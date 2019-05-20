Turizm ve gastronomi sektöründe istihdama çözüm

İşletmelerin doğru adaylarla doğru ekipleri kurmasına destek sağlayan Gastroplatform, gastronomi sektörü içinde yer alan tüm çalışan profillerini özgeçmiş havuzunda barındırıyor. Bu sayede de yeni iş fırsatlarından haberdar olmak isteyen gastronomi sektörü çalışanlarına önemli fırsatlar sağlıyor. Eğitimi devam eden öğrencilerden, mezun olup iş arayanlara, yeni kariyer fırsatlarını değerlendirmek isteyen sektör çalışanlarından gastronomi alanına ilk kez adım atmak isteyenlere kadar herkesin üye olabildiği gastroplatform.com, ücretsiz üyelik sistemiyle çalışan bir kariyer gelişim platformu olarak sektöre destek sağlıyor. Gastroplatform; chef, sous chef, mutfak ekibi, işletme müdürü, bartender, barista, festivallerde/workshoplarda destek sağlayacak günlük personel veya tüm işletme ekibinin kurulmasına kadar geniş bir yelpazede hizmet sağlıyor.



İşletmelerin, farklı deneyim ve yetenekteki çalışan ihtiyaçlarının tamamına cevap verebilen, işe alım süreçlerini baştan sona üstlenebilen Gastroplatform, istihdam çözümleri ile işletmelerin ihtiyacı olan yeteneğe hızla ulaşmasını sağlıyor.



Türkiye’nin en popüler işletmelerinin ekiplerine destek sağlayan, gastronomi sektörüne yeni bir soluk kazandıran yetenek avcıları, Hande Atıcı Miras ve Gamze Eren, Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri Galatasaray ve Bilkent üniversitelerinden mezun olduktan sonra, uzun yıllar özel sektörde yer almış ve hayallerine ulaşmak için başladıkları aşçılık eğitimlerinde yolları kesişmiştir. Ardından iki kadın girişimci olarak, Gastroplatform’u kuran Miras ve Eren, iki yıl önce çıktıkları bu yolda tecrübeleri ile gastronomiye olan tutkularını birleştirdiklerini dile getiriyorlar.



Gastroplatform nasıl çalışıyor?



İşverenin Gastroplatform’a ilettiği iş tanımı ve kriterlerine istinaden, her ilanın kriterlerine özel olarak aday çalışılıyor, Türkiye’nin birçok yerinden yeni iş fırsatlarından haberdar olmak isteyen sektör çalışanlarından oluşan aday havuzu içerisinden en uygun adaylara ulaşılıyor. Ön görüşmeler Gastroplatform tarafından gerçekleştiriliyor. Görüşmeler sonunda işe alım uzmanları tarafından olumlu değerlendirilen aday profilleri işveren ile paylaşılıyor ve işveren ile ilk görüşmeleri organize ediliyor.