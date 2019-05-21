Türkiye’nin önemli tedarik sanayisi şirketi ikinci fabrikasını açtı!

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerine yönelik parçalar üreten Türk tedarik sanayi şirketi Ecoplas, Kocaeli’nin ardından Sakarya’daki ikinci fabrikasının açılışını gerçekleştirdi. Ecoplas Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış töreninde; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra Kojima Endüstri Başkanı Eiji Kojima, TAYSAD Başkanı Alper Kanca hazır bulundu. Ecoplas’ın Sakarya’daki yeni üretim tesislerinde gerçekleşen açılış törenine ayrıca, Ecoplas ve Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye yöneticileri ile birlikte çok sayıda davetli de katıldı.



Açılış töreninde konuşan Ecoplas Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yazıcı, 13 bin metrekaresi üretim için kullanılan toplam 16 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada; 28 adet enjeksiyon makinesi, 2 adet ayrı kompozit parça imalat hücresi, iç ve dış parçaların boyanabileceği, otomasyon seviyesi yüksek büyük bir boyahanenin yer aldığını açıkladı. Yazıcı, “50 milyon TL’lik yatırımla üretim alanımızı iki katına çıkartarak, 26 bin metrekarelik kapalı üretim alanına ulaştık” diye konuştu. Gebze’deki fabrikalarında yer alan Ar-Ge Merkezi’nde elektrikli araçlar ve otonom araçları hedefleyen birçok elektronik parçanın geliştirilmesine yönelik çalışmalarının devam ettiğini anlatan Yazıcı, “Mevcut ürün gamımızın yanı sıra, otomotiv sanayinin geleceğinde önemli rol oynayacağına inandığımız bu yeni elektronik parçaları, en fazla 2 yıl içerisinde Sakarya’daki fabrikamızda üretmeyi hedefliyoruz” dedi.



“Değer yaratmaya devam edeceğiz”



Kemal Yazıcı, Ecoplas’ın yaklaşık 10 yıl önce başlayan yolculuğunun önümüzdeki 1 yıl içerisinde toplamda 900 çalışanı ile 50 milyon euroluk ciro ve 25 milyon euroluk ihracat seviyesine ulaşarak önemli bir ekonomik güç haline geleceğini vurguladı. Kemal Yazıcı, “Mevcut ürün gamına ilave olarak araç hafifletme ve elektronik teknolojiler üzerinde de çalışan şirketimiz; geleceğe güven ile bakarken ülkesi için var olmaya ve değer yaratmaya devam edecek” açıklamasını yaptı.



Bakan Yardımcısı Büyükdede: Türkiye’nin geleceğine güvenilmesi iftihar ettirdi



Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise törende yaptığı konuşmada, “Türkiye, yılda ortalama 1.6 milyonun üzerinde araç üreten ve ürettiğinin birçoğunu da ihraç eden bir ülke. Aynı şekilde ülkemiz, otomotiv tedarik sanayisi alanında da ciddi yatırımlar gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Dünyada otomotivin yönü elektrikli ve hibrit araçlara doğru ilerlerken Ecoplas markası, Japon Kojima ile birlikte bu araçların ihtiyaç duyduğu donanım parçaları ve elektroniği karşılayabilecek önemli bir yatırıma imza attı. Sakarya’da, üstelik 1 yıl gibi kısa bir sürede faaliyete geçen bu tesis markanın geleceğe dair vizyonunu da göstermiş oldu. Dış kaynaklı teknolojilerin ülkemize gelmesine şiddetle ihtiyacımız olduğu bu dönemde Türkiye’nin geleceğine güvenilmesi bizi gerçekten iftihar ettirmektedir. Bu yatırımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.



Açılış töreninin ardından davetliler, 300 kişiye istihdam sağlayacak yeni fabrikayı birlikte gezerek incelemelerde bulundular.

