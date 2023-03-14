Ulaşamadığımız anne kalmayacak

Spesifik bir pazaryeri olan Pempati, ilk kez Anne ve çocuklar için hayata geçiyor. Anne ve çocukları için aranan her ürüne bu siteden sahip olmak mümkün. Üç yıl içinde sektördeki 15 bin işletmenin tamamının yer almasının planlandığı Pempati’de satışa sunulan ürünler piyasaya göre yüzde 20 daha uygun olacak.

SALMAN, ÖNCE TÜRKİYE ARDINDAN DA DÜNYAYA YAYMAK İÇİN BU PAZARYERİNİ KURDUKLARININ BELİRTTİ:

“Kaliteli hizmet ve çok daha uygun fiyat seçenekleri ile yola çıktık. Odak dağıtmadan tüm anne, çocuk ve bebek ürünlerine tek bir pazaryerinden ulaşılabilmesi için Pempati’yi kurduk. İddia ediyoruz ki; bir anne veya bir ebeveyn bu siteye girdiğinde kendisine lazım olan ürünü mutlaka bulacak. Bebek mamasından emziğe; bebek arabasından hamile kıyafetine, çocuk bezinden şampuana kadar yaklaşık 250 bin çeşit ürün Pempati’den temin edilebilecek. Sadece anne, çocuk ve bebek kategorisine bu denli odaklanmış bir başka pazaryeri yok. Aynı zamanda projeksiyonu daraltarak bir alanda uzmanlaşıp verdiğimiz kaliteli hizmeti daha da artırmak istiyoruz. Ayrıca şunu da iddia ediyoruz; Pempati aynı ürünü diğer pazaryerlerine göre en az yüzde 20 daha uygun fiyata satacak. Yani Pempati’den daha ucuza ürün bulmak mümkün olmayacak” dedi.

GÜNLÜK CİRO HEDEFİ 12 MİLYON LİRA

Salman: “Her yıl ortalama 1,1 milyon bebek doğuyor. 0-14 yaş arası nüfus da 19 milyon kişi. Pazaryerlerinden alışveriş yapan kadın müşteri sayısı ise 20 milyondan fazla. Aslında niş bir alana giriyoruz ve burada çok büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. Anne, bebek ve çocuk kategorisinin pazar büyüklüğü yaklaşık 100 milyar lira. Pempati olarak hedefimiz ilk yılın sonunda mağazalarımızın toplam cirosunun günlük 12 milyon liraya ulaşması. Üçüncü yıl sonunda üç haneli milyon liralara, beşinci yıl sonunda ise milyar liralık hatta milyar dolarlık cirolara ulaşmasını hedefliyoruz” dedi.

TEDARİK ZİNCİRİ OLUŞTURACAK

Diğer pazaryerlerinden daha ucuza mal satımını ise Pempati’de mağaza açan işyerlerinden daha düşük komisyon alarak başaracaklarını dile getiren Salman, “Müşteriler için daha kolay, daha güvenli ve hızlı alışveriş imkânı sağlarken bir yandan da mağazalardan düşük komisyon alacağız. Aynı zamanda büyük bir tedarik zinciri oluşturacağız. Mağazalar için ikinci yılın sonunda ihracat yapabilme olanağı sunmayı planlıyoruz. Bu suretle bir yandan yüksek müşteri memnuniyetini yakalayacak bir yandan da mağazalarımızı yurt dışına açacağız” diye konuştu.

“YATIRIMLAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDERKEN TÜM ANNELERE ULAŞILACAK”

Pempati, projesi için ilk etapta 10 milyon liralık yatırım yaparak faaliyete başladığını, ilerleyen dönemde bu yatırım tutarının peyderpey artacağını dile getiren Salman, “Gerek teknoloji ve gerekse tanıtım bakımından yatırımlarımız sürecek. Hedefimiz her annenin Pempati’yi bir kez de olsa ziyaret etmesini sağlamak. Eminiz ki, Pempati’yi ziyaret ettikten sonra başka bir pazaryeri platformuna gitme ihtiyacı duymayacak. Bu nedenle tüm annelere ulaşana kadar yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

KARGO KONUSUNDA ÇÖZÜM ÜRETECEK

Salman, “Sektörü dışardan ve içerden izledik kargo ve mağaza müşteri tarafında çeşitli kronik problemler olduğunu gördük. Örneğin 2022 yılında e-ticaret sektöründe 470 bin şikâyet yaşandı. Bunların birçoğu benzer problemler. Bu kronik problemlere yönelik bazı çözüm planlarımız var. Bu planları uygulayabileceğimiz birkaç kargo şirketi ile görüşmelerimiz sürüyor. Bulacağımız çözümle hem mağazalarımızın hem de müşterilerimizin memnuniyetini artırmayı planlıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.