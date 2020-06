Ustası dondurma seçiminin püf noktalarını anlattı

Her mevsimin vazgeçilmez tatlısı dondurma, havaların ısınmasıyla birlikte büyük küçük herkesin daha sıkça ve severek tükettiği gıda oluyor. Bu noktada lezzetine ek olarak her mevsim taze, doğal, sağlıklı yani “doğru dondurma” seçimi de büyük önem taşıyor. Yeni nesil dondurmacılık anlayışıyla sektöre öncülük eden Serez Dondurmacısı, 7’den 70’e herkesin gönül rahatlığıyla tüketebilmesi için doğru dondurma seçiminin püf noktalarına dikkat çekiyor.

“Ne yiyorsak onu sunarız” mottosu ile yol alan Serez Dondurmacısı, havaların ısınmasıyla tüketimi hızla artan dondurmanın seçimi konusunda tüketicileri bilgilendiriyor. Ülkemizdeki dondurma tüketiminin özellikle yaz aylarında daha çok artığını belirten Serez Dondurmacısı Kurucusu Serdar Kemahlı, “Dondurma üretiminde kullanılan her bir malzemeyi titizlikle teste tabi tutarak temin eden, kalite belgelerine sahip olan, bünyesinde tam zamanlı gıda mühendisi bulunan, taze üretim yapan, hijyenik, güvenilir, şeffaf bir yönetim anlayışıyla üretim gerçekleştiren markaların ürettiği dondurmalar doğru dondurmadır. Bunlarla birlikte dondurmanın, her safhada ısı şoklarından korunması da üretilen dondurmanın doğru dondurma olabilmesi için son derece önemli. Yeterli ve dengeli beslenme için her gün tüketilmesi gereken süt ve süt ürünleri grubunda yer alan; protein, lif ve süt yağının yanı sıra pek çok vitamin ve mineral içermesiyle de oldukça zengin bir besin kaynağı olan doğru dondurma sadece yazın değil kış döneminde de gönül rahatlığıyla tüketilebilir” diye konuştu. Kuruldukları günden bu yana tüm kriterleri uygulayarak Türkiye’de yeni nesil dondurmacılık sektörüne öncülük ettiklerini ifade eden Kemahlı, doğru dondurma seçimin 4 temel püf noktasını anlattı.

1 - Doğal malzemelerin kullanılıp kullanılmadığını sorgulayın

Dondurma yapımında; katkı maddesi, aroma, kimyasal kıvam artırıcı, renklendirici, hazır şurup veya yapay tatlandırıcı kullanılıyorsa dondurma sağlıklı bir besin olma özelliğini kaybediyor. Bu nedenle dondurmayı oluşturan her bir hammaddeyi teste tabi tutarak tarım ilacı (pestisit) kullanılmayan, dört mevsim taze ve doğal malzemelerin yanı sıra yüksek kaliteli sütün doğru pastörizasyon işlemlerinin ardından üretime dahil edilmesi oldukça önemli. Hammadde tercihi kadar önemli olan bir diğer kriter ise dondurma üretimi yapılan tesis kadar satışa sunulan mekanda da gerekli tüm hijyen kurallarının uygulanması. Ancak bu koşullar sağlandığında taze, doğal, sağlıklı ve lezzetli olan doğru dondurma üretilmiş oluyor.

2 - Besin değerlerini kontrol edin

Sağlıklı beslenmeye özen gösteren, aktif spor yapan veya formunu korumak isteyenlerin, “Bir top mu yesem, iki top mu, şekersiz olanlardan mı seçsem yoksa meyveli olanları mı alsam?” sorularıyla dondurma keyfi bir matematik problemine dönüşebiliyor. Bu noktada doğru dondurmayı seçmek için dondurmacınızın her bir dondurma türü için ayrı olarak hazırladığı bir besin değeri tablosu varsa bunu incelemek işinizi çok kolaylaştırır. Serez Dondurmacısı’nın tüm şubelerinde yer alan besin değeri tablosu ihtiyaç duyulan besin değeri, kalori gibi hesapların kolaylıkla yapılmasını sağlıyor. Böylece herhangi bir diyet programını uygulayanlar da kafasında bir soru işareti kalmadan, gönül rahatlığıyla dondurma tüketebiliyor.

3 - Alerjen tablolarına göre beslenme şeklinize uygun olmasına dikkat edin

Günümüzde tüketim kültürünün hızla yaygınlaşması ve doğal ürünlerle sağlıklı beslenme bilincinin artması nedeniyle tüketicilerin beslenme şekilleri değişiklik gösteriyor. Bu nedenle süt alerjisi veya laktoz intoleransı olanlar, vegan ve ovo vejetaryen beslenen tüketiciler de kendileri için uygun dondurma çeşitleri talep ediyorlar. Burada dondurma noktalarındaki çalışanların en iyi şekilde bilinçlendirilmesi kadar alerjen tabloları da kritik rol oynuyor. Çeşitli beslenme alışkanlıklarına sahip tüketicilerin alerjen tablolarını incelemesi kendileri için sağlıklı ve doğru dondurma seçimi yapmalarını kolaylaştırıyor.

4 - Güvenli üretim ve muhafaza koşullarını sağladığından emin olun

Gıda güvenliği konusu tüketiciler nezdinde gittikçe artan bir önem kazanıyor. İşletmelerde, gıda üretiminin sağlıklı ve güvenli olmasından üretim için gerekli hammaddelerin seçilmesine, paketleme malzemelerinin seçimi ve kullanımından tedarikçilerin değerlendirilmesi ve işletmeye kabulüne, ürünün depolanmasından taşıma esnasında soğuk zincirin kırılmamasına kadar üretim zincirinin tamamını içine alan bir standartlar bütününü kapsayan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points – Risk Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları) sistemini de içeren ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi’nin uygulanması yüksek önem taşıyor. Bununla birlikte ürünlerin dondurma noktalarında uygun koşullarda muhafaza edilmesi de ürün güvenliği ve kalitesi açısından oldukça kritik. Dondurmaların servis edildiği soğutucunun yeterli soğuklukta ve çalışıyor durumda olması, her bir dondurma çeşidinin alınmasının ardından vitrin kapaklarının kapatılması ve yeni bir sipariş verilmediği sürece açılmaması bu gıdanın uygun koşullarda muhafaza edilmesi için gereken öncelikli maddeler arasında yer alıyor.

