TUYED’in yeni yönetimi belli oldu

Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği’nin (TUYED) 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ramada İstanbul Taksim Otel’de gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Prof. Dr. Nüzhet Kahraman’ın yaptığı genel kurul toplantısında seçime tek listeyle girildi. Seçimlerin ardından yapılan toplantıda, yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımı belirlendi.



Toplantıda, Kerem Köfteoğlu’nun yeniden dernek başkanı olmasına karar verildi. Hatice Ünal Bilen ve Cem Polatoğlu başkan yardımcılığına seçilirken, Musa Alioğlu ise genel sekreterliğe getirildi. Öte yandan derneğin Antalya temsilciliğini Emin Demir, yeni medya koordinatörlüğü de Murat Özbilgi yürütecek.



TUYED’in yönetim kurulu asil ve yedek üyeleri şu isimlerden oluştu:



Musa Alioğlu, Hatice Ünal Bilen, Emin Demir, Mehmet Ali Doğan, Kerem Köfteoğlu, Murat Özbilgi ve Cem Polatoğlu. Yönetim kurulu yedek üyeleri ise Aykut Bakay, Sayime Başçı, Özlem Kapar Bayburs, Burak Coşan, Mehmet Güneli, Halil Öncü ve Gönül Yıldırım.



Denetleme kurulu asil ve yedek üyeleri ise şöyle belirlendi: Prof.Dr. Nüzhet Kahraman, Osman Nihat Aydoğan, İsmail Toksoy, Özlem Kasa, Gülay Yücel Sarıkaya, Cazibe Ulutaş.



"AR-GE BÖLÜMÜNÜ GÜÇLENDİRECEĞİZ”



TUYED Başkanı Kerem Köfteoğlu, oylama sonrası derneğin önceki başkanları Prof.Dr. Nüzhet Kahraman ve Hasan Arslan’a yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür etti.



Yeni dönemde turizm bölgelerinde örgütlenip Ar-Ge bölümünü güçlendireceklerini vurgulayan Köfteoğlu şöyle konuştu: “Prof. Dr. Nazmi Kozak başkanlığındaki Ar-Ge bölümü, sektörün ihtiyaç duyduğu araştırmaları yapacak. Düzenli hazırlanacak raporları haberlerimizle destekleyip kamuoyu ile paylaşacağız. Sektörün bilgi birikimini de çok önemsiyoruz. Bu yüzden birikime sahip, ‘turizmin belleği’ olarak kabul edilen kişilerden bir danışma kurulu oluşturacağız. Kurul üyelerini titri değil, fikri olan deneyimli kişiler arasından seçeceğiz.”