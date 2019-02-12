Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) İyi Yönetişim Politikaları Kamu Danışma Toplantısı'nda, EBRD'nin üç önemli iyi yönetim politikası Çevresel ve Sosyal Politika (ESP), Kamu Bilgilendirme Politikası (PIP) ve Proje Şikayet Mekanizması Usul Kuralları (PCM)'ndan oluştu.
SKD Türkiye tarafından 2016 yılından bu yana Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD-European Bank for Reconstruction and Development) fon desteği ile devam eden Türkiye Materials Marketplace, bir şirketin üretiminden arta kalan hammaddeleri, yan ürünleri, üretim fazlaları ve kullanılmış malzemelerinin başka bir şirketin üretimine girdi olması için yaratılan dijital bir platformdur. Türkiye'de döngüsel ekonomi ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayan en önemli çalışmalardan biri.
Türkiye'nin Döngüsel Ekonomisine Destek
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi’nin (WBCSD-World Business Council for Sustainable Development) Türkiye’deki bölgesel ağı ve iş ortağı olan İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Materials Marketplace Projesi 4. Etkileşim Toplantısı 30 Ocak 2019 tarihinde İTÜ Taşkışla'da yapıldı.
12 Şubat 2019 Salı 15:53
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) İyi Yönetişim Politikaları Kamu Danışma Toplantısı'nda, EBRD'nin üç önemli iyi yönetim politikası Çevresel ve Sosyal Politika (ESP), Kamu Bilgilendirme Politikası (PIP) ve Proje Şikayet Mekanizması Usul Kuralları (PCM)'ndan oluştu.