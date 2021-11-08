Ukrayna -Türk Mutfağı Etkinliği

Yılmaz Parlar yazıyor... Uluslararası İlişkiler disiplini içinde gastro diplomasi, gıda diplomasisi veya mutfak diplomasisi rolü giderek daha belirgin hale geliyor. Diplomatik gastronomi, Prestij, kültürel gücün keyifli doğası diplomasi ve yumuşak güç olarak varlık göstermektedir.

Bu bağlamda, kardeş ülke olan Ukrayna’nın, Ukrayna Turizm Bakanlığı ve İstanbul Başkonsolosluğu, Ukrayna Gastronomik yemeklerini tanıtmak ve Türkiye Mutfak Gastronomi kültürünü aktarmak amacı ile Başkanlığını Gürkan Boztepe’nin yaptığı Türk mutfağını Dünyaya tanıtmaya hedefli misyonu olan Gastronomi Turizm Derneği (GTD) organizasyonu ile Etiler Serkan Döner restaurant özel salonunda önemli bir etkinlik gerçekleştirdiler.

Yiyecekleri sadece pişirme sürecinden değil, aynı zamanda tarih, felsefe ve kültürel arka plan boyutlarında da gören bir bilim ve sanat olan gastronomi vardır. Gastronomi diplomasisinin ulusal stratejisinin önemi büyükdür. Tarihsel, felsefi ve kültürel boyutları nedeniyle kültürel tanıtım ile gastronomik bir birliktelik kaçınılmazdır.

Ukrayna Turizm Bakanlığı önderliğinde ülkenin en iyi şeflerinden Levgen Klopotenko ve İgor Mezentsev ile Ukrayna yemeklerinden yerel kültürlerin özel ürünleri yapılan borsch çorba incelikleriyle ve tarihiyle tanıtıldı.

Döner yapanların en iyilerinden, döner sevdalısı, Türk dönerini gerçek anlamda dünyaya sevdirerek tanıtmaya kendini adamış Serkan usta, Dönerleri tattırıldı. Ünlü Ukrayna şeflerin döner pıçaklarıyla kesim yapmaları show haline dönüştü.

Toplantıya Ukrayna Turizm Geliştirme Devlet Ajansı Başkanı Mariana Oleskıv, Ukrayna Türkiye Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Ukrayna Ankara Büyükelçliği Diplomat Olena Lytvynenko Ukrayana İstanbul Başkonsolosu Nedilskyi Roman, Konsolos Kateryna Pasynchuk, Gastronomi Turizm Derneği (GTD) Gürkan Boztepe, TÜRSAB Gastronomi Turizmi Daire Başkanı Ömer Kartin, Türkiye Turizm geliştirme Ajans Başkanı Yalçın Lokmanhekim, TGA Grup Müdürü Sinem Özyalçın, Sağlıklı yaşam uzmanı Dr.Ender Saraç katıldılar.

Tanınmış şefler Ihor Mezentsev ve Yevhen Klopotenko, Ukrayna ruhunu yansıtan Ukrayna ulusal yemeği pançar çorbası borch sunmadan önce Gastronomi Turizm Derneği (GTD) Gürkan Boztepe ve Ukrayna Devlet Turizm Geliştirme Ajansı başkanı Maryana Oleskiv, Türkiye Büyükelçisi Vasyl Bodnar açılış konuşması yaptılar.

Gastronomi Turizm Derneği (GTD) Gürkan Boztepe Kültürel olarak gastronomi, duygusal mesajları iletmek için paha biçilmez bir araç olduğu anlamındaki konuşmasıyla Ukrayna’ya Türk mutfağını tanıtmak, komşu ülke mutfağını tanımak için ziyaretlerde bulunduğunu ifade etdi.

Gerçekdende, Uluslararası ilişkiler tabağı dostluğun inceliğini sağlayabilen esnek ve ılımlı ülke halkını sembolize eder. Ülkeyi çok kültürlü, demokratik, ılımlı, hoşgörülü ve çeşitliliğe saygılı olarak tasvir eden kültürel diplomasinin yeni anlatısı, gastrodiplomasi bir referans haline geldiği günümüzde etkinliğin önemine dikkat çekdi.

Ukrayna Devlet Turizm Geliştirme Ajansı Başkanı Maryana Oleskiv Pancar çorba borsch'un ilk tarihseli 1584 yılına kadar uzandığını ve yüzyıllar boyunca tarifinin sürekli değiştiğini söyledi.

Oleskiv “Özellikle, borsch başlangıçta şimdiki kadar çok ürün içermiyordu, ancak pancar her zaman temeli oldu.Her bölgenin kendine özel pancar çorbası tarifi var. Örneğin, güneyde Odessa bölgesinde balıklı borsch yaparlar, batıda mantar eklerler. Her ailenin kendi özel pancar çorbası tarifi de vardı, ”dedi

Ayrıca Oleskiv, tarihsel olarak Ukrayna ulusal mutfağının temeli Borch çorbasının genel Sovyet mutfağına asimile edilmeye çalışıldığını, Ukrayna yemeği olduğu gerçeği UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındığını hatırlatdı.

Türkiye Büyükelçisi Vasyl Bodnar iki ülkenin dostluğunu, kültürlerin tanınmasıyla dahada pekleşeceğini ima eden konuşma yaptı. Ukrayana sebze ve meyvelerin sembolü niteliğinde motifli tabağı GTD Başkanı Gürkan Boztepe’ye takdim etdiler.GTD Başkanı Gürkan Boztepe GTD logolu zeytinyağı ve zeytinyağlı yaprak sarma konservesini Ukrayna Devlet Turizm Geliştirme Ajansı Başkanı Maryana Oleskiv’e hediye etdi.

Dr Ender Saraç Borch çorba muhteviyatındaki sebzelerin vitamin değerlerini sağlıklı yaşam için önemlerini vurguladı. Lezzeti kadar sağlıklı yemek olduğunun altını çizdi.

Etkinliğin evsahibi Serkan Döner Restaurant sahibi Serkan usta, döner etin hayvanın en uygun yerinden seçimini yaptıklarını, marine edilmediğini, dolgu malzeme kıyma kullanmadıklarını, kare biçiminde odun kömürü gibi en uygun pişirme tekniklerini uyguladıklarını, tüm dünyaya dönerin zevkini tatdıracaklarını söyledi.

Pancar çorbasının hazırlanışı Ukraynalı şef, mutfak uzmanı Ihor Mezentsev tarafından gösterildi. "Doğu Ukrayna'dan geliyorum ve orada mantarsız borsch pişiriyoruz. Füme armut ile pancar çorbası yapıyoruz. Et suyu, sözde füme olan armutlarda pişirilir. siyah füme odalardan armutlar çok siyah çıkıyor. Mesela her gün pancar çorbası yiyebilirim, tüm öğünlerimin yerini alabilir ”dedi

Mezentsev.“İki tip çorbayı seven içen insan vardır: bir gün sonra pancar çorbası sevenler ve lahana çıtır çıtır olsun diye hemen içen ve sevenler. Bugün lahana taze olarak kalan pancar çorbası tadacağız," açıklamada bulundu

Sisli hava muhalefeti sebebinden ertelen uçuş nedeniyle etkinliğe geç gelen Yevhen Klopotenko yanında getirdiği propolisle karışık olarak arı kurularını, füme armutları, esmer buğfayı, çavdarı tanıtdı.

Etkinlik sonrasında iki ünlü şef yine ünlü Döner ustası Serkan Usta döner tezgahında döner kesmeleri katılımcılara keyifli anlar yaşattılar.

Ukrayna Turizm Geliştirme Devlet Ajansı Başkanı Mariana Oleskıv ile Büyükelçliği Diplomat Olena Lytvynenko tercüme yardımıyla yaptığımız söyleşide; Türkiye'nin Ukrayna mutfağıyla tanışmasıyla birlikde Ukrayna'yı ziyaret edecek Türklerin çok zengin tarihsel kültürel varlıkların, değerli ören yerleri olduğunu, Ukrayna müzeleriyle, sanatsal gösterimleriyle, doğasıyla, Ukrayna mutfağının tadını çıkarma fırsatı bulacaklarını söyledi.







