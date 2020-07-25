Türkiye yeni bir başarı hikayesi yazıyor

Avrupa Müslüman Forumu, ‘Pandemi Sonrası Müslüman Dünyası’ temalı webinar düzenledi. Geniş katılımla gerçekleştirilen organizasyona Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Malezyalı siyasetçi Anvar İbrahim, İngiltere Lordlar Kamarası Üyesi Nazir Ahmed, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegovic ve dünyanın dört bir yanında yaşayan müslüman aleminin liderleri katıldı.

‘KÜRESEL SAMİMİYET’ TESTİNİ BAŞARIYLA GEÇECEĞİZ”

Webinarda konuşan Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Başkanı Cengiz Özgencil, Türkiye’nin özellikle Pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde küresel samimiyet testinden geçtiğini ve bu testi başarıyla tamamlayacağını söyledi: “Dünya vatandaşları bu süreçte, önde gelen ülkelerin kendilerini ne ölçüde 'samimiyet' testinden geçirdiğini, kendisiyle ne ölçüde yüzleştiğini dikkatle takip edecekler. Yer altı zenginliklerinden elde ettikleri ‘Petrodolar'larla bölgesinin başına bela olanlar da bu süreçte bir kat daha deşifre olacak. Türkiye ise bu testi başarıyla geçecek olmanın gururunu yaşayacak. Dünyanın önde gelen devletleri tarihlerinin en ağır insanlık sınavıyla karşı karşıyalar. Küresel salgın geri dönülmesi imkansız şekilde hayatlarımızı değiştirecek. Kapitalizm bu krizden tarihi bir ders çıkarmazsa yok olacak. Devletler ve toplumlar ise bu krizden çıkardıkları derslerle yepyeni bir gelecek oluşturdukları ölçüde var olacaklar. Türkiye olarak bu insanlık sınavından da yine başarıyla çıkacağız.”

MALİYET-FAYDA İLİŞKİSİ SİL BAŞTAN

2020’nin küresel ölçekte ağır bir sınav olduğunu ifade eden Özgencil, “'Maliyet-fayda' -‘Maliyet-kar' ilişkilerinin sil baştan sorgulanacağı bir sürecin içinden geçeceğiz. Dünyanın önde gelen ekonomileri ve bilhassa vahşi kapitalizmin en ağır kurallarının işlediği anglo-sakson bazlı ABD ve İngiltere, sağlık sistemlerinin kendi vatandaşlarına dayattığı ağır faturalar, zayıf sağlık hizmetleri ve yavaş işleyen sistemler özelinde ağır bir sınavdan geçecekler.” dedi.

“TÜRKİYE’NİN BAŞARISI TESADÜF DEĞİL”

'Covid-19’un etkilediği 205 ülkenin tümünde bundan sonra küresel ölçekte yaşanması muhtemel yeni krizlere karşı 'kendi kendine yetebilen' ülke olma noktasında kritik başlıkları öne çıkardığını vurgulayan UİP Başkanı şu ifadeleri kullandı: “Ülkeler, önümüzdeki 10 yılda tarım ve gıda, internet altyapısı, genel sağlık taraması ve sağlık okuryazarlığı, sağlık alt ve üst yapısı ile yetişmiş insan kaynağı ve tedarik zincirleri konularına büyük bir ciddiyetle odaklanacaklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan ve olası bir küresel virüs salgınına karşı ulusal bazda ve iller bazında tüm hazırlık planlarının ivedilikle oluşturulmasını talimatlandıran genelge, bugün salgınla mücadelede tüm dünyanın alkışladığı başarının tesadüf olmadığını gösteriyor. Bu nedenle Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'nun, gıda arz güvenliği, biyogüvenlik, siber güvenlik ve iletişim altyapısı, tıbbı cihaz ile ilaç ve aşı stratejik başlıklarında çalışmaları başlatması kritik önem arz ediyor.”

YENİ BİR HİKAYE YAZILIYOR

Cengiz Özgencil’e göre Türkiye, Avrasya'nın 'oyun kurucu' ülkesi olarak yeni bir başarı hikayesi yazıyor. Bulunduğu ve etki alanındaki geniş bir coğrafyanın kaderini değiştirecek bir hikayeye, bir dönüşüme imza atıyor: “Bu nedenle, Türkiye ile Güneydoğu Avrupa'nın, Balkan ülkelerinin siyasi, ekonomik ve güvenlik bazlı ilişkilerini de, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini de yeniden tanımlamak ve yeniden rotalandırmak gerekiyor. Gümrük Birliği Anlaşması’nın içeriğini de, kapsamını da, hedeflerini de genişletmek ve revize etmek elzem hale geldi. Diğer yandan bu yıl 11.'si düzenlenecek 'Boğaziçi Zirvesi'nin ana temasını 'Karmaşa ve Belirsizlikler Çağı' olarak belirledik. Tüm küresel belirsizlik ve karmaşanın sebepleri, etkileri her yıl olduğu gibi bu yıl da alanında en saygın küresel ve bölgesel kanaat önderleri ile birlikte derinlemesine tartışılacak.”