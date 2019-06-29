URTİM İhracatını üretimin yüzde 85'ine çıkardı

Urtim, bu sene 42'incisi düzenlenen ve kendi alanında dünyanın en büyük ilk 5 fuarı arasında yer alan Yapı, İnşaat Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı'na arka arkaya 18'inci kez katıldı. 12 ülkeden 553 katılımcı firmanın yer aldığı fuar toplamda yaklaşık 70 bin ziyaretçiyi ağırladı.



Geçtiğimiz sene ile kıyaslandığında yabancı ziyaretçi sayısında önemli bir artış görüldüğüne işaret eden Urfalılar, özellikle Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri, Afrika, Ortadoğu ve Avrupa olmak üzere çok sayıda ülkeden ziyaretçilerin geldiğini kaydetti. Avrupalıların Türkiye hinterlandında yapacakları projelerle ilgili Türk yapı malzemeleri sektörünün gücünü bilmelerinden dolayı Türkiye’yi tedarikçi olarak seçmelerinin hem gurur hem de umut verici olduğunu söyleyen Urfalılar, şöyle devam etti:



"Katılımcı tarafında ise geçen seneye göre biraz düşüş vardı. Bunun sebebi hem 3 senede bir yapılan ve dünyanın en büyük fuarı olan Bauma Münih Fuarı’nın, hem de 2 senede bir olan Batimat Paris Fuarı’nın bu sene yapılması. Ancak dünyada ilk beşte olan Türkiye'deki yapı fuarı hiçbir zaman cazibesini kaybetmeyecektir. Özellikle de Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetler başta olmak üzere bu bölgeye komşu ülkeler her zaman Türkiye'deki fuarı kendileri için en büyük yapı fuarı olarak göreceklerdir."



FUARIMIZ DAHA DA GÜÇLENECEK



Bauma Fuarı’na 15 yıldır katıldıklarını belirten Urfalılar, fuara yaklaşık 750 bin ziyaretçinin geldiğini ve inanılmaz bir yoğunluk yaşandığını kaydetti. Urfalılar, "Bauma Fuarı’nda çok fazla Afrikalı ziyaretçi olmaması dikkatimi çekti. Bu anlamda Paris'te yapılacak olan Batimat Fuarı daha da önem kazandı. Bauma Fuarı’nda dokunamadığımız Afrika ülkelerine Batimat Fuarı’nda rahatça ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Ben Türk yapı sektörü sanayici ve ihracatçılarına mutlaka Bauma ve Batimat Paris fuarlarına katılmalarını öneriyorum. Bunun yanında İstanbul Yapı Fuarımız da özellikle bölgemizin tercih edilen en büyük fuarı. İlerleyen dönemlerde Türkiye'deki fuarın daha da güçleneceğini düşünüyorum." dedi.



YÜZDE 85'İ İHRACAT



URTİM olarak kalıp ve iskele üretiminde 40 yıldır faaliyet gösterdiklerini ve hem Türkiye'de hem yurtdışındaki çok büyük projelerde yer aldıklarını ifade eden Urfalılar, "2000’li yıllar itibariyle çok ciddi ihracatçı bir firma olmaya başladık. Türk müteahhitlerinin yurt dışında aldığı projelerle beraber o ülkelere girip oradaki lokal firmalarla büyüyerek ciddi ihracatlar yapmaya başladık. Geldiğimiz noktada 54 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yaklaşık 3 bin ton aylık kapasitemiz var. İç piyasadaki daralma ve bizim ihracat iştahımızın daha da çok artmasıyla beraber geldiğimiz noktada yüzde 85 ihracat yapan bir firmayız. Türk yapı sektörünün güçlenmesi ve yurt dışında bilinirliliğinin artmasıyla her ülkede tercih edilir konuma geldik. İhracat yaptığımız ülke sayısını sürekli artırıyoruz." diye konuştu