Ülker Oneo White tüketicilerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Ülker Oneo, yeni ürünü Oneo White’ı tüketicilerin beğenisine sundu.

Ülker açıklamasına göre, Nane aromalı Oneo White; Kalsiyum Karbonat ve Ksilitol ile zenginleştirilmiş yapısıyla tüketicilere yepyeni bir deneyim sunarken Diş Dostu Derneği tarafından da destekleniyor.

Oneo White, kullanışlı ve estetik zarf ambalajıyla uzun şerit sakız olarak 2,75 TL tavsiye fiyatıyla raflarda yerini aldı.