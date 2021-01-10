TÜPRAŞ'tan dev tasarruf

Türkiye’nin enerji ihtiyacının önemli kısmını karşılayan, ulusal sorumluluk anlayışıyla sürdürülebilir ekonomiye katkıda bulunmayı ilke edinen Tüpraş, su verimliliği alanındaki çalışmalarını da kesintisiz olarak sürdürüyor.

Su verimliliğine yönelik görüşlerini paylaşan Tüpraş Genel Müdürü İbrahim Yelmenoğlu “Türkiye’nin enerjisini üretirken, topluma ve çevreye karşı sorumluluk bilinciyle sürdürülebilirlik temelli üretim anlayışını benimsiyoruz. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na katkı sağlama vizyonuyla hareket ederek, yaşam için hayati öneme sahip suyun kullanımına azami önem gösteriyoruz. Rafinerilerimizde su verimliliğine ve atık su geri kazanım projelerine odaklanarak suyun geri kazanımını ve yeniden kullanımını sağlıyoruz. Tüm rafinerilerimizde son beş yılda 102 milyon metreküp atık suyu geri kazanarak yeniden kullandık. İşlediğimiz ham petrol başına ham su tüketimini yüzde 23 oranında azalttık. Bir başka deyişle son beş yılda 2,5 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık su tüketimine eşdeğer bir tasarruf elde ettik. Suyun her damlasına değer veren bir şirket olarak olağanüstü bir koşul oluşmadığı sürece, İzmit Rafinerimizde Sapanca Gölü’nden endüstriyel su kullanmıyor, atık su ünitemizde maksimum oranda geri kazanım sağlayarak suyu yeniden kullanıyoruz” dedi.

Tüpraş’ta Su Yönetimi Hakkında:

Tüpraş, sınırlı bir yaşamsal kaynak olan suyu maksimum verimlilikle kullanarak, geri kazanım uygulamalarıyla taze su kaynağı tüketimini ve atık su miktarını azaltmayı temel yaklaşım olarak benimsemiştir.

İzmit Rafinerisi’nde ham su ihtiyacının alternatif kaynaklardan karşılanması amacıyla, İSU’ya (Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi) ait “Körfez Evsel Atık Su Arıtma Tesisi arıtılmış suyunun” ileri teknolojilerle arıtılmasını hedefleyen “Belediye Kentsel Atık sularının Sanayide Proses Suyu Olarak Kullanılmak Üzere Geri Kazanımı” projesini 2014 yılında devreye alan Tüpraş, 2020 yılı sonu itibariyle, İzmit Rafinerisi’nin üretimdeki su ihtiyacını yüzde 97 oranında geri kazanılmış atık sudan karşılamıştır. İzmir Rafinerisi’nde ise 2016 yılında devreye alınan Atık Su Geri Kazanım ve Su Hazırlama Ünitesi ile rafineri atık suyundan geri kazanım oranı yüzde 73 seviyesine ulaşmıştır.

Tüpraş su yönetimi modeli ile rafinerilerindeki ham petrol başına su kullanımında, Avrupa Birliği’nde geçerli olan “Mevcut En İyi Teknikler” (Best Available Techniques – BAT)” belgesi baz alındığında sektörün iyi uygulamalarına paralel, referans değer aralıklarında su kullanan rafineriler arasındadır.

Ödüllü çalışmalar

Tüpraş’ın İzmit Rafinerisi Atık Su Geri Kazanım Ünitesi, ulusal ve uluslararası platformlarda da ödüllerle taçlanmıştır.

2016 yılında Avrupa Birliği (AB) Çevre Ödülleri Türkiye Programı kapsamında, Tüpraş İzmit Rafinerisi “Belediye Kentsel Atık Sularının Sanayide Proses Suyu Olarak Kullanılmak Üzere Geri Kazanımı Projesi” ile finale kalarak ülkemizi temsil etmiştir. Kentsel atık suların, rafineride kullanılabilecek şekilde geri kazanımı için araştırma süreci ve fizibilite çalışmaları sonucunda bu teknolojiyi geliştiren Tüpraş, böylece teknolojiyi uygulamalarına entegre ederek yerel yönetimler ve ülkemiz rafineri sektöründe bir ilke imza atmıştır.

2018 yılında ise aynı proje Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde “Su Yönetimi” kategorisinde yılın şampiyonu seçilirken, İstanbul Sanayi Odası’nın Çevre Ödülleri’nde ikincilik elde etmiştir.

