Uluslararası ticareti kolaylaştırma önerisi

Bugünün bankacılığı yetersizdir. Modern ticaretin hızına ayak uyduramamaktadır. Bir nakliye konteynerinin, Berlin'e trenle gelmesi 2 hafta sürer, ancak ödeme bir ay kadar sürebilir. Amazon, müşterilere aynı günde kolilerini teslim edebiliyor, ancak hiçbir banka bunu bir elektronik transfer veya havale ile yönetemez. Bankalar, kendilerinin yüksek asgari sermaye şartlarını sağlamalarını gerekli kılan Basel III kurallarının bir sonucu olarak uluslararası ticareti kolaylaştırma imkânlarını ve KOBİ kredilerini de önemli ölçüde azaltmıştır. Ve sorunlu olan sadece hız ve hacim değil, aynı zamanda maliyettir de. Çok uluslu şirketler finansal krizden sonra ticari bankacılıktan uzaklaşıp kendi bankalarını kurdukları için sınır ötesi ödeme ücretleri iki kat artmıştır.

Kripto paranın taraftarları uzun zamandır Bitcoin'in bu sorunları çözebileceğini iddia etmişlerdir. 10 dakikalık bir işlem tamamlanma süreci olduğunu iddia ediyorlar, ancak bu sadece aşırı yüklenme olmadığı zamanlarda doğrudur. Ayrıca, herhangi bir perakende işletmesinde Bitcoin nadiren kabul edilmektedir. Ayrıca, Bitcoin'den çok daha az volatil olan çeşitli ulusal fiat para birimleriyle rekabet etmek zorundadır. Çoğu kripto işlemlerinde, ulusal fiat para birimlerine karşı kripto para birimleri bile sunulmaz.

Uluslararası ticaretten en iyi şekilde yararlanabilmek için geleneksel bankacılığın kripto paraya ihtiyacı vardır. Ancak, gerçekten etkili olabilmek için, kripto para birimlerinin, fiat para birimlerinin alışılageldik dünyasına sorunsuz bir şekilde entegre edilmesi gerekmektedir.

CoinArmy bu problemleri çözmektedir

İster dijital varlıklara ister uluslararası ticarete yatırım yapmak için olsun, çapraz para ödemelerini geliştirmek, özellikle gelişmekte olan piyasalarda olmak üzere küresel ekonominin büyümesi açısından büyük öneme sahiptir. Para birimi dönüştürme (FX), kredi, işlem garantisi, muhabir bankacılık ve mutabakat da dahil olmak üzere uluslararası ödemelere birçok katman bulunmaktadır. Her bir çözüm, tüm bu bileşenleri aynı anda ele almalıdır.

Tek bir şirket, çapraz ödeme işlemlerini her türlü müşteri için hızlı ve kolay hale getirmek için tüm bu zorluklarla başa çıkma tutkusuyla bir farklılık yaratmaktadır. CoinArmy düşük gecikmeli FX eşleştirme teknolojisi, blok zinciri prensiplerini, düzenleyici lisansları, sağlam bankacılık ilişkileri ve bireyler ve KOBİ'lerin istedikleri çözümleri yaratmak için agresif bir şekilde büyüyen bir iş modeliyle bir araya gelmektedir: dijital para işlemlerini yapma, ödemeleri göndermek ve almak.

CoinArmy, sınır ötesi ödemelerin her bileşeni için bir çözüm geliştirmiştir. Blok zinciri yerleşimi, diğer tüm teknolojilerin inşa edildiği zemindir. CoinArmy bunu bir adım daha ileriye götürür ve iki para birimi arasındaki ticareti sağlamak için ulusal para birimlerini dijitalleştirir. Bu da, para birimlerinin çoğunun teslim edilemediği Avrupa ve Asya arasında eşsiz ticari finansal fırsatlar yaratıyor.

Şu anda, mesela bir Türk firması, Çin Renminbi'sine ihtiyaç duyacak olan Çinli ortaklarına Türk Lirası ile ödeme yapmak için ABD doları almak zorunda. CoinArmy dünyasında, Türk şirketi, Türk lirasıyla doğrudan dijital renminbi satın alacak ve Çin renminbisini birkaç saniye içinde ortağına gönderecektir. Gelişmekte olan piyasalarda, bu tip işlemlerdeki banka ücretlerinin aşırı yüksek olduğu durumlarda, mevcut süreçteki adımların ortadan kaldırılması milyarlık tasarruflar demektir. CoinArmy ile, herhangi bir dijital para, kripto para birimi ve fiat arasında mükemmel bir bağlantı yaratarak, ulusal fiat para ile bağlantılandırılabilir.

Böyle tutkulu bir taahhüdün zorlukları nelerdir? Sorusuna Coinarmy Yonetim Kurulu Baskani Baskani Erol User’in cevabi net oldu:

“Günün yalnızca 24 saati var ve bizim de sınır ötesi ödemelerde muazzam müşteri talebini değerlendirmeye almak için genellikle daha fazla zamana ihtiyacımız var. İlginç bir şekilde, düzenleyici lisanslar, yaygın inancın aksine, bizim için bir hızlandırıcı unsur olmuştur. Bir sonraki müşteri katılımı aşaması da, CoinArmy servisine yönelik yüksek talep nedeniyle büyük bir sorun olabilir. Çin, One Belt One Road'u inşa ediyor ve CoinArmy de bunu desteklemek için gereken ödeme altyapısını yapıyor. "

CoinArmy hakkında

CoinArmy, profesyonel finans ve dijital para uzmanlarının ihtiyaçları üzerine odaklanmış bir dijital varlık ticareti sürecini yaratmış olan önde gelen bir ticaret ve finansal teknoloji şirketidir. CoinArmy, dijital para ticaretini erişilebilir, hızlı ve tamamen güvenli hale getirmeye kendisini adamıştır. CoinArmy ayrıca blok zinciri danışmanlık hizmetleri sunmaktadır

CoinArmy’in vizyonu, dijital para ticaretini herkes için erişilebilir yapabilmek amacı ile her yetenek seviyesindeki borsa uzmanları için gelecek nesil dijital varlık ticaretini yaratmaktır. CoinArmy, müşterilerimizin ticaret deneyimlerini hızlı işlem yapma, adil fiyatlandırma, birinci sınıf müşteri hizmetleri, sonsuz geliştirme ve sınırsız yaratıcılık ile geliştirmeye adamıştır. CoinArmy Avrupa Birliği Blok zinciri Gözlem Merkezi ve Forumunun bir üyesidir.