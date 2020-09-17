Üstün lezzet şimdi Cheddarlı

Krem Peynir, simitli sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi, akşam atıştırmalıklarının da sevilen sürülebilir peyniri olmayı sürdürüyor. Krem peynirde lezzeti çeşitlendirmeye odaklanan Teksüt, sofralara yeni bir deneyim sunuyor. Teksüt Cheddarlı Krem Peynir, Teksüt’ün çok sevilen klasik krem peynirini, Cheddar’ın özgün ve yoğun lezzetiyle bir araya getiriyor.

Yağlı ve sert yapılı Cheddar Peyniri; son yıllarda Türk sofralarında kendine daha fazla yer bulmaya başladı. Keyif veren bir burukluğa sahip Cheddar, yoğun aromasıyla damak tadında iz bırakıyor. Teksüt, Cheddarlı krem peyniri için yüksek kaliteli Cheddar peyniri kullanıyor.

Sadece taze peynirden yapılır

Krem peynir, Türkiye’nin en büyük süt ve süt ürünleri kuruluşlarından Teksüt’ün uzmanlık anlarından biri. Lezzeti, nefaseti ve kıvamıyla ayrışan Teksüt Krem Peynir, sadece ve sadece taze peynirden hazırlanıyor. Ürün, geçen yıl (2019) Belçika merkezli Uluslararası Tat Enstitüsü’nce Üstün Lezzet Ödülü’ne layık görülmüştü. Bu ödüllü peynir, şimdi Teksüt Cheddarlı Krem Peynir olarak yeni bir lezzet seçeneğiyle tüketicilere sunuluyor.

Teksüt Cheddarlı Krem Peynir, besleyici niteliğiyle sabah alınması gereken besin değerlerinin önemli bir bölümünü karşılıyor ve güne enerjili bir başlangıca yardımcı oluyor. Sadece sabah kahvaltıları değil, akşam açlıkları ya da atıştırma aralıkları için de hem hızlı hem sağlıklı bir alternatif sağlıyor.

140 gramlık cam ambalajlarda sunulan Teksüt Cheddarlı Krem Peynir, çeşitli ulusal ve yerel marketlerde satışa sunulmuş durumda.