Türkiye’nin bebek çocuk moda ihracatı büyüyor

Fuarda 0-16 yaş grubu sonbahar-kış sezonu çocuk hazır giyim ve aksesuarları ile abiye tasarımlar sergilenecek. Türkiye, dünyanın en fazla bebek giysisi ve aksesuarı ihraç eden ülkeleri arasında 10’uncu sırada yer alırken, 270,3 milyon dolar ile hazır giyim ihracatında yüzde 1,6 paya sahip.

Türkiye ekonomisi için stratejik öneme sahip hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği () verilerine göre ülke genelinde irili ufaklı 36 bin civarında işletmede 40 milyar dolarlık üretim yapıyor. 2018 yılında 17.6 milyar dolar ihracat rakamlarına ulaşan sektör, SGK verilerine göre yılı 525 binin üzerinde kayıtlı istihdam ile kapattı ve Ağustos- Aralık döneminde her ay ortalama 5 bin yeni istihdam sağladı.Bebek ve çocuk tekstili ise son dönemde ihracatta büyüme kaydetmeye devam eden ve tüketicinin en hassas olduğu ürün kategorileri arasında yer alıyor. Bu yıl 26-29 Haziran tarihleri arasında’nde 37’nci kez düzenlenecek, yüzde 44 uluslararası, yüzde 56 yerli ziyaretçi dağılımı, Dünya ve Türkiye’de fark yaratan çocuk giyim markaları ve geniş yelpazede ürün dağılımıyla, Türkiye’de uluslararası platformda bebek ve çocuk moda sektörüne yönelik yapılan en uzun soluklu ve en büyük fuar organizasyondur.Türkiye’nin dünyanın en fazla bebek giysisi ve aksesuarı ihraç eden ülkeleri arasında 10’uncu sırada yer aldığına dikkat çeken İstanbul Kids Fashion Marka Direktörü Hatice Dinçer, “Hazır giyimde dünyanın yedinci, Avrupa’nın ise ikinci büyük ülkesi konumunda olan ülkemiz, bebek ve çocuk tekstilinde en çok tercih edilen ham madde olan pamuk üretiminde ise dünyada beşinci sırada yer alıyor. Geçen yıla oranda yüzde 17’lik artışla 270,3 milyon dolara yükselen pazar, toplam hazır giyim ihracatında da yüzde 1,6’lık bir paya sahip durumda. İstanbul Kids Fashion’da en trend sonbahar-kış koleksiyonları ile abiye tasarımlar sergilenecek. 12 bin m2 alanda gerçekleşecek fuarımıza 200’den fazla marka katılacak. Bu yıl çocuk modasında ticaretinde yön verek isteyen başta BDT, Kuzey Afrika ve Orta Doğu olmak üzere, 80 ülkeden 5 binin üzerinde ulusal ve uluslararası alıcının, yüksek kaliteli ürünleri, en uygun fiyatlar ile tedarik etmek için, İstanbul Kids Fashion’u ziyaret etmesini bekliyoruz” dedi.İstanbul Kids Fashion’da, bebek çocuk giyim ve abiye, pijama, iç çamaşırı, çorap, aksesuar ve bebek çocuk ev tekstilinin yanı sıra hamile giyim ve aksesuarları yer alacak. 2019 ve 2020 Sonbahar-Kış Çocuk Modası koleksiyonlarını sergileyecek olan birbirinden seçkin 200’ü aşkın marka ve firma arasında; ALG Life, Babydoll, Bebüş, Best Kids, Boinç, Cantoy, Cigit Kids, Elsima, Kitti, Marions, Melcan, Moonstar, NK Kids, Pamina ve Papulin bulunuyor.Çocuk modasına dair yeni yaşam stil ve moda trendlerini sunan bir platform olan İstanbul Kids Fashion’da katılımcı markalar, daha önceki yıllarda olduğu gibi en yeni ürünlerini trend alanında sergileyecek. Ayrıca, kumaş, aksesuar ve düğme trendlerini yansıtan özel bölüm de, 4 gün süreyle ziyaret edilebilecek.Fuar boyunca yoğun görüşmeler gerçekleştirecek olan ziyaretçilerin eğlenceli vakit geçirmeleri ve farklı bir deneyim yaşamaları adına özel bir alan oluşturulacak. Dileyen ziyaretçiler, kumaş boyalarıyla duvar ve masalarda yer alan henüz renklendirilmemiş çocuk koleksiyonlarını boyayabilecek ve kendi İstanbul Kids Fashion koleksiyonlarını oluşturma şansı bulacaklar.