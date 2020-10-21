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Unilever Ev Dışı Tüketim'den görme engellilere destek!

Unilever Ev Dışı Tüketim, şeflere ve işletmelere ilham veren Unilever Food Solutions ve Algida markaları ile, şimdi de görme engelli bireylerin akıllı telefonları aracılığıyla sesli yönlendirmelerle restoranlara erişimini ve menüleri dijital ortamda dinleyebilmelerini sağlayan BlindLook’un “SesOl” hareketine destek veriyor.

Unilever Ev Dışı Tüketim'den görme engellilere destek!

Hellmann’s, Knorr ve Lipton gibi markaları ile Unilever Food Solutions ve Algida, birlikte görme engelli bireylerin sosyal hayatın içinde daha konforlu bir şekilde yer almalarına olanak sağlayan BlindLook’un “SesOl” hareketine destek veriyor. Hareket kapsamında Unilever Food Solutions ve Algida’nın iş ortakları olan BigChefs, Cookshop, Kırıntı, Midpoint, The Hunger ve Welldone’a ait toplam 100 işletmenin “engelsiz” bir hale getirilmesi ve görme engelli bireylerin restoranları tek başlarına ziyaret edebilmeleri hedefleniyor. Restoranların “engelsiz” bir hale getirilmesi için gereken tüm altyapı çalışmalarının maliyeti ise Unilever tarafından karşılanıyor.

“Sosyalleşmek için kimsenin kimseye muhtaç olmadığı bir dünya” hayaliyle ortaya çıkan BlindLook adlı mobil uygulama, görme engelli bireylere akıllı telefonları aracılığıyla sesli yönlendirmeler veriyor; körcül yol tarifleri sayesinde tek başlarına restoranlara gelmelerini, her bir restorana ait “engelli haritası” ile restoran içerisinde rahatça hareket etmelerini ve sesli menüler aracılığıyla kolaylıkla sipariş vermelerine imkân tanıyor. Projeye dahil olan restoranlarda ayrıca “Engelsiz Restoran” simgelerine yer veriliyor.

Unilever Dondurma, İçecek ve Gıda Kategorilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Unilever Türkiye, Rusya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Kafkasya, Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Kölükfakı, “Engelli bireylerin toplumsal hayatta daha fazla yer almasını sağlamak adına bunu mümkün kılacak altyapıların oluşturulması çok önemli. Bu noktada görme engelli bireyleri sosyal hayat ve dijital dünyada destekleyen ve herkes için erişilebilir bir dünya hayal eden BlindLook’un ‘SesOl’ projesine katkı sağlayabildiğimiz için çok mutluyuz. Bu projeye katılan ve restoranlarını engelsiz hale getiren iş ortaklarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. ” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Unilever Ev Dışı TüketimUnilever Food SolutionsAlgidaBlindLookunSesOlÖzgür Kölükfakı
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