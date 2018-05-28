Türk Kızılayı aşçılarına Metro Türkiye’den eğitim

GAZETE EKONOMİ - Türkiye’de mutfak kültürünü korumak ve geliştirmek amacıyla faaliyetlerini sürdüren Metro Türkiye gastronomi dünyasının buluşma noktası olarak tasarladığı Gastronometro’da, Türk Kızılayı iş birliğiyle şeflerin afet anında kullanacakları kapsamlı bir mutfak bilgisine sahip olmalarını sağlayacak eğitim düzenledi. 22 Mayıs’ta başlayan ve 5 gün süren eğitime Kızılay’ın Genel Müdürlük Lojistik Direktörlüğü ve Kuzey Marmara, Batı Karadeniz, Akdeniz, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezlerinden 14 aşçı katıldı.

Dört ayrı fazda devam edecek iş birliğiyle birlikte toplam 70 aşçının eğitimini tamamlaması hedefleniyor. Gastronometro’daki eğitimlerini Gastronometro şefleri ve hijyen uzmanlarının liderliğinde 14 kişilik beş grup halinde tamamlayan aşçıların, bu eğitimle yeni menüler geliştirme becerisi edinmeleri, besin değeri yüksek öğünler tasarlayabilmeleri ve yetkinlikleri artırmaları hedeflendi.



Türk Kızılayı kapasite gelişimine katkı sağlayacak



Eğitimler süresince aşçılar kesim tekniklerinden etlerin hazırlanmasına; kuru bakliyat türevleri ve pişirme tekniklerinden ekmek yapımına yönelik katıldıkları birçok mutfak atölyesinin yanı sıra maliyet hesaplama, menü planlama, gıda güvenliği gibi teorik bilgiler de edindi. Türk Kızılayı ve Metro Türkiye/Gastronometro iş birliğiyle verilen kapsamlı eğitim sonrasında aşçılar, afet anlarında verecekleri hizmete bütünüyle hazırlıklı olabilecek. Türkiye Afet Müdahale Planı’na göre beslenme ana çözüm ortağı olan Türk Kızılayı, bu eğitim sayesinde kapasite gelişimine de katkı sağlayacak.

Eğitim kapsamında yemek pişirme tekniklerinin yanı sıra menü planlama, gıda güvenliği gibi teorik dersler de gören aşçıların, olası bir afet durumunda etkin ve doğru bir hizmet verebilmeleri amaçlanıyor.