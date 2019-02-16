UFRS 17 için zamana ihtiyaç var

Sigorta firmaları için, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nca getirilen yeni sözleşme standartlarına (UFRS 17) hazırlanmak, adaptasyon ve uygulama anlamında zorlayıcı oldu. Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi KPMG, firmaların UFRS 17’ye geçiş sürecinin 2019’da da benzer şekilde geçeceği öngörüsünde bulundu.

KPMG’nin, analist ve yatırımcıların UFRS 17’yi anlayabilmeleri ve yeni döneme hazırlıklı olabilmeleri için gerçekleştirdiği “Durumu net olarak görebiliyor musunuz?“ başlıklı rapor, analistlerin UFRS 17’nin kayda değer avantajlar getireceğine inançları olmasına karşın, sürece dair bazı kaygı ve belirsizlikler taşıdıklarını gösterdi.

KPMG, araştırma kapsamında 20 analiste, sigorta sektörünün mevcut raporlama görünümünün ne yönde değişeceğine yönelik sorular yöneltti.



‘En büyük değişim’



KPMG Türkiye’den Finansal Hizmetler Sektör Lideri Sinem Cantürk, rapora ilişkin açıklamasında, “Yeni UFRS standartları, UFRS’nin uygulanmaya başlamasından bu yana karşılaşılan en büyük değişim olacak” dedi. Cantürk, “Sigorta sektörü küreselleşiyor, hem yatırımcılar hem de analistler en çok sınır ötesi karşılaştırmalara ihtiyaç duyuyor. Bunun yanı sıra yerel sigortacılar arasındaki ülke içi karşılaştırmaların sonuçları beklenenden daha az doğru çıkıyor. Karşılaştırılabilirlik, başlıca sorunun yaşandığı nokta, ama aynı zamanda birçok kullanıcının en fazla faydayı göreceği nokta” diye konuştu.

KPMG’nin daha önce hazırladığı “Dahil olmadan kazanamazsınız” başlıklı raporu, büyük ölçekli sigorta firmalarının, UFRS 17’ye geçiş konusunda hazırlıklarını hızlandırdığını, buna karşın küçük firmaların sürecin çok gerisinde kaldığını göstermişti.

Araştırmaya katılan en büyük sigortacıların yüzde 97’si, yeni UFRS standartlarının uygulanmasını, süreç optimizasyonu (yüzde 77), aktüeryal süreç gelişimi (yüzde 65) ve sistem modernizasyonuna (yüzde 58) odaklanarak işletmelerinin dönüşümüne yönelik bir fırsat olarak gördüklerini belirtmişti.



Raporda göze çarpan bazı satırbaşları şöyle:

UFRS 17 analistlerin sigorta şirketlerini nasıl değerlediklerini etkileyecek, fakat gelecekte sadece UFRS’ye odaklanmayacaklar.

Analistler, UFRS 17 sigorta şirketlerini yatırımlar için daha çekici yapacak mı veya sermaye maliyetini azaltacak mı gibi bazı temel sorular üzerinde duruyor.

UFRS 17 kapsamında karşılaştırılabilirlik alanında önemli gelişmeler yaşanmasına rağmen analistler halen alternatif performans ölçümleri arıyor. Birçoğu hala Solvency II’yi bekliyor ve değerleme raporlarını en az UFRS mali bilançosu kadar önemli görüyor.

Analistler henüz UFRS 17’ye aşina değil. Şirketlerin UFRS 17’nin etkileri hakkında daha çok bilgi vermesini ve hazırlık olarak ne yaptığını öğrenmek istiyorlar.

Yeni standartlar piyasaya sürülürken sorun yaşanmaması, ayrıca piyasanın daha uyumlu ve iyi bilgilendirilmiş olması için iletişim, tartışma ve farkındalığın artırılması gerekiyor.

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