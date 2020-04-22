Tüm dünyanın mücadele ettiği Koronavirüsün Türkiye’yi de etkisi altına aldığı ilk günden bu yana gerek fabrikalarında gerekse genel merkezinde aldığı tedbirlerle ve evde kalmayı destekleyen uygulamalarıyla dikkat çeken Doğtaş, mağazalarında da yeni alışveriş anlayışına uygun üç önemli sistemi hayata geçirdi.

Tüm mağazalarında öncelikle randevulu alışveriş sistemini devreye sokan Doğtaş, müşterilerine alışveriş yapmak istedikleri mağazayı arayarak kendilerine özel ayarlanan gün ve saatte sosyal mesafe kurallarına uygun güvenli alışveriş imkanını sunuyor.

Doğtaş'tan ücretsiz mimari destek hizmeti

Evini yenilemek isteyenler için telefonda ücretsiz mimarlık hizmeti vermeye başlayan Doğtaş, aynı zamanda yine sosyal mesafe kuralları çerçevesinde en yakın mağazada mimarlarla görüşme imkanı da sağlıyor. Tercihe göre Whatsapp üzerinden görüntülü ya da randevu sistemiyle mağazada buluşabileceğiniz mimarlarla evinizin ölçüsünü paylaşarak, odalarınıza çizim yaptırıp en uygun Doğtaş ürünlerini seçebilirsiniz. Seçtiğiniz tasarımların evinizde nasıl duracağını, Doğtaş mimarlarının size özel hazırlayacağı 3D sunumlarla görebilme keyfini yaşayacağınız bu uygulama, evinize ve tarzınıza en uygun ürünleri doğru renkler ve uyumlu aksesuarlarla birlikte daha kolay seçmenize yardımcı oluyor.

Doğtaş’ın hızlı ve gönül rahatlığıyla alışveriş imkanını destekleyen bir diğer sistemi ise; Evinde Gör uygulaması. Evinde Gör uygulaması ile beğendiğiniz ürünleri satın almadan önce evinizde nasıl görüneceğine bakabilirsiniz. Uygulamaya evinizi tarif edip beğendiğiniz ürünleri hızlı bir şekilde evinize yerleşmiş bir halde görerek kararınızı kolayca verebilirsiniz.