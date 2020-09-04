Türkiye yatırımı’nın ilk gazlaştırma ünitesini Ankara’da başarıyla hizmete aldı

Taronis Technologies, Inc., Aralık 2019’da kurduğu Taronis Fuels Turkey Gaz Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Taronis Turkey”) ortak girişimi ile Türkiye yatırımını duyurmuştu. Yaklaşık 200 milyon dolarlık yatırım ile Taronis patentli 300KW Venturi Plazma Arc Gazlaştırma üniteleri Türkiye'de üretilmesi planlanıyordu.

Şirket ve üst düzey yöneticileri; tamamlanmasının ardından üniteyi, tam olarak çalışır durumda, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ve Ticaret ve Maliye Bakanlığı müfettişlerinin denetimine sundu. Şirket, gazlaştırma sürecinin canlı bir tanıtımının yanı sıra, süreç sırasında üretilen MagneGas'ın kullanımını da tanıttı.

Bu kritik kilometre taşının tamamlanması ile birlikte şirket, Taronis Fuels Türkiye Gaz Enerji Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Taronis Türkiye Ortak Girişimi”) ile yapılan 165 milyon dolarlık satın alma sözleşmesi kapsamında ortaya konan tüm gereklilikleri yerine getirdi. Ortak girişim, MC Consulting Teknoloji Enerji Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“MC Consulting”) ortaklığıyla başlatıldı.

MC Consulting, Taronis Türkiye Ortak Girişimi'nin çoğunluk hissedarıdır ve projenin tamamı için mevzuat, finansal ve endüstriyel desteğin sağlanması açısından kritik bir rol oynamıştır. Başarılı bir hizmet sokma sürecine bağlı olarak, 5 ünitenin hemen teslimi için toplam 18,75 milyon dolarlık bir dizi kısa vadeli hakediş ödemesinin yapılması gerekli olacaktır. Ortak girişim tarafları, daha önce iki yıldan fazla bir süre boyunca, Şirketten 30 üniteyi, ünite başına 5,5 milyon dolardan satın alma hakkını güvence altına almıştır.

Ayrıca MC Consulting, Orta Asya'daki çeşitli komşu ülkelerden ticari ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla, Şirket teknolojisini anlatan bir dizi özel tanıtım toplantısı düzenledi. MC Consulting, an itibarıyla, 50 adede kadar üniteyi, özel bir sözleşmeyle, ünite başına 5 milyon $ karşılığında pazarlamaktadır. Bu özel tanıtım toplantılarından gelen ilk geri bildirimler olumluydu ve Şirket, olası siparişlerin hızını ve ölçeğini belirlemek için MC Consulting ile birlikte çalışmalarını sürdürmektedir.

Taronis Fuels CEO’su Scott Mahoney, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,“Bu, ekibimiz için çok önemli bir başarıydı. Başarıyla tamamlanan bu son aşama, Şirketimiz için potansiyel bir dönüşüm fırsatının önünü açmıştır. Bu; finansal olarak, çok büyük, uzun vadeli bir gelir ve kar kaynağıdır. Bu proje, sektörümüz içinde, endüstriyel gaz perspektifinin en üst noktasında yer almaktadır. Sektörümüzde, daha önce tüm bir ekonomiyi daha iyi hale getirebilecek inovasyon, yenilenebilir çözümler sunan başka bir oyuncu yoktu. Türkiye, muhtemeldir ki ortaklığımızdan muazzam işgücü verimliliği avantajları, maliyet tasarrufu, işçi güvenliği iyileştirmeleri ve kalıcı çevresel faydalar elde edecektir” dedi.Mahoney sözlerini şöyle sürdürdü:, “Tamer ve Taner Ay'a şükranlarımı şahsi olarak ifade etmek istiyorum. Ay Ailesi’yle çalışmak büyük bir zevkti ve bunların tamamının mümkün olması onların sayesinde oldu..Ay ailesi, bu yılın başlarında kritik teknoloji denetimlerine hazırlandığımız dönemde de Şirkete büyük destek vermiştir.”

