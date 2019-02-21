Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği'nden 10 bin TL ödüllü yarışma

UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Türkiye’nin 2023 İhracat Stratejisi kapsamında ülkemizde Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşmesinin hedeflendiği yarışmamız, ihracatın katma değerini artıracak yeni tasarımcıların yetiştirilmesi açısından büyük önem taşıyor.”



Ev ve mekan tekstilinde genç yetenekleri sektöre kazandırarak sektörün gelişimine katkı sağlamak Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak amacıyla Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenecek Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nın ön eleme sürecine katılmaya hak kazanabilmek için rumuz alanların dosya yükleme süresi 22 Şubat tarihinde sone eriyor. Online elemeye katılmaya hak kazananların duyurusu 4 Mart tarihinde https://evtekstiliyarismasi.com adresi üzerinden yapılacak



Güzel Sanatlar, Sanat ve Tasarım, Mimarlık ve Mühendislik fakültelerinin tekstil, moda, moda ve tekstil tasarımı, tekstil mühendisliği, grafik tasarım, endüstri ürünleri tasarımı, görsel iletişim tasarımı, iç mimarlık ve mimarlık bölümleri 3. ve 4. sınıf öğrencileri ile yüksek lisans öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği yarışmanın online jüri değerlendirmesi ise 11- 22 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Akademisyen, sanayici ve tasarımcılardan oluşan jüri üyeleri atölye çalışmasına katılmaya hak kazanacak 10 yarışmacıyı belirleyecek ve 27 Mart tarihinde yarışmanın web sitesinde açıklanacak.



Ödüller Türkiye Tasarım Haftası’nda dağıtılacak



Bursa’da 29 Nisan – 3 Mayıs tarihlerinde Finlandiya Aalto Üniversitesi Tekstil ve Tasarım Profesörü, Yaratıcı Direktör Maarit Salolainen mentorlüğünde finalistler UTİB’te tasarım atölyesine katılacak. Ayrıca fabrika ziyaretleri gerçekleştireceklerdir. Final elemesi de Moderatörümüz Elif Sezgin koordinatörlüğünde final eleme jürisi tarafından 6 Mayıs’ta yapılacak. Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nda dereceye girenlerin ödülleri ise Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda gerçekleştirilecek Türkiye Tasarım Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenecek ödül töreninde verilecek.



Yarışmanın bu yılki teması sürdürülebilirlik



Katılımcılar bu yıl, geçmiş yıllardan farklı olarak, tek ürün yerine kapsül koleksiyon olarak hazırladıkları çalışmalarla yarışmaya başvurabilecek. Buna göre, katılımcılar, ev tekstili ürünlerinden oluşan en az 3, en fazla 6 ürünün yer aldığı bir kapsül koleksiyon hazırlayarak, kurgulanan bir yaşam alanı içerisinde belirtilen pafta formatı ile sunum yapacak. “Ürün Tasarımı Kategorisi”nde gerçekleştirilecek Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nda perdelik kumaş, perde sistemleri, koltuk, döşemelik kumaş, banyo tekstili, yatak odası tekstili, duvar tekstili gibi ev tekstili ürünlerinden yola çıkarak farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek estetik ve fonksiyonel nitelikleri üstün olan ürünler yer alacak. Bu yıl ki teması sürdürülebilirlik olan Türkiye Ev Tekstili Yarışması’nda birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin 500 TL ve üçüncüye de 5 bin TL para ödülü verilecek. Yarışmada ayrıca dereceye giren 3 kişiye Ticaret Bakanlığı’nın uygun görmesi halinde yurtdışı eğitim imkanı sağlanacak. Dereceye girenler bunu yanında online İngilizce eğitimi, staj ve tasarım tescil ödüllerine de sahip olabilecekler.



Ev ve mekan tekstilini kapsayan ürünler



Uluslararası pazarlarda moda ve trend yaratabilecek Türk ev tekstili ürünlerinin ortaya çıkmasında sektörün tasarımcı kimliğine yardımcı olmak amacıyla Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nı düzenlediklerini belirten UTİB Başkanı Pınar Taşdelen Engin, “Türkiye’nin 2023 İhracat Stratejisi kapsamında ülkemizde Ar-Ge ve tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşmesini de hedefleyen yarışmamız ihracatın katma değerini artıracak yeni tasarımcıların yetiştirilmesi açısından büyük önem taşıyor. Yarışmamız ilk bakışta bir desen yarışması olarak algılanabilir ancak durum çok farklı. Yarışma, perdelik kumaş, perde sistemi, koltuk, döşemelik kumaş, banyo tekstili, yatak odası tekstili, duvar tekstili gibi farklı ihtiyaçlara hizmet edecek ev ve mekan tekstili ürünlerini kapsıyor” diye konuştu.



Finalistlere eserlerinin prototiplerini üretebilme fırsatı veriliyor



Taşdelen Engin, Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması’nda finale kalacak öğrencilere atölye çalışmalarıyla da büyük bir destek sağladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu: “Atölye çalışmalarımıza geçen yıl başladık. Amacımız gençlerimizin bilgi ve deneyimlerini artırmak. Atölye çalışmalarımızı yarışmamıza ve öğrencilerimize sağladığı katkıdan dolayı geleneksel hale getirdik. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da finale kalmaya hak kazanan 10 finalistimiz, mentor eşliğinde katıldığı çalışmalarda hem tasarım teknik altyapısını öğrenecek hem de yarışmamıza başvurdukları tasarımlarını geliştirme fırsatı yakalayacaklar. En önemlisi ise eserlerinin prototiplerini fabrikalarda üretebilme hakkına sahip olacaklar.”



Türkiye Ev Tekstili Sektörü



2018 yılında 2,7 milyar dolar ev ve mekan tekstili ihracatı gerçekleştiren Türkiye, bu sektörde dünyanın 4. en büyük ihracatçısı konumunda. Net ihracatçı konumunda olan Türkiye Ev Tekstili Sektörünün ortalama ihracat kilogram birim fiyatı 8,5 USD. Avrupa ve Kuzey Amerika kıtasına yoğun şekilde ihracat gerçekleştiren sektör, aynı zamanda Uzak Doğu, Orta Doğu, Afrika ve Latin Amerika’ya da ihracatını artıracak operasyonlar sürdürüyor.

