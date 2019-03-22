Turist Rehberleri Birliği (TUREB) 3. Olağan Genel Kurulu dün Ankara'da yapıldı. Genel Kurul'da başkanlık seçimi de gerçekleştirildi. TUREB Başkanlığı için Ankara Rehberler Odası Başkanı Suat Tural ve Antalya Rehberler Odası Yönetim Kurulu üyesi Atilla Şükrü Nilgün yarıştı.
155 delegenin 130'unun katıldığı seçimlerde Suat Tural 91 oy, Atilla Şükrü Nilgün 36 oy aldı. Böylelikle Suat Tural, TUREB'in yeni başkanı seçildi.
TUREB'in yeni yönetimi şu isimlerden oluştu:
Başkan
Suat Tural
Yönetim Kurulu
Adem Biçer
Ozan Sayın
Serhan Göngör
Sedat Bornovalı
Denetleme Kurulu
Denizhan Sezgin
Müslüm Çoban
Ümit Cihan Müşterioğlu
Disiplin Kurulu
Asmen Yalçın Kaya
Mine Karahan Taner
Turgay Esen
TUREB yeni başkanını seçti
Turist Rehberleri Birliği (TUREB)'in yeni başkanı belli oldu. İki adayın yarıştığı seçimlerde Ankara Rehberler Odası Başkanı Suat Soral TUREB'in yeni başkanı oldu.
22 Mart 2019 Cuma 09:01
Turist Rehberleri Birliği (TUREB) 3. Olağan Genel Kurulu dün Ankara'da yapıldı. Genel Kurul'da başkanlık seçimi de gerçekleştirildi. TUREB Başkanlığı için Ankara Rehberler Odası Başkanı Suat Tural ve Antalya Rehberler Odası Yönetim Kurulu üyesi Atilla Şükrü Nilgün yarıştı.