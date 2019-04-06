Türk turizmi ve mutfak kültürü Romanya’da



Bilindiği gibi Türkiye’nin gastronomi zenginliği, lezzet mirası mutfak kültürü başta olmak üzere, eşsiz tarih ve tabiat varlıkları ile Batı’ya yön veren medeniyetlere ev sahipliği yapmış Anadolu’yu dünyaya tanıtmak amacıyla Gürkan Boztepe tarafından kurulan Gastronomi Turizmi Derneği GTD, 700’ü aşkın bireysel ve Kurumsal üyesi, farklı uzmanlardan oluşan komiteleriyle çalışmalar yapıyor. GTD amacına uygun olarak ürettiği sayısız projeler kapsamında uygun gördüğü yerli / yabancı kurum ve kuruluşlarla da iş birlikleri gerçekleştiriyor.

Türkiye ile diğer ülkeler arasındaki dostluğun ve kültürel bağların pekiştirilmesi amacıyla etkinlikler gerçekleştiren Yunus Emre Vakfı ile işbirliği anlaşması yapan, bu kapsamda Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilentanıtım etkinliğinde destek verdi., bizzat Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Boztepe tarafından hazırlanan, aralarında usta aşçılar, çeşitli yörelere ait özel lezzetlerin de bulunduğu bir içerik ile tanıtım günlerinde yerini aldı.Bükreş’teki Türkiye Haftası, 3 Nisan 2019 Çarşamba günü düzenlenen bir resepsiyonla başladı. GTD ve Yunus Emre Vakfı dışında Türkiye’nin Bükreş Büyükelçiliği, Türk İş Adamları Derneği, Romanya Kültür Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı gibi kurum ve kuruluşların da destekleriylegerçekleştirilen Türkiye Haftası 7 Nisan 2019 Pazar gününe kadar sürecek.Bükreş’in farklı ve prestijli mekânlarında düzenlenen birbirinden renkli ve çeşitli etkinlikler kapsamında Anadolu topraklarının zengin gastronomi ve turizm tanıtımları çerçevesinde eşsiz tarih mirası “: İnsan ve Hayat” ana teması da özel olarak işleniyor.Dünyanın birçok noktasında faaliyet gösteren Yunus Emre Vakfı ile işbirliği yapan GTD, “Göbeklitepe: İnsan ve Hayat” ana temasıyla 2019 yılı boyunca Romanya-Bükreş dışında Hırvatistan-Zagreb, İspanya-Madrid, Arnavutluk-Tiran, Lübnan-Beyrut, Sırbistan-Belgrad, Ukrayna-Kiev, Rusya St. Petersburg, Tunus-Tunus’ta gerçekleştirilmesi planlanan “Türkiye Haftaları”na lezzet mirası Türk mutfak kültürünün tadı damaklarda bırakan içerik zenginliği ile tanıtımlara katkı ve destek vermeye devam edecek.