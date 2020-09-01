Türkiye’nin en etik şirketleri arasında

Dünyada sağlığı geliştirme amacıyla faaliyetlerini sürdüren BD Türkiye, yüksek etik standartları ve pratiklerinin ilerlemesine katkıda bulunmak amacıyla kurulan Etik Değerler Merkezi Derneği (EDMER) tarafından ikinci kez “Türkiye’nin En Etik Şirketleri” ödülüne layık görüldü.

Ödül, etik değerlere önem veren; yönetimlerinde iş ahlakı ve etik değerlere bağlı olarak faaliyetlerini sürdürme konusunda titiz davranan şirketlerin ödüllendirilmesi, toplum önünde itibarının yükselmesi ve diğer şirketlerin de etik konusundaki duyarlılıklarının artırılması amacını taşıyor.

Şirketlerin etik konusuna verdiği önemi değerlendirmek amacıyla derinlemesine bir analiz yapan Etik Değerler Merkezi, değerlendirmesini “Etik Değerler, Etik Kültür”, “İtibar Yönetimi”, “Kurumsal Yönetim”, “Kurumsal Sosyal Sorumluluk”, “Liderlik, Yaratıcılık, Önderlik”, “Uyum Yönetimi” gibi toplamda altı kategori ve 109 soruda gerçekleştirdi.

BD Türkiye Genel Müdürü Ayşe Şanlıoğlu, “Kurumsal değerlerimizin ilk sırasında ‘Doğru olanı yaparız’ mesajımız yer almaktadır. Bu doğrultuda, binlerce insanın sağlığına kavuşmasına destek olurken; içinde bulunduğumuz toplulukların etik kodlarına sonuna kadar bağlıyız. Etik kodlarımız; paydaşlarımız, sağlık profesyonelleri ve iş ortaklarımız ile yarattığımız ekosistemi sürdürülebilir kılan en önemli kurumsal değerlerimiz. O yüzden Etika ödülünü ikinci kez almak bizim için oldukça anlamlı, BD Türkiye ailesi olarak büyük bir gurur duyuyoruz,” dedi.