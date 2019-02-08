Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya moda ekonomi Trabzon Hazine ve Maliye Berat Albayrak
Kuzey Akım'da uzlaştı
Kuzey Akım'da uzlaştı
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam filmi yayınlandı
HUAWEI’nin Türkiye’de çekilen ilk reklam...
Sıfır faizle ev
Sıfır faizle ev
Otomotiv yine lider
Otomotiv yine lider
219 ülkeye ihracat
219 ülkeye ihracat

Türk ekonomisine seramik destek

Alanında dünyanın en büyük ikinci fuarı olan UNİCERA Banyo, Mutfak ve Seramik Fuarı 5 Şubat'ta CNR EXPO'da kapılarını açtı. 9 Şubat'a kadar düzenlenecek olan fuarda Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz sorularımızı yanıtladı.

Türk ekonomisine seramik destek
banner17
JELİS PİRANA

- Banyo, Mutfak ve Seramik fuarının sektördeki yeri ve sektöre olan katkısı nedir?

UNİCERA fuarı dünyanın ikinci en büyük banyo ve seramik fuarı. Böyle bir fuara sahip olmak ülke
açısından bizim için çok kıymetli. Bütün Türk üreticilerinin dünya platformunda uluslararası oyuncularla
bir araya geldiği önemli bir faaliyet alanıdır. 

- Önceki fuarlara göre bu seneki katılım nasıl? Fuardan beklentileriniz neler?

Yoğun bir katılım var. Özellikle yabancı katılımı geçmişe göre daha iyi görünüyor. Bu yabancı katılımıyla
beraber üreticilerin ihracat kabiliyetinin de artacağını düşünüyoruz.

- Seramik İhracatçılar Birliği Başkanı olarak seramiğin ihracattaki yerini anlatır mısınız? 

Seramik sektörü yüksek ihracat yapan bir sektör. İnşaat seramiği olarak 1 milyar dolar, toplam seramik
endüstrisi olarak 1 buçuk milyar dolar ihracatı var. Dolayısıyla endüstrinin ihracat konusunda kendisini geliştiren ve
sürekli ileri gitmeye çalışan bir yapısı var. Doğal kaynaklar kullanan, yüksek istihdam sağlayan
bir sektör olması nedeniyle de Türkiye ekonomisinin ihtiyacı olan yapıda bir endüstri. Dolayısıyla
daha iyi olabileceğine inandığımız bir endüstri, önünde fırsat ve potansiyellerin olduğunu düşündüğümüz
bir ihracat sektörümüz.

- Yerli üretime ne şekilde katkı ve destek veriyorsunuz?

Seramiğin çoğu zaten yerli kaynakları kullanıyor. Türk seramik sektörünün kendi yetiştirdiği iyi bir insan
kaynağı var ve giderek daha iyi çalışmalar yapıyor. Ayrıca seramik sektörünün önemli bir özelliği de bütün
sektör içerisinde en fazla AR-GE yatırımı yapan ve en fazla AR-GE merkezine sahip sektörlerden birisi.
Bütün bunları yan yana koyduğumuzda daha inovatif, daha yenilikçi bir çok ürünle ihracatımızı
arttıracağımızı düşünüyoruz.
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
UniceraSeramikCamBanyo
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1