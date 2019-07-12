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Un sanayicilerine soruşturma!

Geçen hafta Türkiye’nin önemli un şirketleri Rekabet Kurulu’nun radarına takıldı.

Un sanayicilerine soruşturma!
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Türk un sanayicisinin başarısı sınırlara aştı. Endonezya’dan Malezya’ya, Şili’ye uluslararası pazarlarda fırtına gibi esiyorlar. Un ihracatçıları dünya şampiyonluğuna aday. Sektörün başarısının anti damping vergileriyle engellenmeye çalışıldığı medyada yer aldı. 1 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşmış durumdalar. Fuarları dolaşan un sanayicileri, 150’nin üzerinde ülkeye un ihracatı gerçekleştiriyor. 

Anlaşarak fiyat artışına gittiler!

Un sanayicileri sadece dışarıda değil içeride de ciddi bir rekabetle karşı karşıya. Geçen hafta Türkiye’nin önemli un şirketleri Rekabet Kurulu’nun radarına takıldı.

Buğday unu pazarında faaliyet gösteren 11 şirket anlaşarak fiyat artışı yaptıkları gerekçesiyle ön araştırma yapıldı ve sonucunda soruşturma kapsamına alındı.

İşte Rekabet Kurulu’nun radarına takılan şirketler

Aksu Gıda İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti., Aydıngüler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bafra Un Yem Gıda San. ve Tic A.Ş., Birsan Birlik Gıda San. ve Tic. A.Ş., Dayıoğlu Un Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Gözeli Yem Gıda Tar. Hayv. Ürt. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği, Kozlu Gıda İmalat Sanayi Ticaret ve Taşımacılık A.Ş., Nihoruz Gıda San. Tic. A.Ş., Özmercan Kardeşler Gıda İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Unsan Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açıldı.

Ebru Gündeş'le coşmuşları!

Rekabet Kurulu’nun soruşturması ile ilgili süreci de yakından takip edeceğiz. Bakalım fiyat artışında anlaşma konusunda nasıl bir karar çıkacak?

Un sanayicileri geçtiğimiz aylarda Antalya’da Ebru Gündeş’in sahne aldığı 5 yıldızlı eğlence yapmış, 1.5 milyon lira harcamışlardı.
Para Dergisi

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Anahtar Kelimeler:
Ebru GündeşUn Ihracatçıları
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