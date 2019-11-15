Uluslararası Tarım Yazarları ve Gazetecilerine Türk seralarını anlattı

Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, kapsamında Uluslararası Tarım Gazetecileri Federasyonu (IFAJ) ve Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD) iş birliğinde gerçekleşen ve 21 ülkeden, 35 tarım yazarının katıldığı “Avrupa ve Balkan Ülkeleri Tarım Gazetecileri Forumu” kapsamında uluslararası tarım yazarları SERKONDER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kozan ile bir araya geldi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kozan, “İtalya’dan Yunanistan’a, Azerbaycan’dan Hindistan’a kadar birçok ülkede anahtar teslim seralar kuruyoruz. En büyük avantajımız fiyatımız“dedi.

27-30 Kasım 2019 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan Growtech 19. Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları Fuarı, bu yıl 21 ülkeden 35 tarım gazetecisini , 4-8 Kasım 2019 tarihlerinde Uluslararası Tarım Gazetecileri Federasyonu (IFAJ) ve Tarım Gazetecileri ve Yazarları Derneği (TAGYAD) iş birliğinde gerçekleşen “Avrupa ve Balkan Ülkeleri Tarım Gazetecileri Forumu”nda Antalya’da ağırladı.Bu özel buluşmada uluslararası basın temsilcileri; Sera Konstrüksiyon, Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kozan ile bir araya geldi. Başkan Kozan 43 üyesi olan SERKONDER hakkında bilgi vererek yurt içi ve yurt dışında yapılan çalışmalardan bahsetti.

Üretimin yüzde 75’i ihraç ediliyor

Şu anda üretimin yüzde 75’inin yurtdışına ihraç edildiğini söyleyen SERKONDER Yönetim Kurulu Başkanı Halil Kozan, “Dünyanın birçok ülkesinde anahtar teslim sera kurup, malzeme gönderiyoruz. Daha önce yurt içi projeler ağırlıktayken, şu anda yurtdışında ciddi proje yürütmekteyiz. Öyle ki, artık üretimimizin yüzde 75’ini ihraç etmekteyiz.İtalya’dan Yunanistan’a, Azerbaycan’dan Hindistan’a kadar birçok ülkede anahtar teslim seralar kuruyoruz.” dedi.

Dünyanın birçok ülkesinde sera kurulumları yapmalarının yanı sıra malzeme de gönderdiklerini ve Avrupa teknolojisine sahip olduklarını belirten Kozan, üyelerinin yıllık kapasitesinin 500 hektar yani 5 bin dönüm olduğunu kaydetti. SERKONDER olarak kaliteyi artırma noktasında eğitimler verdiklerini ifade eden Kozan, “Hollanda, İspanya, Çin, Kore gibi rakiplerimiz olmasına rağmen jeopolitik konum olarak önemli bir avantaja sahibiz. Bir diğer avantajımız da fiyatımız. Çünkü birçok hammaddeyi kendi ülkemizden sağlayabiliyoruz. Bunlar da bizi bir adım öne taşıyor.” açıklamasında bulundu.

Kadın istihdamını artırmak ve bilinçlendirmek için Sera Akademisi kuruyoruz…

Türkiye’de yer alan seralar hakkında da bilgi veren Başkan Kozan, “Öncelikle şunu söylemek isterim ki jeotermal ısıtma noktasında önemli bir noktadayız. Jeotermal olan bölgelerde seralardan 60 kilo ürün alabiliyoruz. Isıtmada ayrıca atık enerjiler kullanıyoruz.” diye konuştu. Devlet teşviklerinin önemine de değinen Kozan, bu sayede sera üretimi konusunda İspanya’yı geçtiklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye’de 75 bin hektar sera bulunduğunu ve bunun 15 bininin modern sera olduğunu söyleyen Kozan, kadınlar için de özel projelere imza attıklarının da altını çizdi. Başkan Kozan, “Kadın istihdamını artırmak ve bilinçlendirmek öncelikli hedefimiz. Bu yolda önemli bir projeye imza atıyoruz. Kadınlarımızın da tarım sektöründe sera alanında daha da donanımlı olması için Sera Akademisi kuruyoruz.” dedi. Bu özel buluşmada topraksız tarıma örnek olarak hindistan cevizi kabuğunun kullanıldığı domates serası da gezildi.

Growtech Fuar Direktörü Engin Er: “Dünyanın dört bir yanından gelen tarım yazarlarının katıldığı bu önemli etkinliğe Growtech öncesi Antalya’da ev sahipliği yaptık.”

Growtech’in, ihracat odaklı bir fuar olduğunun altını çizen Growtech Fuar Direktörü Engin Er, bu yıl 130’dan fazla ülkeden 90 binin üzerinde ziyaretçi ile 30’un üzerinde ülkeden 850’yi aşkın katılımcı markayı ağırlamaya hazırlandıklarına vurgu yaparak, fuar öncesi düzenlenen bu özel programın önemi hakkında şunları söyledi: “Her yıl olduğu gibi bu yıl da uluslararası tarım sektörü profesyonellerini Growtech Uluslararası Tarım Fuarı’nda buluşturacağız. Growtech fuarı sayesinde gerçekleşen ikili görüşmeler ile oluşan sinerji uzun soluklu ticari bağlantılara dönüşüyor. İşte bu nedenle fuarımızın daha da verimli geçmesi için 4-8 Kasım tarihlerinde Antalya’da uluslararası tarım gazetecilerinin bir araya gelmesi daha da önemli bir gelişme oldu. Çünkü, bu buluşmadaki panel ve yapılan tarımsal işletme ve sera gezileri sayesinde fuar öncesi dış basında kamuoyu yaratma, fuarımıza ve fuarda olacak etkinliklerimize dair ön bilgi paylaşma şansımız oldu. Bu da hem fuarımıza uluslararası arenada katkı sağlayacak, hem de Growtech olarak sektörün ve ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasına önemli katkı sunacak.”