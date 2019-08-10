Turizm Teşvik Kanunu yükü İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran Ağustos ayı meclis toplantısında Turizm Teşvik Kanunu adı altında bir kanun yasallaştığını, marinacı üyelerin üzerine binen bu yükün, kaldırılabilir, taşınabilir bir yük olmadığını söyledi.

Yılmaz Parlar yazıyor... İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Ağustos Ayı 9. Dönem 17. Meclis Toplantısı, 08 Ağustor 2019 perşembe günü DTO Genel Merkez Binası’nda gerçekleşti.



İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır Ağustos ayının öneminden söz etdi. “Ağustos ayı Türk Tarihi’nde ‘Zaferler Ayı’ olarak anılır. Bu ayda kazanılmış 26 Ağustos 1071 Malazgirt’ten 30 Ağustos 1922 Büyük Taarruz Zaferi kazanılana kadar toplam 16 büyük var." sözleriyle minnetini ifade etdi.



Çakır, “Ayrıca 26 Ağustos 1982’de Deniz Ticaret Odamızın kuruluş günü. 37 yıl önce bu günde kurulmuş. 744 üye ile. Ben genel sekreterimizden rica edeceğim. Merakta ediyorum. 744 üyeden bugün üyeliği devam eden kaç kişi var? Arşivden araştırırsanız. Üyelerimizle paylaşmamızda fayda var. Bugün üye sayımız 10 binlere yaklaştı. Aşağı yukarı 12-12 kat büyüdük. 1982’deki 744 firmanın oluşturduğu ciro şu an bir veya birkaç firmamız tarafından elde edilmektedir." dedi



Gündem okundukdan sonra Haziran ayı zabıtları ve mizanı açıklandı. Mizan oy birliği ile kabul edildi.



Misafir konuşmacıTürkiye Kredi Garanti Fonu Genel Müdür Yardımcısı Caner Teberoğlu Kredi Garanti Fonu hakkında ve Eximbank Pazarlama Daire Başkanı Pervin Curaoğlu, Eximbank’ın kredileri konusunda bir sunum gerçekleştirdiler. Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Turhan Menteş, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında bilgileri paylaştı.



İMEAK DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran, “Deniz İş Kanunu ile ilgili yaptığımız çalıştay önemli bir çalıştaydı. Ne açıdan? Videoda da söyledim. Yüksek yargı çok ciddi bir şekilde ilgi ve katılım gösterdi. O katılımda birebir özellikle 854 Sayılı Deniz İş Kanunu’nda yaşadığımız sıkıntıları, karşılaştığımız yorum farklarını ve bunun neticesinde karşılaşılan sektörümüzdeki sektörümüzün karşılaştığı ciddi tazminat taleplerini, maddi kayıpları dile getirme fırsatımız oldu. Ben, o günden beri en azından yüksek yargının bu anlamda konuya çok daha ehemmiyet verdiği fikrindeyim. Bunu sizile paylaşmak istedim. Bu özellikle iş veren kesiminde deniz taşımacılığı olsun, tersanecilerimiz olsun veya yan sanayimiz olsun, en büyük yaşadığı sıkıntılı konulardan bir tanesi. O anlamda karşılaştığı hukuki süreçler ve insanları işverenlere ciddi anlamda “Artık yeter, dükkanı kapatıp gidecem” der hale getirmiş durumda. Bunu açık seçik net olarak ilettik, iletmeye çalıştık” dedi.



Kıran, bir grup Türk Armatörler Birliği ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etdiklerini, " Küçülmekte olan Türk deniz ticaret filomuzun, Türk sahipli filomuzun bu erimenin önüne geçmeyi planladığımızı, bu yönde yapmak istediğimiz çalışmayı aktardık. Kendisinden destek talebinde bulunduk” açıklamalarında bulundu.



Başkan Kıran, “Deniz Taşımacılığı Çalışma Grubu adında bir komisyon kurduk. Bu komisyon süratle 1 hafta içerisinde 3 veya 4 toplantı yaparak bu konudaki sıkıntıları toparladı. Hükümetimizden talep edilebilecek bir şekilde bir taslak haline getirmek üzere. Bu taslağı ilk fırsatta Meclis (TBMM) açılır açılmaz gündeme getirip yaşadığımız bu sıkıntıya bir çözüm üretme amacındayız” dedi



Sahil Güvenlik ziyareti ile bilgilendirdi. Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı ve ekibinin iyi niyetli yaklaşımı içinde, ne yapılmaması gerektiği konusunda bir yol haritası çizmeye başladıklarını aktardı.



ABD’nin İran’a uyguladığı ambargo sonrası “Bu ay içerisinde Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği’nden bir ziyaretçimiz daha oldu. Mayıs ayı başında Amerika’dan gelen misafirlerin ardından bu sefer Büyükelçilik ve İstanbul Başkosolosluğu’ndan iki misafirimiz vardı. Ziyaret amaçları, ABD’nin tutumunu, durumunu bizlere aktarmak hem de sektörümüzdeki yansımalarını öğrenmek, anlamak maksatlı bir toplantıydı. Bütün üyelerimize açık ve net söyleyebilirim ki, İran yaptırımları ve hatta çok yakın bir tarihte Venezüla’nın da bu kapsama girdiğini beyan ettiler. Takipçisi olacaklarını, bu bağlamda yaptırımların neticelerini, kendi söylemleriyle, ABD, İran ile hiçbir şartlar altında çalışma yapılmasını istemiyor. Tercih olarak bunu ortaya koyuyor."



Turizmi Teşvik Kanunu ile ilgili sıkıntıları dile getiren Kıran, “ Turizm Teşvik Kanunu adı altında bir kanun yasalaştı. Tasarı geldi. Birkaç gün içerisinde, belki 1 hafta içerisinde yasallaştı ve bununla birlikte deniz turizmiyle uğraşan sektör mensuplarımızın var olan yüklerinin üzerine bir yük daha eklendi. Bu bağlamda son dakikada bizim müdahil olmamızın neticesinde yük yüzde 1 iken binde 75’e çekildi. Ama binde 75 dahi özellikle marinacı üyelerimiz üzerindeki yük, kaldırılabilir, taşınabilir bir yük değil. Çünkü batmış olan bir sektöre, marinacılık sektörün cirosundan binde 7,5 demek karından yüzde 10 demektir. Kurumlar vergisi yüzde 22 alırken yüzde 32 kurumlar vergisine çevirmiş oluyorsun. Bununla ilgili bizim mücadelemiz her platformda sürecek. Gündeme getirmeye devam edeceğiz. Marinalardan alınan 4’üncü bedel. Yani deniz kirası, kara kirası, oradaki dükkanların satışlarından alınan kiralar, bunun üzerine bu hakikaten taşınabilir, kabul edilebilir bir durum değil” sözleriyle ağır bedelin altını çizdi.



Tamer Kıran, “Geçtiğimiz ay Piri Reis Üniversitesi’nde Mütevelli Heyet Toplantısı yaptık. O toplantıda görev süreleri dolan 5 Mütevelli Heyet Üyemiz, 22 Temmuz tarihi itibariyle görev süreleri doluyordu, o tarih itibariyle görevlerine devam etmeyeceklerini, görev süresi devam etmekte olan 3 Mütevelli Heye Üyemiz de o şekilde takdir ettikleri için öyle olacağını düşündüklerini söyleyerek istifa ederek görevden ayrıldılar. Metin Kalkavan’ın Başkanlığı’nda yaptığımız son toplantıda Mütevelli Heyet, beni önümüzdeki 4 yıl için Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı’na seçti. 8 arkadaşımızı Piri Reis Üniversitesi Mütevelli Heyeti’ne atanmak üzere YÖK’e bildirdik. Herhangi bir sıkıntı beklemiyoruz." dedi.



İMEAK DTO’nun İzmir Şubesi binası hakkında “Geçen ay sizlerden yetki almıştık. İzmir binamızın satışı ile ilgili olarak. Grekli çalışmaları yaptıktan sonra 2.2 milyon TL bedelle o 2 dairemizi satmayı, kendimizin yeri olan kendi yapacağımız inşaatın bitimine kadar da aylık 10 bin TL kira ile o inşaat bitene kadar oturmak üzere anlaştık. İşlemleri önümüzdeki hafta yaparız. Bunu da bilgi olarak size vermek istedim” şeklinde bilgi verdi.



Çevre cezaları konusunda , “Çevre cezaları kanayan bir yaramız. Çok yakın bir örnek. 550 bin dolar bir fatura kesilecek bir gemiye, yani adam geldi, işi yaptı, 550 bin dolarlık fatura ödeyip gidecek. 450 bin dolar çevre cezası kesildi. O armatör de bir daha Türkiye’ye gemi tamiri getirmemek üzere buradan ayrılıyor. ” cezanın yüküne vurgu yaptı. Ağustoa ayının Bayramlarıyla ilgili kutlama sözleriyle konuşmasını noktaladı.