Türkiye'nin gemisi sağlam, kaptanı tecrübeli

ANKARA (AA) - HÜSEYİN KARATEPE - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 2016'da yaşanan bazı olumsuzluklara rağmen ekonomide çarkların dönmeye devam ettiğini belirterek, "Türkiye, dünyayı etkileyen fırtınada sarsıldı, ancak gemisini yüzdürmeyi başardı. Çünkü gemimiz sağlam ve kaptanımız da tecrübeli." dedi.

Baran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, global anlamda ekonomik sistemlerin sorgulandığı, yeni dünya düzeninin kurulmaya başlandığı bir dönemin yaşandığına işaret etti, Türkiye'nin de küresel sistemden ayrı düşünülemeyeceğini söyledi.

Türkiye ekonomisinde tüm olumsuzluklara rağmen çarkların dönmeye devam ettiğini dile getiren Baran, "Türkiye, dünyayı etkileyen fırtınada sarsıldı, ancak gemisini yüzdürmeyi başardı. Çünkü gemimiz sağlam ve kaptanımız da tecrübeli." ifadesini kullandı.

Baran, Türkiye'nin 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını, yıl boyu da çeşitli illerde terör saldırıları yaşandığını anımsatarak, "Terör saldırılarında çok sayıda şehit verdik, ancak birbirimize kenetlenerek dimdik ayakta kalmayı başardık. Terörün amacı bizi ayırmaktı, ama biz birbirimize daha çok kenetlendik. Şu an ikinci bir Kurtuluş Savaşı veriyoruz. İnanıyorum ki bu savaşın sonunda milletimiz muzaffer olacaktır." dedi.

Bu yıl ekonomik ve sosyal sorunların çözümü yönünde önemli adımlar atılacağına işaret eden Baran, sıkıntıların milletin onaylayacağı yeni anayasanın kabulüyle ortaya konulacak milli irade tarafından çözüleceğini dile getirdi.

- "ATO 2017'ye damga vuracak"

Hükümetin atacağı üretim ve istihdama yönelik adımlar sayesinde 2017'de ekonomide toparlanma yaşanacağını söyleyen Baran, şunları kaydetti:

"2017 yılı Türkiye'nin ekonomide yükseldiği bir yıl olacak. Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesiyle yeni pazarlara açılacak ülkemiz, istihdamı, yatırım ve üretimi destekleyen politikalarla, ekonomiye ivme kazandıracaktır. 2017 yılına ekonomi, bir de ATO damga vuracak. ATO'nun yeni yönetimi olarak yıl sonunda yapılacak seçime kadar gerçekleştireceğimiz çalışmalar ve projelerle üyelerine tam randımanlı hizmet veren bir kuruluş olacağız. Üyelerimizin beklenti ve taleplerini en iyi şekilde karşılamak için gece gündüz demeden çalışacağız. Sadece elimizden geleni değil, fazlasını yapacağız."