Türk ekonomisine seramik destek Alanında dünyanın en büyük ikinci fuarı olan UNİCERA Banyo, Mutfak ve Seramik Fuarı 5 Şubat'ta CNR EXPO'da kapılarını açtı. 9 Şubat'a kadar düzenlenecek olan fuarda Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı Erdem Çenesiz sorularımızı yanıtladı.

JELİS PİRANA



- Banyo, Mutfak ve Seramik fuarının sektördeki yeri ve sektöre olan katkısı nedir?



UNİCERA fuarı dünyanın ikinci en büyük banyo ve seramik fuarı. Böyle bir fuara sahip olmak ülke

açısından bizim için çok kıymetli. Bütün Türk üreticilerinin dünya platformunda uluslararası oyuncularla

bir araya geldiği önemli bir faaliyet alanıdır.



- Önceki fuarlara göre bu seneki katılım nasıl? Fuardan beklentileriniz neler?



Yoğun bir katılım var. Özellikle yabancı katılımı geçmişe göre daha iyi görünüyor. Bu yabancı katılımıyla

beraber üreticilerin ihracat kabiliyetinin de artacağını düşünüyoruz.



- Seramik İhracatçılar Birliği Başkanı olarak seramiğin ihracattaki yerini anlatır mısınız?



Seramik sektörü yüksek ihracat yapan bir sektör. İnşaat seramiği olarak 1 milyar dolar, toplam seramik

endüstrisi olarak 1 buçuk milyar dolar ihracatı var. Dolayısıyla endüstrinin ihracat konusunda kendisini geliştiren ve

sürekli ileri gitmeye çalışan bir yapısı var. Doğal kaynaklar kullanan, yüksek istihdam sağlayan

bir sektör olması nedeniyle de Türkiye ekonomisinin ihtiyacı olan yapıda bir endüstri. Dolayısıyla

daha iyi olabileceğine inandığımız bir endüstri, önünde fırsat ve potansiyellerin olduğunu düşündüğümüz

bir ihracat sektörümüz.



- Yerli üretime ne şekilde katkı ve destek veriyorsunuz?



Seramiğin çoğu zaten yerli kaynakları kullanıyor. Türk seramik sektörünün kendi yetiştirdiği iyi bir insan

kaynağı var ve giderek daha iyi çalışmalar yapıyor. Ayrıca seramik sektörünün önemli bir özelliği de bütün

sektör içerisinde en fazla AR-GE yatırımı yapan ve en fazla AR-GE merkezine sahip sektörlerden birisi.

Bütün bunları yan yana koyduğumuzda daha inovatif, daha yenilikçi bir çok ürünle ihracatımızı

arttıracağımızı düşünüyoruz.