Türk mobilyaları dünyanın üç kıtasında

Yenilikçi iş modeliyle emlak ve konaklama sektörlerinde faaliyet gösteren Blueground, mobilitenin gitgide arttığı günümüzde insanların yaşamayı seçtikleri her yerde kendilerini evlerinde hissetmelerini sağlamayı amaçlıyor. Dünyanın 9 metropolünde ideal lokasyonlardaki Blueground daireleri modern eşyalı, tam donanımlı ve teknoloji odaklı yaşam alanlarına dönüştürüldükten sonra bir aydan başlayan sürelerde kiralanıyor.



Amerika, Dubai, Atina veya İstanbul… Bir Blueground dairesi dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye’den temin edilen mobilya, tekstil ürünleri ve aksesuarlarla eşyalandırılıyor. Blueground Kurucu Ortağı Kurtuluş Korkmaz, “Misafirlerimize dairelerine yerleştikleri ilk gün, her detayı düşünülmüş bir yaşam alanı sunuyoruz. 3 kıtada 9 şehirde yönettiğimiz 2000 dairemiz için 2018 yılında 23 milyon TL’lik mobilya ve ev eşyası ihracatı gerçekleştirdik. Bu sayı, ihracata ilk başladığımız 2017 yılına kıyasla bir senede altı kat artış gösterdi. Anadolu’nun her köşesinden 40’ın üzerinde tedarikçi ile çalışıyoruz. Mobilya ve döşemelik gruplarımız Ankara, Kocaeli, Denizli ve İstanbul’dan, ev tekstili ürünlerimiz Denizli’den, halılarımız Isparta, Konya ve Karaman’dan, aydınlatmalarımız İstanbul ve Ankara’dan, dairelerimizde kullandığımız mermer aksesuarları da Afyon’dan alıp faaliyetteolduğumuz ülkelere gönderiyoruz. Kısacası iş ortaklarımızla birlikte dünyaya Türk mobilyalarını tanıtıyor, böylece yaklaşık 2000 kişilik bir istihdamı destekliyor ve ekonomiye katkı sağlıyoruz.” dedi.



Tüm dairelerin Blueground (www.theblueground.com) değerlerini ve standartlarını yansıttığından emin olmak için çoğu İstanbul’da bulunan iç mimar, tasarımcı ve tedarik zinciri uzmanlarından oluşan 15 kişilik ekip yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Atina’da doğan ve İstanbul’da büyüyen bir şirket olarak, tüm dairelerin olmazsa olmazı imza ürünleri sıcak Ege esintileri taşıyor ve titizlikle planlanan detaylar şirketin doğduğu coğrafyadan ilham alıyor. Blueground, 2023 yılına kadar dünya çapında 50 şehirde yer almayı ve 50.000’den fazla daireden oluşan bir portföy sunmayı hedefliyor.