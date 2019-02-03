UNICERA kapılarını açıyor

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık, Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) iş birliği ile düzenlenen UNICERA 9 Şubat Cumartesi gününe kadar açık olacak.



Banyo ürünleri, zemin-duvar kaplamaları, seramik işleme teknolojileri, mutfak ürünleri, dekorasyon ürünleri, ambalajlama, depolama gibi pek çok ürün grubunun bir arada sergileneceği UNICERA’da, sektöre yön veren 350 firma, 1200’ün üzerinde markası ile yer alacak. Fuar 100 bin metrekare alanda organize edilecek.



