Türkiye, Aydınlatmada Dünya Üretim Üssü Olma Hedefinde İlerliyor

İhracat ve ithalattaki gelişmelere bağlı olarak elektrikli aydınlatma ekipmanları dış ticaret dengesinin küçülmekte olduğunu belirten Gök, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın aldığı önlemler ve sektörün sergilediği performans sayesinde son beş yılda 444,59 milyon dolar olan açık 149,35 milyon dolara kadar geriledi” dedi.



ATMK - Aydınlatma Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil ise Türkiye’nin ihracata önem vermesi gerektiğinin altını çizerken, katma değeri yüksek tasarım ürünlere yönelerek aydınlatmada dünyanın üretim üssü haline gelme potansiyeline sahip olduğumuza dikkat çekti.



Türkiye aydınlatma imalatı sektörü son dönemde ölçek büyüttü. Katma değerli üretim modelinde istikrarlı şekilde gelişen sektör, son 10 yılda elektrikli aydınlatma ekipmanları imalat sanayinde üretimini yüzde 112,7 arttırmayı başardı. 4.375 firmanın faaliyet gösterdiği ve 25 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan aydınlatma sektörünün 2018 yılında ihracatını yüzde 4,7 oranında arttırdığını ve 466 milyon dolar ihracat değerlerine ulaştığını belirten AGİD Başkanı Fahir Gök, alınan korunma önlemlerinin de etkisi ile ithalatın ise yüzde 15,4 gerileyerek 727 milyon dolardan 615,37 milyon dolara indiğini ifade etti.







Aydınlatma sektörü son 5 yılda atağa kalktı



18-21 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak IstanbulLight, 12. Uluslararası Aydınlatma & Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Kongresi öncesinde sektöre dair önemli açıklamalarda bulunan AGİD Başkanı Fahir Gök, sektörün potansiyelinin daha verimli bir şekilde değerlendirilmesiyle birlikte aydınlatma ekipmanlarında son yıllarda giderek azalan dış ticaret açığının kapatılarak net ihracatçı konuma geçilebileceğine inandığını ifade etti. Gök, ihracat ve ithalattaki gelişmelere bağlı olarak elektrikli aydınlatma ekipmanları dış ticaret dengesinin küçülmekte olduğunu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın aldığı önlemler ve sektörün sergilediği büyük performans sayesinde 2013 yılında 444,59 milyon dolar olan açığın 2018 yılında 149,35 milyon dolara kadar gerilediğinin altını çizdi. Bakanlığın Çin’in aydınlatma sektöründe Türkiye’de yatırım yapması konusundaki çalışmalarına da değinen Gök, “Yakın zamanda yeni işbirlikleri, sıfırdan satın almalar, yeni şirket kurmalar çok duyacaksınız. Türkiye ve bulunduğu coğrafya Çin için çok önemli ve vazgeçilmez” dedi.



Net ihracatçı konuma geçme yolundayız



Sektörün özellikle ürün ve kalite standartları, insan kaynağı ve lojistik altyapısı itibarıyla güçlü bir potansiyeli olduğunu belirten AGİD Başkanı Fahir Gök, hedeflerinin yeni küresel trendlere uyum sağlamak, özellikle Asya’da yükselen yeni rakiplerle rekabet edebilmek ve yakın çevremizde hızla büyüyen pazarlarda daha fazla söz sahibi olabilmek olduğunu belirtti. ATMK ve AGİD stratejik ortaklığı ile Informa Markets tarafından düzenlenen IstanbulLight, 12. Uluslararası Aydınlatma & Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Kongresi’nin sektöre yeni pazar ve iş birliği fırsatları sunacağını ve Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa, Balkanlar, BDT ülkeleri ve Asya’dan 6.500’ü aşkın sektör profesyoneli ile 230 firmanın IstanbulLight’ta yer alacağını sözlerine ekledi.







Kamunun enerji verimliliği politikaları, iç pazarı yüzde 10-15 büyütebilir



Ülkemizde özellikle son yıllarda giderek önem kazanan ve stratejik hedefler arasında yer alan enerji verimliliği konusuna dikkat çeken ATMK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil, elektrikli aydınlatma ekipmanları iç pazarının önemli bir büyüme potansiyeli sunduğunu ifade etti. Bu potansiyelin değerlendirilmesinin özellikle kamunun uygulayacağı politikalar ve projeler ile yakın ilişkili olduğunu belirten Onaygil, kamunun enerji verimliliği hedefi doğrultusunda LED değişimi odaklı ve akıllı şehir projelerini hayata geçirmesi gibi yenileme pazarını harekete geçirecek zorunluluklar getirmesi durumunda iç pazarın yılda yüzde 10 ila 15 oranında büyüyerek 3,89 milyar dolara kadar ulaşabileceğinin öngörüldüğünü söyledi.



Sektörün yeni hedefi: Özgün tasarımla daha çok katma değer yaratmak



Ülkemizin henüz aydınlatma teknolojilerinde istediği seviyelerde olmadığını, ancak son yıllarda özgün tasarım konusunda öne çıkmaya başladığımızı belirten ATMK Başkanı Onaygil, iki yılda bir düzenlenen IstanbulLight Fuarı ile eş zamanlı olarak 18-19 Eylül tarihlerinde “Türkiye'de Nitelikli Aydınlatma” ana temasıyla 12. Ulusal Aydınlatma Kongresi’ni gerçekleştireceklerini ifade etti. Amaçlarının sektöre katma değer katacak, yön verecek konular üzerine eğilmek olduğunu belirten Onaygil, “Nitelikli aydınlatma içi gereği gibi doldurulması gereken bir konu. En önemlisi de insan kaynağınızın, alt yapınızın, vizyonunuzun, bilgi dağarcığınızın ve üretim özelliklerinizin dünya standartları ölçeğindeki teknolojiye sahip olması gerekiyor. Tasarımı ve teknolojisi dışa bağımlı bir üretimde sadece bir kaç para birimi kazanabilirken, özgün tasarım yapabiliyorsanız 10, 20, hatta 100 katı kazanabilirsiniz. Bizim sektör olarak amacımız ve istediğimiz bu olmalıdır. Global dünyada da sıkıntılar var, ancak iyi değerlendirildiğinde bu fırsatlar önemli kazanımlara dönüşebilir.” dedi.



Aydınlatmaya dair her şey Eylül ayında IstanbulLight Fuarı’nda



Aydınlatma sektörünün tek uluslararası fuarı IstanbulLight’ta, teknik aydınlatma armatür üreticileri ve ithalatçıları, dekoratif aydınlatma armatür üreticileri ve ithalatçıları, lamba üretici ve ihracatçıları, aydınlatma kompenent üretici ve ithalatçıları, aydınlatma tasarım firmaları, elektrik aydınlatma taahhüt grupları, elektrik malzemeleri üreticileri ve ithalatçıları, aydınlatma kontrol ekipmanları üreticileri ve ithalatçılarından ulusal ve uluslararası firmaların ürün ve hizmetleri yer alacak.