600'ü aşkın satış sonrası teşkilatı ile geniş servis ağına sahip konumda olan fabrikada, bugüne kadar 150 bini aşkın traktör ihraç edildi.



- "Otomasyona çok önem veriyoruz"



TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TürkTraktör'ün çok köklü geçmişe sahip bir şirket olduğunu söyledi.

Şirketin 1954 yılında Ankara'da kurulduğunu, Erenler ilçesindeki fabrikanın ise 2014'te faaliyete geçtiğini belirten Votta, "Erenler'deki fabrikamız üretim hacmi açısından Avrupa'nın en büyük fabrikası ve çok modern bir tesis. Yılda yaklaşık 50 bin traktör üretiliyor. Bu, Türkiye'deki toplam üretimin yaklaşık üçte ikisi. Aynı zamanda Türkiye'den ihracat edilen traktörlerin yüzde 987'sini biz üretiyoruz." diye konuştu.

Şirketin ilk ihracatını 1979'da yaptığını anlatan Votta, bu konuda çok deneyimli olan bir kuruluş olduklarının altını çizdi.

Şu anda 130'dan fazla ülkeye ihracat yaptıklarını vurgulayan Votta, şöyle devam etti:

"2017'de burada üretilen traktörlerin yüzde 25'i ihraç edildi ama gelir açısından bakıldığında oran yüzde 25'ten daha fazla. Çünkü ihraç ettiğimiz traktörler genellikle daha büyük modeller oluyor. 2017'de yaklaşık 50 bin traktör ürettik ama burada üretim yapımız çok esnek. Kimi günler 150 traktör üretirsiniz, kimi zaman 200, isterseniz 200'ün de üstüne çıkabilirsiniz. Bu tesis bulabildiğiniz en esnek üretim tesislerinden biri. Fabrikamız esnek bir yapıya sahip olduğu için bu planları istediğimiz zaman değiştirebiliriz."

Votta, yüksek kalitede üretim yapmak amacıyla kurulan tesiste otomasyona çok önem verdiklerine dikkati çekerek, "Hem üretim hattında hem de boya hattında görülebileceği gibi otomasyonlu üretimimiz var. Sadece üretim sayısı açısından esneklik yok aynı zamanda çok yüksek kaliteyi tutturma açısından da ona imkan veren bir tesis." şeklinde konuştu.



- 3 bini aşkın kişi çalışıyor



Şu anda TürkTraktör'de bini Sakarya'daki fabrikada olmak üzere 3 bini aşkın kişinin çalıştığı bilgisini veren Votta, tarım sektörüne yönelik üretim yaptıkları için talepte dalgalanmaların yaşanabildiğini, buna bağlı olarak personel sayısında da inişler çıkışların olabileceğini ifade etti.

Son zamanlarda tarım sektörünün daha istikrarlı hale geldiğini dile getiren Votta, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarımdaki gelişmelere baktığımızda oldukça istikrarlı ilerlemeler olduğunu görüyoruz. Bu yıl biraz daha kar yağsaydı daha mutlu olurduk ama genel olarak bu yıl 2017'ye benzer bir performans çıkacağını bekliyoruz. Çiftçilerimizin traktörle ilgili her türlü taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumdayız. Esnek üretim yaptığımız için her türlü gelişmeye de hazırlıklıyız. Tabi ki her zaman amacımız ihracatımızı daha da artırmaktır."