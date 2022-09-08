United Aygaz, Bangladeş'te dağıtıma başladı

Aygaz’ın LPG temini, dolumu ve dağıtımı yapmak üzere Bangladeşli United Enterprises & Co. Ltd ile kurduğu ortak girişim United Aygaz, Bangladeş'te faaliyetlerine başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bangladeş pazarına yönelik LPG temini, dolumu ve dağıtımı konularında faaliyette bulunmak üzere eşit yönetim esaslarına dayalı bir ortak girişim şirketi olan United Aygaz, Anwara'daki 6 bin metrik ton kapasiteli Chattogram ana fabrikasında ülkeye yeni, yenilikçi LPG enerji çözümleri sunacak.

Hem ev hem de endüstriyel tüketiciler için 12 kilogram ve 35 kilogram olmak üzere iki farklı boyda United Aygaz LPG tüpleri Bangladeşli tüketicilerle buluşacak.

Bangladeş pazarında ilk kez tanıtılan Tüp Takip Kodu, Tüp Bilgi Kartı ve Hologramlı Termosleeve Kapak, ürünlere yüksek bir güvenlik özelliği kazandırırken, markanın, müşterile sorularına cevap verebilmek için 7 gün 24 saat aktif olan çağrı merkezi de çalışmalarına başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel, hızlı büyüyen bir ülke olan Bangladeş’in, bu büyümeye paralel olarak enerji ihtiyaçlarının da hızla arttığına işaret ederek, “United Aygaz’la daha iyi, daha güvenli ve daha kullanışlı temiz enerji çözümleri sunarak, insanlara her günü en iyi şekilde yaşamaları için gereken enerjiyi sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Hava kirliliğinin oldukça dikkat çekici seviyelerde olduğu Bangladeş için LPG çok önemli bir enerji çözümü olarak ortaya çıkıyor. Tıpkı yurtiçinde olduğu gibi yurtdışında da ev, ticari ve endüstriyel segmentlerde ürün ve hizmetlerimiz ve ülke genelindeki yetkili distribütörlerimiz aracılığıyla garantili müşteri memnuniyeti sağlama konusunda kararlıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık bir yılda tam kapasite satışlara başladıklarını belirten United Aygaz Bangladeş Üst Düzey Yöneticisi Ercüment Polat da, “Aygaz'ın tecrübe ve birikimi ile United Group'un gücünü birleştirerek harmoni içinde çalıştık. Bu süreçte öğrendik, geliştik, zorluklarla mücadele ederek, Asya Kıtası’nda yepyeni bir ekiple başarıya ulaşmanın keyfini yaşadık. Gerek Türkiye'den destek için gelen arkadaşlarımız gerekse Bangladeş'de oluşturduğumuz müthiş ekibimiz sayesinde pandemi koşullarına rağmen, olabildiğince hızlı bir şekilde faaliyetimize tam kapasite ile başladık. Bangladeş LPG pazarına büyük bir katma değer yaratacağımıza ve böylesi iyi bir ekiple hedeflerimize beklentimizin ötesinde bir hızla ulaşacağımıza inanıyorum.” dedi.