Türk şirketi çığır açtı: bakterileri yok eden, radyasyona kalkan olan seramik! Decovita, yaşam ışınlarıyla havayı ve suyu temizleyen seramikler üreterek bir ilke imza attı. Hedef, 90 ülkeye ihracat…

Doğadan aldığı ilhamla tüketicilerin hayatına değer katan Decovita Seramik, alanında bir ilke imza atarak Uzak Kızılötesi Işınlar yayabilen devrimsel ürünü Decovita Quantum’u kullanıma sundu. Yenilikçi bir vizyonla gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarının eseri olan ürün, yaydığı kızılötesi ışınlarla kan dolaşımını hızlandırarak metabolizmayı canlandırmasının yanı sıra kullanıcıları radyasyon ve bakterilere karşı da koruyor. Havayı temizleyerek rahat nefes alınmasını sağlayan, steril yaşam ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanan Decovita Quantum, kapsamlı bir Ar-Ge çalışmasının ürünü.



Yurt dışında 70 ülkeye ürünlerini ihraç eden Decovita, dünyada benzeri olmayan Decovita Quantum’un da katkısıyla, bu rakamı kısa sürede 90 ülkeye çıkarmayı planlıyor. 2018'de 120 milyon TL ciro elde eden Decovita Seramik, 2019 yılında 250 milyon TL’lik ciroya ulaşmayı hedefliyor.



Dünyanın en siyah ve en beyaz seramiğini üretmeyi başaran ve ilhamını doğadan alan Decovita Seramik, bu kez sektöründe bir başka ilke imza atarak alanında çığır açan yeni bir ürünle kullanıcıların yaşamını iyileştiriyor. Gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla tüketicilerin hayatına değer katan Decovita, dünyada bir benzeri olmayan, nadir bulunan 9 farklı toprak elementinin bir araya geldiği Decovita Quantum’u geliştirerek yaşam alanlarının havasını temizleyen ve tüketicilerin sağlığını koruyan eşsiz bir ürünü pazara sundu.



Yurt dışında Avrupa, Afrika, Amerika ve Ortadoğu’da yer alan 70 ülkeye ürünlerini ihraç eden Decovita, dünyada benzeri olmayan Decovita Quantum’un da katkısıyla, bu sayıyı 2019 yılında 90 ülkeye çıkarmayı planlıyor. Satışlarının yüzde 35’ini ihracat gelirlerinin oluşturduğu marka, 2019 yılında 120 milyon TL olan cirosunu, 250 milyon TL’ye çıkarmayı da hedefliyor.



Dünya pazarlarında bile benzeri olmayan Decovita Quantum’u normal seramiklerden ayıran en önemli özellik, özel pişirilme tekniğinden kaynaklanan yapısıyla Uzak Kızılötesi Işınları (Far Infrared Rays – FIR) yayma kapasitesine sahip olması. Kızılötesi bu ışınlara, “yaşam ışınları” adı da veriliyor. Bu özelliğiyle Decovita Quantum, bedendeki kan akışını düzenlerken metabolizmayı ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ayrıca yaydığı ışınlarla radyasyonu önlüyor, bakterileri yok ediyor, su, çay, sirke gibi sıvıları aktif hale getirerek yararlı etkilerini artırıyor.



Kapasite artırımı ve yatırımla gelen inovasyon



Decovita’nın devrimsel ürünü Decovita Quantum, şirketin teknoloji yatırımlarının ve Ar-Ge’ye verdiği önemin bir sonucu. Kurulduğu 2016 yılından bu yana 70 milyon Euro’yu bulan yatırım yapan, teknolojiye verdiği önemle yenilikçi ürünler geliştirerek kendi endüstrisinde çığır açan marka,Ar-Ge temelli üretimiyle bir yandan da ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.



Decovita Quantum, dünyanın en büyük seramik üreticileri olan Çin, Hindistan, İtalya gibi ülkelerle Türkiye’den gelen ve konularında uzman olan 40 kişilik Ar-Ge ekibinin, titiz çalışmasının ürünü… Patenti Decovita’ya ait olan bu ürün, yurtdışına ihraç edilerek markanın inovasyonlarını dünya pazarlarına taşıyacak. Şu anda 70 ülkeye ihracatı bulunan Decovita, dünyada benzeri olmayan Decovita Quantum’un da katkısıyla, 2019 yılında 90 ülkeye ihracat yapmayı planlıyor.



Decovita Quantum’un pazara sunulması konusunda görüşlerini dile getiren Decovita Seramik Kurucu Ortağı Selman Öztürk, “İki yıl önce 40 milyon Euro yatırımla kurduğumuz, yıllık 4 milyon metrekare kapasiteli fabrikamızı geçtiğimiz Mayıs ayında yüzde 150 büyüttük. Bu şekilde üretim kapasitemizi yıllık 10 milyon metrekareye yükselttik. Yaptığımız bu yatırımlarla yüzey sertliği artırılabilir sugar effect yüzeyli seramik karolarını Türkiye’de ilk ve tek olarak Decovita üretebilir hale geldi. Yeni Decovita Quantum serimiz de bu vizyonun, yatırımlarımızın ve Ar-Ge ekibimizin başarısı.” Decovita'nın 2 bin 500'den fazla tasarımıyla müşteriye hizmet odaklı bir yaklaşımı benimsediğini anlatan Öztürk, "Hizmet odaklı ve esnek çalıştığımız için 3 yıl gibi kısa bir sürede önemli bir noktaya ulaştık" dedi.



Ciro 250 milyon TL’ye çıkacak



Geçen yıl toplam satışlarının yüzde 35'ini ihracatın oluşturduğunu ifade eden Öztürk, "Decovita 2018'de 120 milyon TL ciro yaptı. Bunun yaklaşık yüzde 35'i ihracat, geri kalanı iç pazardı. Hedefimiz 2019 içerisinde satışlarımızın yüzde 75'ini ihracatın oluşturması. Ciromuzu da 2019 yılında 250 milyon TL’ye çıkaracağız” şeklinde konuştu.



Decovita’nın ürün geliştirirken ilhamını doğadan aldığını hatırlatan Öztürk, “Çevreye duyarlı, kullanıcıların sağlığını gözeten bir yaklaşımla geliştirdiğimiz Quantum seramiklerimizin eşsiz özellikleriyle dünyada bir ilke imza attık. Böylesine devrimsel bir ürünü Türkiye’den dünyanın dört bir yanına ihraç edecek olmaktan gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.



Bakterileri yok eden, radyasyona kalkan olan seramik



Çevreye duyarlı bir yaklaşımla geliştirilen Decovita Quantum, yararlı etkileriyle sterilizasyonun önem taşıdığı mekanlara sağlık ve temizlik getirirken, ev, okul, hastaneler, güzellik merkezleri gibi yaşam alanlarını çevresel olumsuz etkilerden koruyor. Elektromanyetik dalgalara karşı kalkan görevi üstlenen Decovita Quantum, cep telefonu, televizyonlar, mikrodalga fırınlar gibi elektronik cihazların yaydığı radyasyonu yüzde 90 oranında engelliyor. Decovita Quantum, radyasyonun yanı sıra bakterileri de yok ederek yaşam alanlarının temiz ve sağlıklı tutulmasına katkıda bulunuyor. Gerçekleştirilen bilimsel testler Decovita Quantum’un bakterilere karşı %99’lar seviyesinde koruma sağladığını ortaya koyuyor.



Havayı temizleyip nefesleri açıyor



Yaşam alanlarında steril ve temiz hava sağlanması için Decovita Quantum’un yapısındaki 9 nadir mineral yine önemli bir görev üstleniyor. Bu sağlık dostu ürün, muhtelif eşyalar ve bazı dekorasyon malzemelerinde kullanılan boya, vernik gibi maddelerin içerdiği ve zehirli gazlar yayan formaldeit maddesini yüzde 90.4, tolüen maddesini ise yüzde 93.2 seviyesinde emip, temizleyebiliyor.



Aktif suyla gelen canlılık



Decovita Quantum’un kızılötesi ışınları yayma kabiliyeti, suyun kalitesine de etki ediyor. Çay, soya sosu, sirke, su gibi sıvılar Decovita Quantum’un yanına konulduğu zaman belli bir süre sonra aktive oluyor. Sıvıların yararlı içerikleri ortaya çıkıyor ve daha yumuşak içimli hale geliyor. Su aktive oluyor, canlanıyor ve yaşamla bütünleşiyor. Dinamik hale gelen küçük su molekülü kütlesi içeriden sağladığı yararla cilde, dışarıdan sağladığı faydayla saçlara iyi geliyor. Cilt dokusunu ve saçları genç ve sağlıklı bir hale getiriyor. Decovita Quantum bu yapısıyla, güzellik ve bakım salonlarında kullanılmak üzere özellikle tercih ediliyor.