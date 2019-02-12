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UPT’nin yeni genel müdürü Hakan Özat oldu

Global para transferi ve ödeme platformu UPT’nin yeni genel müdürü Hakan Özat oldu. Görevini Hakan Özat’a devreden Serhan Kavi çalışmalarını yönetim kurulu üyesi olarak sürdürecek.

UPT’nin yeni genel müdürü Hakan Özat oldu
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Dünya genelinde 200’e yakın ülkede, 400 bin işlem noktasıyla hizmet veren Aktif Bank iştiraki UPT üst yönetiminde değişikliğe gidildi. Bu çerçevede UPT’nin yeni Genel Müdürü daha önce Aktif Bank Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Hakan Özat oldu. Mayıs 2017’den bu yana UPT Genel Müdürlüğü görevini üstlenen Serhan Kavi ise çalışmalarını yönetim kurulu üyesi olarak sürdürecek.

Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu olan Hakan Özat’ın 15 yıllık bankacılık deneyimi bulunuyor ve Özat, 2015 yılından bu yana Aktif Bank bünyesinde yer alıyor.

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UptHakanözat
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