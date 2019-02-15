Türk seramiği 130 ülkeden 91 bin ziyaretçiyle buluştu

Bulgaristan, Kosova, Makedonya, Moldova, Arnavutluk, İsrail, Filistin başta olmak üzere 130 ülkeden fuara katılan sektör profesyonelleri, seramik sektörünün önde gelen bin 200 markasının fuarda sergilediği yeni ürün ve koleksiyonlarına büyük ilgi gösterdi.



Alanında dünyanın ikinci en büyük fuarı İstanbul-Seramik Banyo Mutfak Fuarı (UNICERA), 130 ülkeden 18 bin 358’i yabancı ve 73 bin 144’ü yerli olmak üzere toplam 91 bin 502 ziyaretçinin katılımı ile CNR EXPO Yeşilköy’de gerçekleştirildi. Fuara Türk firmaların yanı sıra, İtalya, İspanya, Almanya, Portekiz, Mısır, Hindistan, Çin, Tayvan, Sırbistan ve İran’dan sektör öncüsü firmalar katılım gösterdi. Seramik sektörünün yanında toplam büyüklüğü 3 milyar doları aşan banyo ve mutfak ürünlerinin de dünya ile buluştuğu UNICERA’da zemin-duvar kaplamaları, seramik işleme teknolojileri, dekorasyon ürünleri, ambalajlama, depolama gibi pek çok ürün grubu bir arada sergilendi.



Yabancı ziyaretçi bolluğu



Fuar, CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık, Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TIMDER) iş birliğinde 100 bin metrekare alanda organize edildi. CNR İcra Kurulu Başkanı Ali Bulut, fuara olan yabancı ilgisinden çok memnun olduklarını belirterek şöyle konuştu: “Bu yıl UNICERA fuarı için rekor yılı oldu. Fuarımızın hem ziyaretçi sayısında hem de metrekaresinde ciddi bir artış yaşandı. Her fuarda olduğu gibi UNICERA’da da amacımız ülkemizin ihracatına yapabileceğimiz en büyük desteği sağlamak oldu. Bu doğrultuda yabancı ziyaretçi sayımızı artırmak için var gücümüzle çalıştık ve bu fuarda özellikle yabancı ziyaretçi sayımızda hedeflerimizi aştık. Yabancı ziyaretçisi çok bol olan bir fuar geçirdik. Fuara katılan sektör öncüsü bin 200 markanın sergilediği yeni ürün ve koleksiyonlara ilgi büyük oldu. Firmaların büyük özenle fuara özel olarak hazırladıkları stantları özellikle yabancı alıcılar hayranlıkla karşıladı.”



“UNICERA sayesinde çok sayıda yeni iş birliği kuruldu”



UNICERA’daki en büyük amaçlarının iç pazardaki daralmaları ihracat yoluyla telafi edebilmek olduğunu belirten TİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Eşer, “Fuar esnasında katılımcı firmalarla yaptığımız görüşmelerde, yabancı ziyaretçi sayısındaki artıştan duydukları memnuniyeti bizzat dinleme şansımız oldu. Fuar alanına giriş yapan her 4 ziyaretçiden biri yabancıydı. Yabancı ziyaretçi sayısının artması, ihracatı artırarak döviz girdisine olumlu etki etmesinin yanı sıra Türk üreticilerin gücünün daha fazla duyurulmasına da hizmet etmiş oluyor. Nihai duruma baktığımız zaman; UNICERA sayesinde çok sayıda yeni iş birliği kurulduğunu ve bu ticaretin ihracat rakamlarına olumlu yansıyacağını söyleyebiliriz” diye konuştu. Seramik sektöründeki gelişmeye paralel olarak sektörün fuara olan ilgisinin artış gösterdiğini ifade eden TSF Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, “2020 yılında yabancı ziyaretçi sayımızda büyük artış olmasını bekliyoruz. Hedefimiz, UNICERA’nın yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlaması ve dünyanın en büyük seramik ve banyo ürünleri fuarı olmasıdır” dedi.





Dünyaca ünlü tasarımcılara yoğun ilgi



Dünyanın en önemli tasarımcıları tarafından 2019’un trendlerinin de belirlendiği fuar kapsamında yapılan seminerlerde İtalya, İspanya, Fas ve Almanya’dan gelen dünyaca ünlü tasarımcılar, deneyimlerini ve yeni trendleri, sektörün öncü firmaları, mimar ve mimar adayları ile paylaştı. Özellikle katılımcıların tasarımcılarla yaptığı ikili görüşmeler, Türk seramik sektörün geleceği için önemli ipuçları verdi. Sektöre, tasarım alanında damgasını vuran Giuseppe Scutellà, Carlo Ciciliot, Paolo D'arrigo, Valentin Garcia, Johan Dück gibi önemli tasarımcılar tarafından verilen seminerlere Türkiye’nin dört bir yanında bulunan 68 üniversitenin mimar adayı öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.