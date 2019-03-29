Bilişim ve İnovasyon Derneği, Bahariye Mevlevihanesi’nde ‘Açık Kaynak Paneli’ düzenledi. Panelin açılış konuşmasını yapan Bilişim ve İnovasyon Derneği Başkanı Mehmet Fatih Zeyveli açık kaynak ve milli yazılım konusunda farkındalık bilinci olduğunu ifade ederek, doğru bir yolda olduklarını kaydetti. Bilişi m ve İnovasyon Derneği olarak açık kaynak konusuna çok önemsediklerinin altını çizen Zeyveli, “Açık kaynak millidir ve teknolojik bir bağımsızlık sağlamaktadır. Kullanım alanı sınırı yok. ‘Açık kaynak millidir’ derken ayrıca finansal bir bağımsızlıktan da bahsediyoruz. Açık kaynak konusunda bir önemli konu da sürdürülebilirlilik. Milli olmayan ürünler kullanıldığında sürdürülebilirlilik konusunda mutlaka sorunlar yaşanacaktır.” açıklamasında bulundu.



Açık kaynağın birçok avantajı olduğunu vurgulayan Zeyveli, “İnovasyon, açık kaynak sistemlerde inanılmaz oluyor. Çünkü bir topluluğu varsa yüzlerce, binlerce kişi o konu ile ilgili fikir üretiyor. Bu da çok hızlı gelişmesini sağlıyor. Bazı teknolojiler sadece açık kaynak ile ilerliyor. Açık kaynak insanların birbiri ile paylaşımını sağlıyor. Böylece teknoloji çok daha hızlı gelişiyor. Bir de temelde baktığımız da açık kaynak güvenlikte sağlıyor.” diye konuştu.



Dernek olarak milli yazılım envanterinin oluşturulabilmesi için bir platform geliştirdiklerini söyleyen Mehmet Fatih Zeyveli, “Bir ürünü kaliteli yapan şey müşteri ve rekabettir. Yerli bir ürünün kaliteli olmasını istiyorsak onun müşterisinin olması gerekiyor. Yani kurumların yerli ürünleri satın alması gerekiyor ki dünyada iyi bir noktaya gelsin. Türkiye’nin kurtuluşunun bilişimle olacağına inanıyoruz.Bunun için yerli ürünlerin satılması ve yaygınlaşması lazım buna öncülük etmeliyiz.” şeklinde konuştu.



Üniversitelerimize ve hocalarımıza çok iş düşüyor



Açık ve kapalı kaynakların birlikte çalışabileceği ortamların da oluşturulması gerektiğini söyleyen Zeyveli, sözlerine şöyle devam etti: “Güçlü bir topluluğu olan açık kaynak yazılımlar sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Mesela Pardus’un daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için topluluğunun artması gerekiyor. Açık kaynak ile ilgili özellikle üniversitelerin gençleri yönlendirmesi, yetiştirmesi gerekiyor. Bir dönem bilinen sistemlere yönelik eğitimler verildiği için açık kaynak tarafta genç, yeni mühendis bulmakta zorlanıyoruz. Bu bilinç umarım üniversiteleri de bu yöne sevk eder. Bu anlamda üniversite hocalarımıza çok iş düşüyor.



Açık Kaynak Paneli’nde Pardus hakkında önemli ve bilgilendirici detaylar ele alındı…



Bilişim ve İnovasyon Derneği tarafından Bahariye Mevlevihanesi’nde düzenlenen Açık Kaynak Paneli’nde kullanılan yazılımlar masaya yatırılırken özellikle Pardus hakkında önemli ve bilgilendirici detaylar ele alındı. Panel’in açılış konuşmasını Mehmet Fatih Zeyveli yaparken Marmara Üni. Mekatronik Müh. Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Yüce Açık Kaynak Felsefesi, Ulakbim Pardus Proje Yürütücüsü Dr. Cengiz Çelik Pardus’un Bugünü ve Yarını başlıklı bir sunum gerçekleştirdiler. Sunumların ardından iki ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilen panelin birinci bölümünde fima tecrübelerine yer verilirken Dataera’dan Mehmet Dervişoğlu Sağlıklı bir PostgreSQL Göç, Linux Institute’den Sercan Kaya Centos ile yönetilen sunucular, M. Ali Karabulut EBYS ve PostgreSQL, CookSoft’dan Şahap aşçı PostgreSQL’e Göç ve MedyaSoft’dan Serdar Mutlu GİB Projesi Açık Kaynak Tecrübesi hakkında bilgilerini paylaştılar. Kurum tecrübelerinin yer aldığı panelin ikinci kısımında ise Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Mücahit Büyükyılmaz üniversitelerde ilk OpenStack, TÜBİTAK Bilgem Yazılım Teknolojileri Enstitüsü’nden Cemil Sağıroğlu PostGIS ile CBS, Tusdata’dan Serhat Furkan Aydın çok şubeli bir yapıda 1350 Linux bilgisayar, Tuzla Belediyesi’nden Olcay Yücel Belediyelerde Pardus’a geçiş ve Metro A.Ş’den Kasım Gökhan Coşkun mail sunucuda Zimbra’ya geçiş konularında bilgi verdiler.