TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya Seyahat Acentaları ile Bir Araya Geldi

Karadeniz turizminin göz bebeği Trabzon, Rize ve Artvin’ de toplantılar gerçekleştiren ve seyahat acentaları ile bir araya gelen TÜRSAB Başkanına bölge acentalarından büyük destek geldi.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyeleri Hamit Kuk, Soner Bacaksız , Disiplin Kurulu Başkanı Hacı İbrahim Canatan, İstanbul Avrupa Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yıldırım Taş, Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, Batı Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ercan Güner, Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkanı Talip Aldemir, Çanakkale Körfez Bölge Temsil Kurulu Başkanı Ahmet Çelik ve bölgede faaliyet gösteren seyahat acentalarının temsilcilerinin yer aldığı toplantılarda bölgesel sorunların yanı sıra TÜRSAB seçimleri ile gelecek döneme ilişkin beklentiler paylaşıldı.

Trabzon’ da gerçekleşen ve 100’ün üzerinde seyahat acentası yetkilisinin katıldığı toplantıda TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya 4,5 yıllık görev süresi boyunca pandemiye rağmen hayata geçirdikleri önemli projeleri ve TÜRSAB’ ın önüne çıkartılan engelleri aktardı. 338 milyon liralık borcu kapatarak kurumu borç sarmalından kurtaran, bankaların el koyduğu genel merkez binasını geri alarak tekrar kuruma kazandıran Bağlıkaya, yarım asırlık TÜRSAB’ ın itibarını geri kazandırdıklarını, pandemiye ve çeşitli engellemelere rağmen yılmadan usanmadan üyeleri için çalıştıklarını anlattı.

“KAÇAK TURA SAVAŞ AÇTIK, PANDEMİ DÖNEMİNDE DAHİ ACENTALARIMIZIN TUR YAPMASINI SAĞLADIK”

Göreve geldikleri günden bu yana kaçak ve korsan turlar ile mücadele ettiklerini aktaran Bağlıkaya, son üç yılda 200 binden fazla denetim yaptıklarını ve bu denetimlerde kaçak tur düzenlediği tespit edilen 5000’ e yakın kişi ve kuruma suç duyurusunda bulunarak dava açtıklarını belirtti. Seyahat acentacılığı mesleğine büyük zarar veren kaçak ve korsan turları tüm Türkiye’ de bitirmek için büyük bir savaş verdiklerini aktardı.

Sözlerine devam eden TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya, “Pandemi döneminde seyahat acentalarının tur yapması, transfer yapması İçişleri Bakanlığı izniyle yapıldı. İçişleri Bakanlığına gittik rica ettik ve izni aldık’’ ifadelerini kullandı.

“PANDEMİ DÖNEMİNDE AİDAT ALMAYAN TEK BİRLİK OLDUK”

Tüm dünyayı sarsan pandemi sürecinde üyeleri adına ellerinden gelen tüm fedakârlıkları yaptıklarını söyleyen Firuz Bağlıkaya, 2020 yılında üye aidatlarından feragat eden tek birlik olduklarını, 2022 yılında da Cumhurbaşkanına başvurarak aidat artışının %50 azaltılmasını sağladıklarını ve bu aidatlardan feragat ederek her bir üye için 4100 TL katkı sağladıklarını anlattı.

Aidat konusundaki sıkıntılara da değinen Bağlıkaya aidatların 500 TL’ye düşürülmesi ve acenta kuruluş bedellerinin 500 bin liraya çıkartılması gerektiğini ve bu konunun yeni yasa taslaklarında yer aldığını ancak yeni yasanın çıkmasının engellendiği için bu sorunun bir türlü çözülemediğini aktardı.

“SEN YASAYI ÇIKAR, BİZ ADAY OLMAYALIM. BU KADAR BASİT!”

Seyahat acentacılığı mesleğini tüm saldırılara karşı koruduklarını anlatan TÜRSAB Başkanı, Bakanlıkta bekletilen yeni yasa taslaklarının tüm sorunlarının çözümü olacağının altını bir kez daha çizerek, yasanın bizim yüzümüzden değil birilerinin işine gelmediği için çıkartılmadığını söyledi. Bağlıkaya, “Mesele yasa değil mesele seyahat acentacılığı mesleğinin saldırı altında olması, biz bir kez daha tekrar ediyoruz, yasa çıksın biz aday değiliz ama çıkartamazlar sadece bizi bahane ediyorlar” dedi.

Firuz Bağlıkaya ve Değişim Hareketi Heyetinin Karadeniz turundan sonraki durakları; Kars, Erzurum, Bingöl ve Tunceli olacak. (Firuz Bağlıkaya)