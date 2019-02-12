Türkiye'nin Döngüsel Ekonomisine Destek

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) İyi Yönetişim Politikaları Kamu Danışma Toplantısı'nda, EBRD'nin üç önemli iyi yönetim politikası Çevresel ve Sosyal Politika (ESP), Kamu Bilgilendirme Politikası (PIP) ve Proje Şikayet Mekanizması Usul Kuralları (PCM)'ndan oluştu.



SKD Türkiye tarafından 2016 yılından bu yana Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD-European Bank for Reconstruction and Development) fon desteği ile devam eden Türkiye Materials Marketplace, bir şirketin üretiminden arta kalan hammaddeleri, yan ürünleri, üretim fazlaları ve kullanılmış malzemelerinin başka bir şirketin üretimine girdi olması için yaratılan dijital bir platformdur. Türkiye'de döngüsel ekonomi ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayan en önemli çalışmalardan biri.