TÜRK BASINININ DUAYENLERİ GAZİANTEP'TE BULUŞTU!

Jelis Pirana yazıyor...



Bu yıl beşincisi düzenlenen törene Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ev sahipliği yaptı. Türk basınının birçok değerli isminin ödül aldığı törenin açılışında konuşan İbrahim Ay, “Bu zorlu ve meşakatli meslekte biz gazeteciler kadar bizimle birlikte gecesini gündüzüne katan eşlerimizin hakkı ödenmez. İşte bu yüzden yılda bir gece bile olsa hep birlikte bir araya gelmek için bu akşamı düzenliyoruz” dedi.



Geceye Türk medyasının duayen isimlerinden Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Dünya Gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Türkiye Ekonomi Gazeteciler Derneği Başkanı Celal Toprak, Sabah Gazetesi Adana Bölge Müdürü Ersin Ramoğlu, ATV Ana Haber Spikeri Cem Öğretir, NTV ana haber spikeri Seda Öğretir, TRT spor spikeri Erdoğan Arıkan, Star TV Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, FOX TV Çalar Saat Programı Sunucusu İsmail Küçükkaya ve RATEM Başkanı Yusuf Gürsoy da katıldı.



EMEKÇİLER EV SAHİBİ OLDU



Konuşmasında GGC olarak hayata geçirdikleri projeleri anlatan İbrahim Ay, Emlak Konut Projesi ile sadece gazetecileri değil gazetelerde çalışan emek işçilerinin de kolaylıkla ev sahibi olmasına olanak yarattıklarını söyledi. İbrahim Ay, “Nisan ayında 350 kişiye anahtar teslimi yaptık. Biliyoruz ki aile olmanın temelinde yardımlaşmak vardır. Bizler de bütün gazetecilerle büyük bir aileyi oluşturuyoruz. Dolayısıyla ailenin temel göstergelerinden biri olan, başımızı sokacağımız bir yuvanın olması bizler için çok önemli” diye konuştu. Başkan Ay, ödül töreninin jürisini oluşturan Cengiz Halil Çiçek, Hüseyin Toprak ve Ali Atlar ile jüride yer alan GGC Genel Sekreteri Mehmet Boncuk’a da emeklerinden dolayı teşekkür etti.



KÜÇÜKKAYA'DAN TEŞEKKÜR



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gecenin anlam ve önemine vurgu yaparak, törenin düzenlenmesini sağlayan ve katılan herkese teşekkür etti. Açılış konuşmalarının ardından ulusal basın ödülleri takdim edildi.



Törende ödül alan FOX TV Çalar Saat Programı Sunucusu İsmail Küçükkaya, “Anadolu Basını Özel Ödülü”ne layık görüldü. Ödülünü CHP Milletvekili Bayram Yılmazkaya'dan alan Küçükkaya, “Gaziantep bizim için çok önemli bir şehir. En başından beri bize desteğinizi eksik etmediniz. Dolayısıyla bu bize güç ve moral olarak geri döndü. Yerelden güçlenerek ulusal basının da temellerini sağlam atacağız. Yerel basına desteğimiz her zaman tam olacaktır” diye konuştu.



VAHAP MUNYAR'IN ANTEP SEVGİSİ



Törende STAR TV Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik'e ödülünü CHP Gaziantep Milletvekili İrfan Kaplan takdim etti. Çelik konuşmasında, “2 buçuk ay sonra yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. Burada yerel basın en önemli belirleyicilerden biri. Yerel basın bu işin kalbi. Beni bu ödüle layık gören bütün meslektaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.



Türk ekonomi basınının duayen isimlerinden ve muhabirlikten genel yayın yönetmenliğine uzanan bir başarı hikayesinin mimarı Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar da gecede ödül alan bir diğer isim oldu. Ödülünü Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi'nin elinden alan Munyar, “Gaziantep bizleri başarılarıyla mutlu eden bir yer. Antep bizim için hep bir tık üstte. Buradan moral buluyoruz. Herkese teşekkür ederim” dedi.



TRT SPİKERİNDEN SÜPER LİG ÇAĞRISI



TRT Spor Spikeri Erdoğan Arıkan ise ödülünü Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Adil Konukoğlu’ndan aldı. Arkan törendeki konuşmasında, “Bu ödül benim için çok onur verici. Herkese teşekkür ederim. En başta da ekibime. Çünkü bu ödülün tek bir sahibi yok. Bu ödül bütün TRT çalışanlarının başarısı” dedi. Arıkan, Gaziantep’in spordaki başarılarından söz ederek, Gaziantep'i Süper Lig'de görmek istediklerini söyledi.



Törende ATV Ana Haber Spikeri Cem Öğretir’e ödülünü SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu verdi. Öğretir, konuşmasında ekip çalışmasına dikkat çekerek şunları dile getirdi: “Bu bir ekip işi. Ben asla tek başına değilim. Haber merkezdeki herkesin selamını getirdim. Bu gece ailece bizi ağırlıyorsunuz bizim için önemli. Kızım Ada da burada. Benim başlangıcım da Eskişehir’de bir radyoda oldu. Ben yerel basından gelen bir isimim. Yerel basından İstanbul basına transfer olmuş bir isimim dolaysıyla yerel basının sıkıntılarının ne olduğunu çok iyi biliyorum. Son dönemde en çok tartıştığımız konu acaba geleneksel medya ölüyor mu? Sosyal medya geleneksel medyanın yerini mi alacak çok tartışacağımız bir konu. Bu noktada sizlerin çabasını çok önemli buluyorum. Çünkü genç simalar, geç zihinler o dönüşümü yakalayacak olan sizlersiniz. Yerelden genele bir bakış yapmamız lazım. Bu dönüşüm sizlerin elinizde. Elimizden gelen desteğin vermek istiyoruz. Bizimle bağınızı hiç koparmayın. Biz işimizi bölmeden ve bölünmeden yaparsak Türkiye’de bölünmeden yoluna devam edecek.”



GÜLDAĞ'DAN ANLAMLI MESAJLAR



NTV Ana Haber Spikeri Seda Öğretir'e ödülünü Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanvekili Osman Toprak verdi. Öğretir konuşmasında, “Bugün burada bu kıymetli isimlerle sizlerin arasında olmak çok güzel bir şey. Gaziantep’ten ya da Anadolu’nun başka bir kentinden bir davet geldiğinde koşarak geliyoruz. Çünkü Anadolu medyasını önemsiyoruz. Anadolu medyası var diye ulusal medya var. İyi ki varsınız” diyerek teşekkürlerini sundu.



Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ’a ödülünü Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Hilmi Teymur verdi. Gaziantep’te bulunmanın verdiği mutluluğu anlatan Güldağ, ödülü tüm Dünya Gazetesi çalışanları adına aldığını söyledi. Güldağ, “Eğip bükmeden bir toplumdan aldığımız yine topluma ayna gibi yansıtmaya devam etmek istiyoruz. Hepinizin çalışan gazeteciler gününü kutluyoruz” dedi.



TOPRAK'TAN BAŞKAN AY'A EV ÇAĞRISI



Ekonomi gazeteciliğinin bir başka duayen ismi Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı ve TGRT Ekonomi Müdürü Celal Toprak da gecede ödül alan isimler arasındaydı. Toprak'a ödülü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan tarafından takdim edildi. Toprak, GGC Başkanı İbrahim Ay’ı başarılarından dolayı tebrik ederek, “Biz Türkiye Gazetecileri Cemiyeti olarak TOKİ ile ev yapmayı başaramadık. Başkanımızı en yakın zamanda İstanbul’a gelmesini ve başarılarını anlatmasını bekliyoruz” çağrısı yaptı.



Radyo ve Televizyoncular Meslek Birliği Başkanı Yusuf Gürsoy, Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun’dan ödülünü alırken yaptığı konuşmada “Gaziantep ekonomik alanda olduğu gibi medyamızın da kilit noktasıdır” ifadelerini kullandı. Törende Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin tarafından ödül alan Sabah Gazetesi Adana Bölge Temsilcisi Ersin Ramoğlu, “Gaziantep bizim için hep farklı ve önemli oldu. Bizler de bu farkı fark ettirmeye çalıştık. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.



Gecede kategorilere göre yerel basında üstün başarılar gösteren gazetecilere de ödüller verildi.



ÖDÜL ALAN İSİMLER ŞÖYLE OLDU:



Köşe yazısı kategorisinde ödülleri Seda Öğretir verdi.



1 - Hasan Akpınar ( Telgraf Gazetesi)

2 - Ali Rıza Torun ( Sağlık Dünyası)

3 - Semra Öztürk ( Ekspres Gazetesi)



Haber kategorisinde ödülleri Nazlı Çelik verdi.



1- Sait Vakkas Yağcı ( İhlas Haber Ajansı)

2 - Çetin Karabıyık ( Güneş Gazetesi)

3 - Feride Pelin İnal ( Anadolu Ajansı)



Röportaj kategorisinde ödülleri Cem Öğretir verdi.



1 - Okan Çelik ( Telgraf Gazetesi)

2 - Mustafa Tekin Çiçek ( Dünya Gazetesi)

3 - Tayyar Şafak Salıcı ( Face Dergisi)



TV Haberciliği kategorisinde ödülleri Celal Toprak verdi.



1 - Mustafa Kanlı ( Demirören Haber Ajansı)

2 - Lider Olgun ( İhlas Haber Ajansı )

3 - Rıdvan Korkulutaş ( Anadolu Ajansı)



Fotoğraf kategorisinde ödülleri Vahap Munyar verdi.



1 - Kerem Kocalar ( Anadolu Ajansı)

2 - Abdülkadir Güneş ( İhlas Haber Ajansı)

3 - Eyüp Burun ( Demirören Haber Ajansı)



Sayfa tasarımı kategorisinde ödülleri İsmail Küçükkaya verdi.



1 - Hüseyin Akçaay ( Oluşum Gazetesi)

2 - Eray Ünver ( Telgraf Gazetesi)

3 - Nurcan Arar ( Referans Gazetesi)



Radyo yayıncılığı kategorisinde ödülleri Yusuf Gürsoy verdi.



1 - Ahmet Atılmış ( Şirinnar FM)

2 - Anıl Özmutlu ( Zeugma FM)

3 - Sibel Hüzün ( Kilim FM)



SAVAŞ MUHABİRLERİNE ÖZEL ÖDÜL



Gecede Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarına katılarak, gelişmeleri aktaran savaş muhabirleri TRT Gaziantep Temsilcisi Bülent Çulçuoğlu, Demirören Haber Ajansı Gaziantep Bölge Müdürü Hasan Kırmızıtaş, A Haber Gaziantep Temsilcisi Mehmet Sabri Uğurbaş, Gaziantep Bölge Müdürü Başmuhabiri Hasan Özkal ve İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ahmet Orhan Akın’ a da ödül verildi.



2018 GGC Basın Ödüllerinde jüri özel ödülünün sahibi Olay TV olurken, 2018 GGC Basın Ödülleri yarışmasında juri üyeleri Cengiz Halil Çiçek, Hüseyin Toprak, Ali Atalar ve Mehmet Boncuk’a teşekkür plaketi sunuldu.



Ayrıca Cengiz Halil Çiçek, Celal Toprak’tan Ekonomi Gazetecileri Derneği adına ödül aldı.



2018 GGC Basın Ödülleri töreni salonunun hazırlanmasında imzası olan Gülce Organizasyon'a Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr Zeynep Hamamcı teşekkür plaketi verdi. Gecenin ev sahipliğini yapan GGC adına Başkan İbrahim Ay'a da Nizip Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veysel Karayılan teşekkür plaketi sundu.



SEVCAN ORHAN İLE TÜRKÜLER SÖYLENDİ



Gecede kısa bir oyun sahneleyen Çeled Uşaglar’ın performansı büyük ilgiyle izlendi. Gaziantep’in kültür ve sanatına katkılarından dolayı da Çeled Uşaglar Genel Yayın Yönetmeni Orhan Uslu’ya özel plaket verildi.



Türk Halk Müziğinin ünlü ve sevilen sesi Sevcan Orhan davetlilere keyifli anlar yaşattı. Orhan, geç saatlere kadar en güzel eserlerini gazeteciler için söyledi. Aileleriyle birlikte geceye katılan gazeteciler birbirinden güzel parçalara eşlik ederken kimi zaman da sahnede dans ederek, halay çekip eğlendiler.



Konser sonunda İsmail Küçükkaya ve GGC Başkanı İbrahim Ay ünlü sanatçıya üzerinde Antep işi bulunan kutnu kumaşından şal hediye etti.

Bu özel gecenin sunumunu başarıyla gerçekleştiren Zaim Başaslan´a ise GGC Başkanı İbrahim Ay ile Star TV Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik teşekkür plaket verdi.



