Türkiye, yüksek teknolojili gemi inşasında dünya üssü oldu

IMEAK Deniz Ticaret Odası adına UBM tarafından İstanbul Tuzla Viaport Marina’da düzenlenecek 15. Exposhipping Expomaritt İstanbul Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı öncesinde CEMRE, TERSAN ve SANMAR tersaneleri kapılarını basın mensuplarının ziyaretine açtı. CEMRE Tersanesi İş ve Pazar Geliştirme Müdür Sinan Kavala, TERSAN Tersanesi Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu, SANMAR Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürün, önümüzdeki dönem yatırımları ve son dönem projeleri hakkında bilgilendirmede bulundu. UBM Fuarlar Direktörü Esin Aslıhan Göksel de, 2 Nisan’da Tuzla Vaport Marina’da kapılarını ziyarete açacak 15. Exposhipping Expomaritt İstanbul hakkında bilgi verdi.







“2020 İhracat hedefimiz 200 milyon Euro’ya ulaşmak”



Son 5-6 yıldır 60 milyon euroluk bir ihracat gerçekleştirdiklerini şu an 100 milyon euroyu geçtiklerini 2020 hedeflerinin ise 200 milyon euroya ulaşmak olduğunu vurgulayan CEMRE Tersanesi İş ve Pazar Geliştirme Müdür Sinan Kavala, ” İhracatta ilk 500 firma arasında yer alıyoruz. Hedefimiz en başarılı 50 ihracatçıdan biri olmak. Güncel pazarlarımız Kuzey Avrupa ve Orta doğu. Hedef pazarlarımız ise Afrika ve Hazar Denizi. İskandinav ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeye anahtar teslim yüksek teknolojili gemiler inşa etmekteyiz. Yılda 8 gemi inşa ederek suya indiriyoruz. Dünyanın en büyük canlı balık taşıma gemisini de bu yıl suya indirdik. Bugüne kadar 2 adet asfalt taşıma gemisi yaptık. Ayrıca çok fazla donanım gerektiren ve zorluk olarak üst seviyelerde bulunan balıkçı gemileri yaparak teslim ettik. Bunların birçoğunu Norveçli firmalar için yaptık. Bugün ödül almış gemilerimiz var. Balığı markette sunulacak şekle getiren balıkçı gemilerde imza attığımız işler arasında yer alıyor. Bu güne kadar 62 gemi teslim ettik. Devam eden projelerimiz arasında ise bataryalı feribotlarımız, balıkçı gemilerimiz bulunuyor” diye konuştu.







İnsansız sismik araştırma gemisi üzerinde çalışıyoruz



LNG, Hybrid Battery ve Rüzgar Tirübünü Destek Gemileri gibi ileri teknoloji ürünü gemilerin inşası konusunda oldukça tecrübeli olduklarını söyleyen Kavala, hedeflerinin arasında Dredgers Tarama Gemileri inşa etmek olduğunu belirtti. Norveçli bir firma ile insansız sismik araştırma gemisi projesi üzerinde çalıştıklarını da sözlerine ekleyen Kavala, CEMRE Tersanesi’nin özellikle çevre ve iş güvenliği konusunda da titiz bir şekilde hareket ettiğinin altını çizdi. Kavala, “Eco Friendly çevreci gemiler inşa ediyoruz. Mümkün olduğunca geri dönüştürülebilen ürünleri tercih ediyoruz. Ayrıca çevre ve iş güvenliğinin yanında cinsiyet eşitliği de bizim için çok önemli. Kadın mühendis sayımızı artırmaya çalışıyoruz. Yine çalışan yaş ortalamamız çok genç. CEMRE Academy’i kurmak ve sürdürülebilir bir organizasyon oluşturmak en önemli amaçlarımız arasında yer alıyor. “ diyerek sözlerini noktaladı.







Dünyanın ilklerini suya indirdik...



Türkiye’de yüksek teknolojiye sahip gemiler inşa ettiklerini ve birçok ilke imza attıklarını vurgulayan TERSAN Tersanesi Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu, “Gemi inşasını Yalova tersanemizde yapmaktayız. Bugüne kadar dünyanın birçok ilklerini inşa ederek suya indirdik. En büyük yüzer havuzu inşa ettik, 2020 sonunda 2 yolcu gemisi teslim edeceğiz. Bunlar dünyanın en büyük batarya kapasitelerine sahip yolcu gemileri. Kutup bölgesine giden yolcu gemileri yapıyoruz. Kendi kendine yanaşan yolcu ve yük taşıyan gemiler inşa ettik. Şu an için 16 projemiz devam ediyor. Bu yıl sonuna kadar 10 gemi teslim etmiş olacağız.” şeklinde konuştu.



3 dönüm üstüne kurulan fabrikaları 20-40 metreye kuruyoruz…



İhracatta ilk 500 firma arasında yer aldıklarını kaydeden Gazioğlu, “Amerika’dan Kanada’ya, Grönland’tan Rusya’ya kadar birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Çok özel gemiler inşa ediyoruz. Tersanelerimiz yüzde 100 ihracata yönelik çalışıyor. Son dönemde özellikle hybrid gemilerin inşasına yöneldik. Likid hidrojen – hidrojen cell uygulanabilecek gemiler yapıyoruz. Öyle ki canlı balık taşıyan ya da balığı satışa hazır hale getiren, iç organlarından balık unu, suyundan protein tozu yapılan yüksek teknolojik gemiler inşa ediyoruz. Yani 3 dönüm üzerine kurulan fabrikaları biz 20 – 40 metre üzerine kuruyoruz.” açıklamasında bulundu.







Türkiye yüksek teknolojili gemi inşa üssü…



Gemi inşa ihracatında iş güvenliği, işçi sağlığı, ve çevreye olan saygı ve bilgi ile ilk 5 arasında yer aldıklarını söyleyen SANMAR Tersanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürün, yüksek teknolojili gemi inşa sektöründe Türkiye’nin bir üs olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin en büyük gücünün mühendis gücü olduğunu vurgulayan Gürün, çelik miktarı az, teknolojisi, mühendisliği yüksek olan gemiler yaptıklarını kaydetti. Gürün, SANMAR ve Türk gemi inşa sektörü olarak çoktan AB’ye girdiklerini de ifade etti.



Dünyanın ilklerini ürettik…



Sanmar olarak dünyada ilklere imza attıklarını ve bu ilkler ile yollarına devam ettiklerinin altını çizen Ali Gürün, “Hem özel gemiler yapıyoruz hem de bunları işletiyoruz. Gemi inşasının yanında deniz kirlenmesine karşın acil müdahele hizmeti de veriyoruz. 2014 yılında dünyanın ilk LNG’li (soğutulmuş-sıvılaştırılmış doğalgaz) römörkünü ürettik. 2016 yılında dünyanın ilk uzaktan kumandalı gemisini yaptık. Şu an Danimarka’nın Kopenhag limanında çalışıyor. Şu anda dünyanın ilk hybrid römörkünü üretiyoruz. Norveç’ten Mozambik’e Sri Lanka’dan Ürdün’e kadar satışı en zor ülkelere ihracat gerçekleştirdik. 2014’te 16, 2015’te 22, 2017’de 21, 2018’de 20 gemi teslim ettik. 2019 – 2020 için 14 siparişimiz bulunuyor. Tüm bu çalışmalarımızı çevreye en az zarar verecek, sıfıra yakın emisyonla bunu yapmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.







Denizcilik sektörünün global buluşması Exposhipping için geri sayım başladı…



İMEAK Deniz Ticaret Odası adına 02 - 05 Nisan 2019 tarihleri Tuzla Viaport Marina’da düzenlenen 15. Exposhipping Expomaritt İstanbul Uluslararası Denizcilik Fuar ve Konferansı’n 35 ülkeden 200’ü aşkın katılımcı ve 600’ün üzerinde markanın katılmasını bekleniyor. Ayrıca, UBM’in global markası olan SEATRADE ile birlikte fuar ile eş zamanlı olarak Global Maritime Summit’ düzenleniyor. Zirvede denizcilik endüstrisini uluslararası ve bölgesel bazda etkileyen kilit konulara odaklanacak.



15. Exposhipping Expomaritt İstanbul hakkında bilgi veren UBM Fuarlar Direktörü Esin Aslıhan Göksel, ''2-5 Nisan tarihleri arasında Türk denizcilik ve gemi inşa sanayisini bir araya getirecek olan fuarını Exposhipping'i organize ediyoruz. Önümüzdeki hafta için geri sayım başladı. Katılımcılarımızın tersanelerini ziyaret ettik. Onların gösterdikleri teknolojileri ve anlattıkları ürünleri, canlı olarak test etme imkanımız oldu. Son hazırlıklar tamamlandı. 200'ün üzerinde katılımcı firmamız var. Sadece fuar değil, konferans programıyla birlikte aslında bilgi paylaşımı olacak. Sadece fuar olsun istemiyoruz, bilgi paylaşımı da olsun istiyoruz. Hem Türkiye'deki gemi inşa sektörü hem de dünyada yapılan gemi inşa sektöründen herkes bir arada olacak. Yurtdışından çok ciddi ziyaretçimiz var. Yurtdışından 800'ün üzerinde kaydımız var. İstanbul ve diğer bölgelerden ve denizci alanlardan ziyaretçiler bekliyoruz. 700'ün üzerinde markamız var'' dedi.