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Türk-İş Başkanlar Kurulu toplandı

- Toplantıda, başta asgari ücret görüşmeleri olmak üzere çalışma hayatı ve ülkede yaşanan son gelişmeler ele alınacak

Türk-İş Başkanlar Kurulu toplandı

BOLU (AA) - Türk-İş Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Ergün Atalay başkanlığında toplandı.
Abant'taki bir otelde düzenlenen toplantının açılışında, önceki gün vefat eden Tez-Koop-İş Genel Başkanı Osman Gürsu için saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi.
Türk-İş'e üye sendikaların genel başkanları ve yöneticilerinin katıldığı toplantıya, basına kapalı devam edildi.
Toplantıda, asgari ücret görüşmeleri, yeni yıldaki vergi düzenlemeleri ile 2017'de süresi bitecek kamu kesimi toplu iş sözleşmeleri başta olmak üzere çalışma hayatı ve ülkede yaşanan son gelişmelerin ele alınacağı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Türk-İş Başkanlar KuruluTez-Koop-İş Genel Başkanı Osman GürsuErgün Atalay
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