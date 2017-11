Uruguay'a tava sattılar uzak pazar yok dediler

Dünyada 90 milyar dolarlık büyüklüğe yaklaşan ev ve mutfak eşyaları sektörünün oyuncuları İstanbul’da Türk üreticilerle buluştu. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) tarafından ilki geçen yıl düzenlenen Turkish Housewares by Invitation Only etkinliğinin ikincisi İstanbul Hilton Bosphorus Oteli’nde başladı. Geçtiğimiz seneki olumlu geri dönüşler sonrasında Turkish Housewares by Invitation Only etkinliğinin ikincisini yapmaya karar verdiklerini vurgulayan EVSİD Başkanı Burak Önder, “Geçtiğimiz sene etkinliğimize katılan hemen hemen her firma bu sene yine burada. Geçen sene 21 ülkeden alıcılar gelirken bu sene bu sayıyı 28’e çıkardık. Birçok firmamız ilk kez Uruguay, Brezilya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Kolombiya gibi uzak pazarlara ihracata başladı” dedi.



“ TÜRKİYE’DEKİ ÜRÜNLER ASYA’DAKİLERDEN DAHA KALİTELİ”



Turkish Housewares by Invitation Only etkinliğine ikinci kez katıldığını belirten Ekvator’un en büyük perakende firması olan De Prati Satınalma Müdürü Lissette Paredes, “Türkiye’ye ikinci kez geliyorum. Bizim için çok yeni bir pazar ve diğer ticaret yaptığımız ülkelere göre özellikle ürün adeti konusunda çok daha esnek. Bizim gibi küçük nüfuslu ülkeler için ürün adeti çok önemli bir konu. Ürün kalitesi de Çin’den çok daha iyi olduğu halde fiyatlar hemen hemen aynı. Geçtiğimiz sene yaklaşık 150 bin dolarlık porselen alımı yapmıştık. Bu sene banyo malzemeleri, cam dekoratif ürünleri plastik saklama kapları da almayı planlıyoruz. Bu sene gerçekleştireceğimiz 30 milyon dolarlık ithalatın yüzde 10’dan fazlasını Türkiye’den yapmayı planlıyoruz” dedi.



“ TÜRKİYE’DEN URUGUAY’A 1.1 MİLYON DOLARLIK MUTFAK EŞYASI ”



Türkiye’den götürdükleri ürünlerle Uruguay’da pazara çeşitlilik geldiğini belirten Cerny S.A. Direktörü Erneston Kemper, “1970 yılında kurulmuş bir aile şirketiyiz. Dünyanın birçok ülkesinden ithalat yaparak Latin Amerika pazarına dağıtıyoruz. Türkiye ile ilk temasımız 6 sene önce olmuştu. Çalışmaya başladıkça Türkiye’deki markaların ne kadar büyük olduğunu anladık. Brezilya, Çin gibi ülkelerden bütün ithalatçı firmalar ürün alıyor. Biz Türkiye’den götürdüğümüz mutfak malzemeleri, plastik ürünler, cam eşyalar ile pazara yeni bir inovatif, sıradan olmayan ürünler getirmiş olduk. Türkiye’den gelen ürünlerin kalitesinden de çok memnunuz. İnsanlar Türkiye’de çok geniş görüşlü. Bu yüzden Türklerle çalışmak çok kolay. Sadece son bir yılda 1.1 milyon dolarlık alım yaptık” dedi.



MUTFAK EŞYASI İHRACATINDA DÜNYA’DA 6’INCI SIRADAYIZ



2017 yılının ilk 10 aylık ihracatının Ev ve Mutfak Eşyaları sektörü açısından bir önceki yılın aynı dönemine göre olumlu geçtiğini kaydeden Önder, “9 aylık rakamlar 2016 yılına göre ihracatımızda yüzde 7,49’lık bir büyümeyi gösteriyor. Son çeyrekte de aynı artış trendini sürdürürsek 2017’yi 2,3 milyar dolarlık ihracatla kapatabiliriz” dedi. Sektörün dünya genelinde ihracatta 6’ıncı sırada yer aldığına dikkat çeken EVSİD Başkanı, “İlk sıradaki Çin’in pazar payı yüzde 48. İkinci sıradaki Almanya’nın ise yüzde 6,7 seviyesinde. Dünya pazarının yaklaşık yarısı Çin’in elinde. Türkiye olarak dünya ev ve mutfak eşyaları pazarından aldığımız pay ise yüzde 2,37 civarında. Ev ve mutfak eşyaları sektöründe en fazla ihracatı elektrikli ürünler, ocaklar kategorisi alıyor. Ardından en güçlü olduğumuz kategori ise plastik ev ve mutfak eşyaları” diye konuştu.



HEDEF LATİN AMERİKA VE UZAKDOĞU



Ev ve mutfak eşyaları sektörü olarak hemen hemen tüm ülkelere ihracat yaptıklarını kaydeden Önder, bu yıl Nijerya, Angola ve Arjantin’e yapılan ihracatta bir önceki döneme göre yüzde 100’ün üzerinde artış yaşandığını belirtti. Ekonomi Bakanlığı ile yürüttükleri URGE projeleri kapsamında hedef pazarları belirlediklerini vurgulayan Burak Önder, “2018 için Latin Amerika, Batı Avrupa ve Uzakdoğu hedef pazarlarımız. Bu pazarların yanı sıra diğer yakın pazarlarda da ihracatımızı daha da arttırma yönünde faaliyetler planlıyoruz” şeklinde konuştu.