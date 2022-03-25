Türk markası Tırport lojistik sektöründe unicorn olma yolunda ilerliyor

Doğu Avrupa ve Çin arasında taşıma yapan 1.5 milyon kamyoncunun bir numaralı yük vereni olmayı hedefleyen Tırport, sahip olduğu yapay zeka destekli teknolojiler ve dijital platform gücüyle gelecek 5 yıl içerisinde Doğu Avrupa ve Çin arasındaki lojistik koridorun en büyük oyuncusu olmayı planlıyor. Crunchbase’te dünyanın en önemli 10 lojistik teknolojisi ve dijital yük servisleri arasında yer alan Tırport, 6 dilde ve 7 ülkede tüm dijital platformlarda (iOS, Android, web, iPAD) yer alarak, lojistiğin uçtan uca dijital olarak yönetilmesini sağlıyor.

Bu yılın ikinci yarısında Avrupa operasyonuna başlamayı planlıyor

Avrupa’nın ve bölgenin sayılı dijital lojistik platformlarından birisi haline geldiklerini anlatan Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi: “Tırport olarak, geçtiğimiz yıl günde 4 binin üzerinde FTL operasyonunu yönetmeye başladık. Üye kamyoncu sayısı 100 bine, yükünü Tırport’lu kamyonculara emanet eden KOBİ sayısını yaklaşık 3 bine taşındık. Türkiye dahil 7 ülkede ve 6 farklı dilde tüm dijital platformlarda faaliyet gösteriyoruz. Gelecek 3 yıl içerisinde, sadece Türkiye’de günlük 25 binin üzerinde FTL operasyonunu yönetmeyi hedefliyoruz. Gerekli altyapıları hazırladıktan sonra, 2022 yılı ortasında Avrupa operasyonuna başlamayı planlıyoruz ve 5 yıl içinde Doğu Avrupa ve Çin arasındaki Kuzey ve Orta Lojistik Koridorunun 1 numaralı dijital lojistik aktörü olmayı ve bu hattaki 1.5 milyon kamyoncuya “Operated By Tırport” konsepti ile ev sahipliği yapmayı ve bölgede günlük 100 binin üzerinde FTL taşımayı yönetmeyi planlıyoruz.” dedi.

Türkiye, lojistik ve üretim üssü olabilme potansiyeline sahiptir

Avrupa ve Çin arasındaki kuzey lojistik koridoruna hakim olan ve orta lojistik koridorunun tam merkezinde bulunan Türkiye, bulunduğu coğrafyanın lojistik ve üretim üssü olabilme potansiyeline sahiptir. Dünyadaki nitelikli tüketim coğrafyası olan Avrupa’nın bir parçası olması nedeniyle, önümüzdeki 15 yıl içinde yaklaşık 1 trilyon dolarlık ilave bir üretimi de, Türkiye’nin kendi coğrafyasına çekmesi mümkündür. Nitekim, son dönemlerde artan tedarik krizine paralel olarak, Doğu Avrupa ve Çin arasındaki karayolu trafiği geçtiğimiz iki yılda yedi kattan fazla artmıştır. Bu süreçte, işini Tırport ile hızla dijitalleştirerek uçtan uca dijital olarak gerçek zamanlı ve konum tabanlı teknolojilerle izleyenler; lojistiği ilgilendiren iş süreçlerinde başarı öyküleri yazmaya devam etmektedirler.