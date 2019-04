Gökyıldırım, Türkiye’yi üç yıl üst üste, MediaMarkt Saturn Grubu'nun en hızlı büyüyen pazarı haline getirdiklerini ve bu öncülüğü dördüncü yılda da sürdürmeye kararlı olduklarını aktararak, bu başarılarını MediaMarkt Türkiye’de uyguladıkları müşteri odaklı iş modelinin yanı sıra dijitalleşme hızına ve bu alandaki yatırımlarına borçlu olduklarını dile getirdi.

Türkiye’de yatırım yapmaya, mağaza açmaya, büyümeye ve istihdama katkı sunmaya devam edeceklerini vurgulayan Gökyıldırım, "Müşteriyi merkeze koymaktan vazgeçmiyoruz, bu alanda Avrupa’daki diğer MediaMarkt ülkelerine de örnek olan 'Müşteri Memnuniyeti Yol Haritası' projemiz ve yeni sadakat programı MediaMarkt CLUB'a odaklanacağız." bilgisini verdi.MediaMarkt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Gökyıldırım, Türkiye’ye her anlamda yatırım yapmaya devam edeceklerini belirterek, son 24 ayda toplam 27 mağaza açtıklarını ve 2019 yılını toplam 80 mağaza ile kapatmayı hedeflediklerini söyledi.Çok kısa süre içinde Çanakkale ve Diyarbakır mağazalarının açılacağını belirten Gökyıldırım, sadece mağaza anlamında değil, geçtiğimiz yıl satışları yüzde 35artan online satışlarda da büyümenin devam edeceğini vurguladı.Gökyıldırım, her anlamda yatırımlarına devam ettiklerine işaret ederek, "Bütün projelerimizde müşteriyi merkeze alıyoruz. 200 bin metrekare toplam mağaza alanına ulaştık ve yatırımlarımızda hız kesmiyoruz." diye konuştu.Türkiye tüketici elektroniği pazarının büyük bir büyüme potansiyeli taşıdığına dikkati çeken Gökyıldırım, "Önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye pazarı, Avrupa’nın en hızlı büyüyen pazarı olacak. Biz bu pazarda, 39 aydır aralıksız büyüyoruz. Üstelik bu büyümeyi tüm kategorilerde pazardan ve rakiplerimizden daha iyi bir performans göstererek sağladık. Sektörümüzde 21 alt kategori var ve hepsinin büyüme lideriz." ifadelerini kullandı., yeni sadakat programı MediaMarkt CLUB ile de sektörün gündeminde yer aldıklarını ve sundukları avantajlarla rakiplerinden ayrıştıklarını anlattı."Daha çok yeni hayata geçirdiğimiz ve şimdiye kadar sektörümüzde görülmemiş fırsatları üstelik ücretsiz olarak tüketicilerimize sunmakta olan sadakat programımız MediaMarkt CLUB’a müşterilerimiz mağazalarımızdan, mobil uygulamamızdan ve web sitemiz üzerinden üye olabilirler. Bu program ile hoş geldin kuponları, uzatılmış iade süreleri, kişiye ve üyelere özel kampanyalar, aldıkça kazandıran uygulamalar gibi fırsatlar sunuyor.Özellikle tüketicilerimizin satış sonrasında da memnuniyetlerini arttıracak iki özellik olan, faturasız hayat ve uzatılmış garanti sürelerini vurgulamak isterim. Çok yeni olan sadakat programımızda bugün itibariyle üye sayımız 250 bin ve her gün üye sayımızı arttırıyoruz. Halihazırda sahip olduğumuz 3,5 milyon izinli dataya yaptığımız kişiselleştirilmiş teklif ve pazarlama kampanyalarımızın, sadakat programı üyeliği ile yepyeni boyutlar kazanacağına inanıyoruz."Artık tüketicilerin çok farklı kanallardan markalarla ilişki kurduğunu, kişiye özel çözüm yolları ve tüm sürecin kendisi için mümkün olduğunca basitleşmesini istediğini anımsatan Gökyıldırım, tam da bu noktadan hareketle, odaklarına aldıkları “müşteri memnuniyeti” ilkesinden yola çıkarak sektöre ve Avrupa’daki MediaMarkt ülkelerine örnek olan “Müşteri Memnuniyeti Yol Haritası” projesini başlattıklarını aktardı.Gökyıldırım, bu proje için alanında dünyanın bu konudaki en uzman şirketlerinden biri ile yola çıktıkları bilgisini vererek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu proje için son 1 yıldır çok çalışıyoruz. Çok büyük bir yatırım olarak görüyoruz. Projemizde müşterinin MediaMarkt’ı fark edip iletişime geçtiği ilk andan itibaren, gerek mağaza içinde, gerekse de online kanallarda başlayan satın alma yolculuğunun her adımını ve sonrasındaki, çağrı merkezi de dahil, satış sonrası servislerin tamamında yaşadığı tüm deneyimi adım adım haritalandırıyor, tüketicilerin beklentileri ile mevcut durumun analizlerini yaparak, değerlendiriyor ve sadece bugünü değil, geleceği de düşünerek süreçlerimizde ihtiyaç duyulan tüm iyileştirmeleri yapıyoruz."Projenin başarıya ulaşması için belirledikleri 48 aksiyonun 37 tanesini şu an itibarıyla hayata geçirdiklerini dile getiren Gökyıldırım, "Hedefimiz müşteri beklentisinin ötesine geçmek. Bu sayede pürüzsüz bir alışveriş süreci vadederek; Türkiye’nin en çok tercih edilen çok kanallı elektronik perakendecisi olmayı sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.Gökyıldırım, proje sonrasında yaptıkları değişimlerin sonuçlarını da hızla aldıklarını belirterek, müşteri memnuniyet skorunun (NPS) son 1,5 yıl içinde 3’e katlanarak oldukça yüksek bir seviyeye ulaştığını açıkladı.Müşteri beklentisinin ötesinde çözümler geliştirerek açık ara liderlik hedeflerine ulaşacaklarını vurgulayan Gökyıldırım, 2019 yılında IPSOS tarafından yapılan Marka Sağlığı Araştırması’na göre MediaMarkt’ın, alanında tüketicinin en fazla gönül bağı kurduğu şirket olduğunu kaydetti.Gökyıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:"Son 3 yıldır Türkiye’de, sektör büyümesinin üzerinde büyüme gerçekleştirdik, bu başarımızı 4. yıla taşıdık rol model olarak hem büyüme hem de dijital dönüşümün lideri olduk. Hedefimiz, bir yandan Türkiye’nin yanı sıra Yunanistan ve İsveç operasyonlarının tüm sevk ve idaresini gerçekleştirirken, bir yandan da şirketimizin pazar paylarını artırmak ve teknolojik altyapıyı güçlendirmek gibi stratejik gelişmeleri sağlamak."Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yenal Gökyıldırım, Avrupa cirolarının 22 milyar avro olduğunu ve bunun içinde yüzde 12'lik e-ticaret cirosunun yer aldığını söyledi.Gökyıldırım, vergi indirimlerinin uzatılmasıyla ilgili bir soruya ilişkin, "Hükümetimize bu konudaki hassasiyet ve destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Beyaz eşya, ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu EMTİA gruplarından bir tanesi oluyor. Çünkü evlenmek, yeni ev kurmak, taşınmak gibi her harekette beyaz eşyaya ihtiyaç var. Bunun istihdam boyutu da var. Her tarafından baktığımızda hükümetimiz hassas ve çok hızlı tedbirler alıyor. Bize de perakendeci olarak çok fayda sağlıyor." ifadelerini kullandı.Gelecek dönemde evlilik sezonunu da düşünerek çok kuvvetli bir kampanya hazırladıklarına işaret eden Gökyıldırım, "4 al 3 öde kampanyamızda tüketicimiz 4 tane ürün alıp 3 tanesinin parasını ödüyor. 4.'sü bizim hediyemiz oluyor. En düşük bedelli ürün hediye oluyor. Hepsi aynı para da olabilir." bilgisini verdi.Gökyıldırım, 2018 yılında 54 milyar TL'lik pazarın bu yılda değişmeyeceğini düşündüklerini belirterek, pazarın geçen sene yüzde 16 büyüdüğünü, böylece pazarın bu sene adetsel olarak küçülse de ciro anlamında aynı kalacağını anlattı.Verilen bilgiye göre, Gökyıldırım, Aralık 2018’de MediaMarktSaturn Grup İcra Kurulu Üyeliğine ve Doğu Bölgesi Operasyon Başkanlığına atanmıştı.Bu yeni görevinde, Türkiye’nin yanı sıra MediaMarkt Yunanistan’ın da İcra Kurulu Başkanlığına getirilen Gökyıldırım, ayrıca Doğu Bölgesi Operasyon Başkanlığı görevi kapsamında MediaMarkt İsveç’in de sorumluluğunu üstlenmişti. Böylece Gökyıldırım, MediaMarktSaturn’un Grup İcra Kurulu üyeliğine getirilen ilk Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı oldu.