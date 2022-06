Türk ev eşyası için 60 ülkeden geldiler

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) tarafından bu sene beşincisi düzenlenen 'Turkish Housewares by Invitation Only' etkinliği açıldı. Etkinlik kapsamında 72 üretici firma, 60 ülkeden 120 alıcıyla İstanbul'da buluştu.

EVSİD'in kendi alanında dünya markası haline gelen ''Turkish Housewares by Invitation Only' etkinliği başladı. Ev ve mutfak eşyaları sektöründen 120 alıcı firma 72 üretici firmayla İstanbul'da buluştu.

BİRÇOK ÜLKEDEN NİTELİKLİ ALICILAR İSTANBUL’DA

Etkinliği değerlendiren EVSİD Başkanı Talha Özger, “Etkinliğimizle dünyanın birçok ülkesinden alıcıları İstanbul’da buluşturuyoruz. 4 günde çok önemli iş birliklerinin sağlanacağına inanıyoruz.

Meksika, Kolombiya, Ekvator, Tanzanya, Malezya, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika Cumhuriyeti, Endonezya gibi çok farklı ülkelerden nitelikli alıcılar Invitation Only için İstanbul’da bulunuyor. Bu sene hem yurt dışındaki firmalardan hem de yerel üreticilerimizden gelen büyük bir talep oldu. Etkinliğimizden her sene giderek artan bir verim alıyoruz. Burada sadece ürünlerimizi ve firmalarımızı tanıtmıyoruz. Ülkemizin kültürel tanıtımına da önem veriyoruz. Önümüzdeki senelerde de bunun artarak devam etmesini temenni ediyoruz.” dedi.