Turquality Uzmanlık Başarı Sertifikaları sahiplerini buldu

Progroup Uluslararası Danışmanlık, MÜSİAD Milli Markalar Çalışma Grubu, Turquality Patronlar Platformu ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğiyle, Mart – Nisan 2019 tarihleri arasında ülkemizin ilk ve kapsamlı “Uçtan Uca Marka ve Turquality Uzmanlık ve Vizyon Programı” İTÜ Maçka Kampüsü’nde düzenlendi. Programa katılan katılımcılar, eğitimin sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından verilen “Turquality ve Marka Uzmanlık Sertifikası”na sahip oldular.



5 hafta süren programın son gününde, Orka Holding (Damat-Tween-DS) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, hem firmalarının başarı öykülerini anlattılar, hem Turquality’nin işletmelere kattıkları hakkında bilgiler verdiler. Turquality sürecinin alınmasının ve devamlılığının disiplin gerektirdiğinin altını çizen iş dünyası, Türk markalarının devlet teşviki ile dünya markası olma yolunda büyük destek gördüğünü kaydettiler.



Salim Çam; “Geleceğin yöneticilerini yetiştirmeyi hedefliyoruz”



Turquality programı ile geleceğin yöneticilerini yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Progroup Uluslararası Danışmanlık Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:

“Şirketler olarak hedeflerimize ulaşmayı istiyorsak, öncelikle insan kaynaklarına yatırım yapmamız gerekiyor. Progroup olarak ‘İnsana Yatırım’ sloganımız ile hareket ederek, ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak Turquality yönetici adaylarını yetiştirmek için kapsamlı bir eğitim programını hayata geçirdik. Verdiğimiz eğitim; stratejik yol haritası oluşturma, bütçe planlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, kurumsal yönetim, marka yönetimi, pazarlama ve satış yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, ürün geliştirme yönetimi, bilgi sistemleri yönetimi, aile şirketleri yönetimi, süreç iyileştirme yönetimi, maliyetleri düşürme yönetimi gibi birçok konuyu kapsamıştır. Turquality sertifika programımızda, algoritmik ve stratejik düşünebilen, hızlı ve doğru kararlar verebilen yöneticiler yetiştirmekteyiz” dedi.



Süleyman Orakçıoğlu, “Turquality, bir performans programıdır”



Turquality’nin bağımsız bir denetim olduğunu ifade eden ORKA Holding (Damat-Tween-DS) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, şunları kaydetti:

“Şirketler olarak hepimiz, teoride planlar ve projeler hazırlıyoruz. İşin içinde Turquality olduğunda, bu projelerin hayata geçip geçmediği, uygulamada nasıl olduğu gibi konular, Devletin denetiminde takip ediliyor. Turquality için kısaca, tamamen bir performans programıdır diyebiliriz. Turquality teoride ortaya konulan planların, ne kadarı gerçekleşti, uygulama nasıl oldu gibi konularını inceliyor ve ardından başarıyı ödüllendiriyor. Bu başarı kriteri olmasa, bir destek programı denilebilirdi. Ancak az önce de ifade ettiğim gibi, Turquality başarıyı ödüllendirme programıdır. Ülkemizin kilogram başına ihracatı 1,35 dolar iken, Turquality’deki işletmelerin kilogram başına ihracatlarının 4 dolara çıkması da, Turquality’nin ortaya koyduğu performansın göstergesidir. Turquality programı, dünyanın birçok ülkesinde de ilgiyle izleniyor” diye konuştu.



Vehbi Varlık, “Turquality’yi yapmayan genel müdür, Türkiye’ye hizmetten kaçıyor demektir”



Turquality’nin dünyanın tek marka programı olduğunun altını çizen İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, şunları anlattı:

“Turquality, işletmelere disiplin sağlayan ve bütün ekiple birlikte 5 yıllık plan- program yapmayı öğreten bir programdır. Bu program, denetliyor ve devletin gözetiminde yapıyorsunuz. İyi olmak zorundasınız, yoksa programın dışına alınırsınız. Turquality, yurtdışında reklamdan mağazacılığa kadar her alanda destekler veriyor, dünyada bu kadar özverili bir program yoktur ve bu bir nimettir. Program, sadece istekli ve sorumluluk üstlenen firmalara açıktır. İnoksan olarak, Turquality’den işletmemize büyük değerler kattık. İhracatımızı arttırdık, kurumsal yapımızı ve ekibimizin birlikte çalışmasını çok daha güçlendirdik. Özetle diyebilirim ki, bu program bütün firmalara çok yararlı olacaktır. Burada, profesyonel genel müdürlere ve Ceo’lara büyük görevler düşüyor. Türkiye için buna soyunmaları lazımdır. Turquality’yi yapmayan genel müdür, Türkiye’ye hizmetten kaçıyor demektir” şeklinde konuştu.

