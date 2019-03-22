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TUREB yeni başkanını seçti

Turist Rehberleri Birliği (TUREB)'in yeni başkanı belli oldu. İki adayın yarıştığı seçimlerde Ankara Rehberler Odası Başkanı Suat Soral TUREB'in yeni başkanı oldu.

TUREB yeni başkanını seçti
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Turist Rehberleri Birliği (TUREB) 3. Olağan Genel Kurulu dün Ankara'da yapıldı. Genel Kurul'da başkanlık seçimi de gerçekleştirildi. TUREB Başkanlığı için Ankara Rehberler Odası Başkanı Suat Tural ve Antalya Rehberler Odası Yönetim Kurulu üyesi Atilla Şükrü Nilgün yarıştı.

155 delegenin 130'unun katıldığı seçimlerde Suat Tural 91 oy, Atilla Şükrü Nilgün 36 oy aldı. Böylelikle Suat Tural, TUREB'in yeni başkanı seçildi.

TUREB'in yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:

Başkan

Suat Tural

Yönetim Kurulu

Adem Biçer

Ozan Sayın

Serhan Göngör

Sedat Bornovalı

Denetleme Kurulu

Denizhan Sezgin

Müslüm Çoban

Ümit Cihan Müşterioğlu

Disiplin Kurulu

Asmen Yalçın Kaya

Mine Karahan Taner

Turgay Esen

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TUREBAnkara Rehberler Odası Başkanı Suat TuralTurist Rehberleri Birliği
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