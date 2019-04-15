Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar mersin moda EWE Bilsan dünya
İyi Geceler Ekonomi
İyi Geceler Ekonomi
Av sezonu bitiyor
Av sezonu bitiyor
Yaşadıkları kabusu anlattılar
Kabusu yaşadılar!
Türk-Arap İş Zirvesi
Türk-Arap İş Zirvesi
Türkiye'de hibrit çağı başlıyor
Hibrit çağı başlıyor

Turquality Uzmanlık Başarı Sertifikaları sahiplerini buldu

Ülkemizin ilk “Uçtan Uca Marka ve Turquality Uzmanlık ve Vizyon Programı” tamamlandı. Programa katılan 60 katılımcıya, İTÜ tarafından “Turquality Uzmanlık Başarı Sertifikaları” verildi.  

Turquality Uzmanlık Başarı Sertifikaları sahiplerini buldu
banner17

Progroup Uluslararası Danışmanlık, MÜSİAD Milli Markalar Çalışma Grubu, Turquality Patronlar Platformu ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğiyle, Mart – Nisan 2019 tarihleri arasında ülkemizin ilk ve kapsamlı “Uçtan Uca Marka ve Turquality Uzmanlık ve Vizyon Programı” İTÜ Maçka Kampüsü’nde düzenlendi. Programa katılan katılımcılar, eğitimin sonunda İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından verilen “Turquality ve Marka Uzmanlık Sertifikası”na sahip oldular.

5 hafta süren programın son gününde, Orka Holding (Damat-Tween-DS) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, hem firmalarının başarı öykülerini anlattılar, hem Turquality’nin işletmelere kattıkları hakkında bilgiler verdiler. Turquality sürecinin alınmasının ve devamlılığının disiplin gerektirdiğinin altını çizen iş dünyası, Türk markalarının devlet teşviki ile dünya markası olma yolunda büyük destek gördüğünü kaydettiler.
 
Salim Çam; “Geleceğin yöneticilerini yetiştirmeyi hedefliyoruz”  
 
Turquality programı ile geleceğin yöneticilerini yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Progroup Uluslararası Danışmanlık Başkanı Dr. Salim Çam, şunları söyledi:
“Şirketler olarak hedeflerimize ulaşmayı istiyorsak, öncelikle insan kaynaklarına yatırım yapmamız gerekiyor. Progroup olarak ‘İnsana Yatırım’ sloganımız ile hareket ederek, ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak Turquality yönetici adaylarını yetiştirmek için kapsamlı bir eğitim programını hayata geçirdik. Verdiğimiz eğitim; stratejik yol haritası oluşturma, bütçe planlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi,  kurumsal yönetim, marka yönetimi, pazarlama ve satış yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, ürün geliştirme yönetimi, bilgi sistemleri yönetimi, aile şirketleri yönetimi, süreç iyileştirme yönetimi, maliyetleri düşürme yönetimi gibi birçok konuyu kapsamıştır. Turquality sertifika programımızda, algoritmik ve stratejik düşünebilen, hızlı ve doğru kararlar verebilen yöneticiler yetiştirmekteyiz” dedi.
 
Süleyman Orakçıoğlu, “Turquality, bir performans programıdır”
 
Turquality’nin bağımsız bir denetim olduğunu ifade eden ORKA Holding (Damat-Tween-DS) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, şunları kaydetti:
“Şirketler olarak hepimiz, teoride planlar ve projeler hazırlıyoruz. İşin içinde Turquality olduğunda, bu projelerin hayata geçip geçmediği, uygulamada nasıl olduğu gibi konular, Devletin denetiminde takip ediliyor. Turquality için kısaca, tamamen bir performans programıdır diyebiliriz. Turquality teoride ortaya konulan planların, ne kadarı gerçekleşti, uygulama nasıl oldu gibi konularını inceliyor ve ardından başarıyı ödüllendiriyor. Bu başarı kriteri olmasa, bir destek programı denilebilirdi. Ancak az önce de ifade ettiğim gibi, Turquality başarıyı ödüllendirme programıdır. Ülkemizin kilogram başına ihracatı 1,35 dolar iken, Turquality’deki işletmelerin kilogram başına ihracatlarının 4 dolara çıkması da, Turquality’nin ortaya koyduğu performansın göstergesidir. Turquality programı, dünyanın birçok ülkesinde de ilgiyle izleniyor” diye konuştu. 
 
Vehbi Varlık, “Turquality’yi yapmayan genel müdür, Türkiye’ye hizmetten kaçıyor demektir”
 
Turquality’nin dünyanın tek marka programı olduğunun altını çizen İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, şunları anlattı:
“Turquality, işletmelere disiplin sağlayan ve bütün ekiple birlikte 5 yıllık plan- program yapmayı öğreten bir programdır. Bu program, denetliyor ve devletin gözetiminde yapıyorsunuz. İyi olmak zorundasınız, yoksa programın dışına alınırsınız. Turquality, yurtdışında reklamdan mağazacılığa kadar her alanda destekler veriyor, dünyada bu kadar özverili bir program yoktur ve bu bir nimettir. Program, sadece istekli ve sorumluluk üstlenen firmalara açıktır. İnoksan olarak, Turquality’den işletmemize büyük değerler kattık. İhracatımızı arttırdık, kurumsal yapımızı ve ekibimizin birlikte çalışmasını çok daha güçlendirdik. Özetle diyebilirim ki, bu program bütün firmalara çok yararlı olacaktır. Burada, profesyonel genel müdürlere ve Ceo’lara büyük görevler düşüyor. Türkiye için buna soyunmaları lazımdır. Turquality’yi yapmayan genel müdür, Türkiye’ye hizmetten kaçıyor demektir” şeklinde konuştu. 

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
MÜSİAD Milli Markalar Çalışma GrubuItüİTÜ Maçka KampüsüTurquality Patronlar Platformu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5