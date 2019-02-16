TTTSD’de başkan yeniden Vehbi Canpolat oldu

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) 'nde tek liste ile gerçekleşen olağan genel kurulunda Geçtiğimiz dönem 4 sene Başkanlık görevini Yürüten Vehbi Canpolat yeniden başkan oldu.



Genel kurulda konuşan Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) Başkanı Vehbi Canpolat oluşturdukları yönetim ile Göreve hazır olduklarını söyledi. Seçimden Dolayi herkese teşekkür eden Canpolat, “Başkanlık görevine tekrar seçilmekten Ötürü Büyük mutluluk yaşıyorum. Herkese Tek Tek teşekkür ederim. Sektör Olarak daha da güzel Yerlere gelmek Için hep beraber çalışacağız. Ülkemize ettik ülkemiz ihracatına Katkı sağlamak istiyoruz. Türkiye Bir tekstil ülkesi. Bugün Olduğu gibi gelecekte de böyle olacak. Tekstil terbiye sektörü bunda En Büyük paya Sahip sektörlerden. Günün moda kumaşlarını üreterek sektörün Dünyada söz sahibi olmasina katkıda bulunuyoruz ettik ülkemiz ekonomisine çok Büyük Katkı sağlıyoruz. Hedefimiz gün geçtikçe daha katma değerli Ürünler üreterek, Kendi tasarımlarımız ettik desenlerimizle dünya modasında söz sahibi olmak. Bu ülkemize sektörümüze güvenimiz tam ettik Konuda. Biz de dernek Olarak daha çok gayret gösterip Çevreye DUYARLI development yapıp sektörümüzü hep ileri götürmeye yeni yönetimimizle koşturmaya devam edeceğiz.”Diye söyledi.



“Yenile Dünyanın kumaşını üretiyor dünyaya satıyoruz”



Sektör ihracat rakamları Hakkında açıklamalarda Bulunan Canpolat, “2018 Yılında 28 milyar dolar tekstil hammadde konfeksiyon İhracatı gerçekleşti ettik. Toplamda 32 Ila 35 milyarlık iç piyasa 'ihtiyacını karşılıyoruz. 60 milyar doların Üzerindeki Bir iş hacmine sahibiz. Bu iş hacmini olusturan 600 adet boya Baskı Tesisi fabrikamız Bulunuyor. Yenile Dünyanın kumaşını üretiyor dünyaya satıyoruz. 2019 Yılında Türkiye tekstil sektör ihracatının Yüzde 10 rate uzerinde büyüyeceğini öngörüyoruz. 2019 Yılında development tesislerimizi yenilemeyi ettik MEVCUT kapasitelerimizi artırmayı hedefliyoruz. 2019'un Ikinci Yarısında yenileme kapasite artışına gidileceğini, yıl bütününde imkb Yüzde 10 ettik civarında pedal Pedal oranında Artış olacagını düşünüyorum. Sektör Olarak üretmeye, istihdama, Ihracata ettik ülkemizi kalkındırmaya devam edeceğiz. ”Dedi.



Vehbi Canpolat'ın listesi



TTTSD Vehbi Canpolat'ın başkanlığında yönetimde Kemal Oğuz, Fatma Şener, Ahmet Temiroğlu, Turgay Karadeniz, Faruk Özpınar Ali Osman Kilitçioğlu yer alıyor, ettik. Denetleme kurulu asıl üyeliğine imkb Tamer Hasbay Baran Arın Mustafa Sartık seçildi ettik.

