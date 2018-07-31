Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon dünya ekonomi spor Bursa
Sektörün yıldızını aldı
Sektörün yıldızını aldı
Zeytinoğlu güven tazeledi
Zeytinoğlu güven tazeledi
Palamut umudu
Palamut umudu
Bu çilek güldürdü
Bu çilek güldürdü
Peynire ARGE katacak
Peynire ARGE katacak

Ülker Oneo White tüketicilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Ülker Oneo, yeni ürünü Oneo White’ı tüketicilerin beğenisine sundu.Ülker açıklamasına göre, Nane aromalı Oneo White; Kalsiyum Karbonat ve Ksilitol ile zenginleştirilmiş yapısıyla tüketicilere yepyeni bir deneyim sunarken...

Ülker Oneo White tüketicilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Ülker Oneo, yeni ürünü Oneo White’ı tüketicilerin beğenisine sundu.
Ülker açıklamasına göre, Nane aromalı Oneo White; Kalsiyum Karbonat ve Ksilitol ile zenginleştirilmiş yapısıyla tüketicilere yepyeni bir deneyim sunarken Diş Dostu Derneği tarafından da destekleniyor.
Oneo White, kullanışlı ve estetik zarf ambalajıyla uzun şerit sakız olarak 2,75 TL tavsiye fiyatıyla raflarda yerini aldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ülker
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5