Türk mutfak sektörü Latin Amerika yolcusu

eçtiğimiz sene aynı ülkede düzenlenen ikili iş görüşmelerinde önemli bir ihracat artışına imza atan dernek üyeleri hedef pazarlardan biri olarak belirledikleri Latin Amerika pazarındaki ağırlığını artırmayı hedefliyor. EVSİD Başkanı Burak Önder, Kolombiya'daki etkinlikte sadece Kolombiyalı değil tüm Latin Amerika'dan alıcılarla buluşacaklarını ifade ederek, global ölçekte yakaladıkları başarıyı bölgeye de devam ettirmek istediklerini kaydetti.



Geçtiğimiz yılı 2,5 milyar dolar ihracatla tamamlayan ve 2019 için 3 milyar dolarlık bir hedef belirleyen Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü, Kolombiya üzerinden 2. kez Latin Amerika çıkarması yapmaya hazırlanıyor. Ticaret Bakanlığının sektörel heyet programları çerçevesinde gerçekleştirilecek olan etkinliğe katılacak Türk firmaları bölgenin önde gelen alıcıları ile buluşacak. Etkinlikte her bir Türk firmasının iki günde toplam 30 görüşme yapması planlanıyor.



POTANSİYEL ÇOK YÜKSEK, TÜRKİYE'NİN PAYI DÜŞÜK



Kolombiya'ya geçtiğimiz sene de bir heyet düzenlediklerini ve ikili iş görüşmeleri yaptıklarını hatırlatan EVSİD Başkanı Burak Önder, bunun sonucunda sektörün genel ihracat artışının üzerinde performans gösterdiklerini kaydetti. Latin Amerika pazarının 5 milyar dolarlık bir ithalat hacmine sahip olduğunu ve pazarı ağırlıklı olarak Çin ve komşu ülkelerin domine ettiğini anlatan Önder, "Kolombiya'da ürünlerimiz fiyat ve kalite olarak beğenilmesine karşın pazarlama faaliyetlerinin yetersizliği nedeniyle payımız sadece yüzde 1 seviyesinde. Bölgeye ihracat artışımız her yıl artarak devam etse de ihracatımızın hacmi bizi tatmin eden düzeyde değil. Yapacağımız ikili görüşmeler ve pazarlama faaliyetleri ile payımızı çok daha yüksek seviyelere çekmeyi hedefliyoruz. Biz bölgede yüksek bir potansiyel görüyoruz." dedi.



ÇEVRE ÜLKE ALICILARI İLE KOLOMBİYA'DA BULUŞACAK



EVSİD olarak, Latin Amerika pazarında Avrupa ve Asya benzeri nitelikli uluslararası fuarların bulunmaması nedeniyle geçtiğimiz yıl Kolombiya Bogota’da gerçekleştirdikleri etkinliği bu kez Invitation Only konsepti ile düzenlemeyi planladıklarını anlatan Önder, "Bölgedeki satınalmacılar tarafından en merkezi nokta olarak seçilen Kolombiya’da gerçekleştirilecek Invitation Only LATAM iş görüşmelerine yerel satınalmacıların yanı sıra Meksika, Kosta Rika, Dominik, Ekvator, El Salvador, Peru, Şili, Uruguay, Arjantin ve Şili gibi tek tek ziyaret edilmesi zor 15 ilave ülkeden alıcılar da katılacak. İki günlük iş görüşmeleri süresince her bir firmamızın ortalama 30 iş görüşmesi yapmasını hedefliyoruz." diye konuştu.



Gidiş geliş dahil 12-16 Haziran'da düzenlenecek olan etkinliğe 30 firmanın katılacağını belirten Önder, çok az sayıda kontenjan kaldığına dikkat çekti. Önder, Ticaret Bakanlığı’nın sektörel heyet programları çerçevesinde gerçekleşecek olan programın harcamalarının yüzde 50 oranında destekleneceğinin de altını çizdi.