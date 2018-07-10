Türkiye’nin %100 yerli güneş panelini üretecek

Serhan Süzer, Süzer Holding’in iki veliahtından biri. Uzun süre grupta farklı pozisyonlarda çalıştı. Son olarak KFC ve Pizza Hut operasyonlarını yönetiyordu ki keskin bir kararla, aile şirketini bıraktı. Babasından aldığı sermayeyle kendi şirketini kurdu. Sevdiği, üniversite yıllarından bu yana hayalini kurduğu güneş enerjisi işine odaklandı. Kendi deyimiyle, yenilenebilir enerji Süzer için ‘prensip meselesi’. “5 milyar dolar verseler, gel şurada petrol, doğalgaz işi var” deseler yapmam” diyen Süzer, şimdi Türkiye için önemli bir yatırımın eşiğinde. Süper Teşvik’le Niğde’de 1 milyar dolarlık yatırımla fabrika kuracak. Türkiye’nin ilk yüzde 100 yerli güneş panelini üretecek. Ve dünyaya satacak. Serhan Süzer’le yenilenebilir enerji sektörünü ve grubun yeni yatırımlarını konuştuk.

BORCUM HÂLÂ BİTMEDİ

Süzer Holding Türkiye’nin büyük gruplarından biri. Aile şirketini bırakıp, sıfırdan yeni bir işe girişmek cesaret istiyor. Nasıl karar verdiniz buna?

Ben üniversiteyi Kanada’da okudum. O yıllarda aslında bir şirkete ortak olarak ilk girişimimi yapmak istiyordum fakat babam Türkiye’ye dönmem konusunda beni ikna etti. Askere gittim, döndüğümde de Süzer Holding’de işe başladım. Ve 2001 yılında işe başladığımda kendime; “10 sene sonra kendi işimi yapacağım, beni heyecanlandıran işlere yöneleceğim” diye söz verdim. 2011 Aralık ayında da aileden ayrılıp kendi işimi kurdum. Tabii o dönemde babam bana destek oldu, bir miktar borç verdi.

Ödediniz mi borcunuzu?

Hala ödemeye devam ediyorum. Ama 1-2 sene içinde bitecek diye tahmin ediyorum.

Sizi heyecanlandıran iş kolu enerji miydi?

Aslında beni heyecanlandıran ‘yenilenebilir enerji’. Bana deseler ki ‘al sana şurda 5 milyar dolar; doğal gaz petrol işi var’, yapmam. Ben en başından beri yenilenebilir enerjiye inanıyorum. Bu bir prensip meselesi. Başından beri hep güneş enerjisi hayalim vardı. Rüzgar ve diğer yenilenebilir enerji tipleri de onun kardeşi.

AVRUPA’DA İKİNCİ SIRADAYIZ

Türkiye bu anlamda şanslı bir ülke değil mi?

Türkiye çok şanslı bir ülke çünkü güneş ışıması anlamında, İspanya’dan sonra Avrupa’da iki numarayız. Büyük bir potansiyelimiz var. Bizim sadece Karadeniz Bölgesi’nin güneş ışıma oranları Almanya ortalamasından bile yüksek seviyede. Yani en az güneş gören bölgemiz bile Almanya’dan yüksek. Sadece güneş enerjisiyle biz bütün ülkenin enerji ihtiyacını karşılayabiliriz. Bu bir iddia değil, gerçek...

KENDİ MADENLERİMİZLE ÜRETECEĞİZ

Türkiye’de güneş paneli üretilmiyor mu?

Aslında üretiliyor ama herkes montaj dediğimiz son aşamayı yapıyor. Güneş hücresini yurtdışından genelde Çin’den ve Tayvan’dan getiriyorlar. Daha sonra burada çerçeveleyip Türk paneli diye satıyorlar. Ama aslında bir sürü başka proses var. Olay önce silsuyum madeninden başlıyor. Ki Türkiye’de bu maden var. Daha sonra, bu metalik külçe haline getiriliyor. Elmas keser gibi ince ince dilimlenip, metal plaka haline getiriliyor. Sonra bu metal plakaları kimyasal bir etkileşimle, güneş hücresi haline getiriyorsunuz. En sonunda da hücreleri çerçeveliyorsunuz. Ve güneş paneli ortaya çıkıyor. Biz tüm bu safhaları Türkiye’de yapacağız. Böylece kendi madenimizle, kendi güneş panelimizi üreteceğiz.

‘ENERJİ BAĞIMSIZLIĞI İÇİN’

Maliyeti nedir bu yatırımın?

Milyar dolarlık bir yatırım. 5 yıl sürecek. Toplam 1000 megavatlık kapasitemiz olacak. Projenin ismi “Enerji Bağımsızlığı İçin Yüzde 100 Yerli Güneş Paneli”. Bu stratejik önemde bir proje. Böyle olduğu için de hükümetimiz teşvik vermeyi kabul etti.

Başından beri hayalim güneş enerjisiydi ‘Al sana şurada 5 milyar dolardoğalgaz petrol işi var’ deseler yapmam!

10 MİLYAR LİRALIK CİROYU YAKALADINIZ

Bu yatırımdan ciro hedefiniz nedir?

İlk 3 yılda birkaç milyar TL ciroya ulaşacağız. Tüm proses tamamlandığında rakam yükselecek. 1000 megavatlık bir şirketin cirosu 5-10 milyar TL civarındadır.

Hangi ülkelere ihracat yapacaksınız?

İlk etapta Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika’ya ihracat yapmayı planlıyoruz. Şu anda güneş panelinde pazarın lideri Çin. Tayvan’da ve Kore’de de ciddi üretimler var. Ama aslında panel üretimi yapan ülke sayısı iki elin parmaklarını geçmez. Amacımız Türkiye’yi bu ülkeler arasına sokmak. Bu arada teknolojiyi de sürekli yenileyeceğiz. Eğer kafamızdakileri gerçekleştirirsek, Türkiye’nin medai iftarı bir kuruluş haline geleceğiz.

Güneş paneli üretebilen ülkelerin sayısı iki elin parmaklarını geçmez. Şimdi Türkiye bu ülkeler arasına girecek.

GIDA İSRAFINA SAVAŞ AÇTI!

Bu arada siz aynı zamanda Temel İhtiyaç Derneği’nin (TİDER) de başkanısınız. Ne yapıyorsunuz TİDER’de?

TİDER’i 2010‘da 8-9 gıda firmasının temsilcileriyle birlikte kurduk. Ben o dönemde KFC Pizza Hut’ın yöneticisiydim. Bir sosyal sorumluluk projesi yapmak istiyorduk. Global Food Banking’in (Global Yiyecek Bankası) kurucusunun Türkiye’de yaptığı organizasyana katılınca çok etkilendim ve ‘biz de burada kendi gıda bankamızı kurup, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmalıyız’ diye düşündüm. İlk başta gıda bankacıları derneği olarak kurulduk. Daha sonra balık verirken balık tutmayı da öğreten bir kuruluşa dönüşelim dedik. İsmi değiştirdik. TİDER’in amacı israf ürünlerini, olabildiğince kurtarmak ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak. Eğer çalışabilecek durumdalarsa ihtiyaç sahiplerine iş bulmak. Maltepe’de ve Bağcılar’da birer destek marketimiz var.



PANELSİZ EV YASAKLANDI

Bir gün herkes evinde kendi enerjisini üretebilecek mi? Dünyada sistem giderek buna döner mi?

Dönecek. Hatta gelecek geldi diyebilirim. 3-5 sene sonra bu sistemleri her yerde görmeye başlayacaksınız. Mesela 1.5 ay önce ABD- Kaliforniya’da bir kanun çıktı. Orada artık yeni ev yaptığınızda çatıya güneş paneli koymak zorundasınız. Başka türlü izin alamıyorsunuz. Dünya buraya gidiyor. Gitmeli de. Çünkü çatıya güneşin değdiği yer tamamen boşa gitmiş enerji aslında.

ÇITAYI YUKARIYA ÇIKARIYORUZ

EkoRE’de neler yapıyorsunuz?

Grup bünyesinde 4 şirket var. Başta proje geliştiren, teknik kurulum, santral kurulumu yapan ve en sonunda da işletme bakım yapan teknik bir kadro kurarak başladık. Sonra aynısını rüzgarda da kurduk. Ve projeyi geliştirip, devreye alıp satmaya başladık. Bu model başarılı oldu, devam da ediyor. Şu anda da yenilenebilir enerji alanında çıtayı daha da yukarı çıkarıyoruz. Teknoloji üreten, kendi üretim tesisi olan bir firma haline geliyoruz.

NİĞDE'DE 1500 KİŞİLİK İSTİHDAM

Fabrika nerede olacak?

Niğde’de kuracağız. Ve orada 1500 kişilik istihdam sağlayacağız. Niğde Türkiye’de güneş kemerinin tam ortasında. Aynı zamanda Mersin Limanı’na 2 saat mesafede. Muhtemelen oraya bir ray hattı döşeyip, konteynırları bu raylarla Mersin Limanı’na ulaştırıp, güneş panellerieni tüm dünyaya ihraç edeceğiz. Havalimanı yapıldığında havayoluyla da ulaşımı sağlıyor olacağız. Bu arada Ömer Halisdemir Üniversitesi’nin kendi güneş enerjisi labarotuvarı var. Ve bu labaratuvarda güneş hücresi üretiyorlar. Orada üniversiteyle de işbirliği yapıyor olacağız. Önümüzdeki sene ilk olarak modül üretimine başlayacağız. Ama hücre üretimini de yetiştirme ihtimalimiz var.

Güneş hücresini yurtdışından getirip, ‘yerli güneş paneli’ diye satıyorlar. Biz hücreyi de burada üreteceğiz

FESTİVAL YAPMA PLANLARIMIZ VAR

Aynı zamanda Kosta Rika fahri konsolosusunuz. Var mı iki ülke arasında gelişmeler?

2008 yılında Kosta Rika fahri konsolosu oldum. O dönemde babam Amerika’da tedavi görüyordu. Orada Kosta Rika’lı bir bürokratla tanışmış. Daha sonra ilişkilerimiz devam etti, ülkede çevremiz genişledi. Koskta Rika’ya gittiğimde bu dostlarımızdan birini aradım o da beni devlet başkanının evinde bir davete çağırdı. Ve o akşam Nobel barış ödüllü Devlet başkanı Oscar Arias bana; “Bizi Türkiye’de temsil edecek dinamik birine ihtiyacımız var, yapar mısın’ dedi. Ben de ‘benim için onur olur’ dedim. O günden bu güne önemli işler yaptık. Amerika’dan Türkiye’ye ilk resmi ziyareti Oscar Arias yaptı. Şimdi hedefimiz serbest ticaret anlaşması imzalamak. Ve iki ülkede de festival düzenlemek.

Kosta Rikalılar iyi veya kötü bir şey olduğunda ‘Pro Vida’ der, hayat güzel bu da geçer anlamında. Bu felsefeyi tanıtmak istiyorum