Uyumsoft, Karadeniz Kariyer Fuarında öğrencilerle buluştu

Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ temsilcileri fuarda, ülkemizin inovasyon lideri olduklarını anlatırken, özel sektör ve kamuda hayata geçirdikleri dijital dönüşüm uygulamalarını kaydettiler. Uyumsoft’u temsilen katılan İş Geliştirme ve Kanal Yöneticisi Cafer Uyar ve Satış Pazarlama Yöneticisi Mustafa Dakmaz, standı ziyaret eden yetkililere ve öğrencilere, ülkemizin yerli yazılımda geldiği nokta ve Uyumsoft’un EkoSMMM, e-Serbest Meslek Makbuzu, EkoTicari ürün ailesinin aralarında bulunduğu geniş ürün yelpazesi hakkında bilgiler verdi. Fuara katkılarından dolayı Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz tarafından, Uyumsoft AŞ’ye verilen Teşekkür Plaketini Cafer Uyar aldı.



10 binin üzerinde öğrenci katıldı



Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde düzenlenen Karadeniz Kariyer Fuarı’nın açılışı, 11 Mart 2019 tarihinde saat 10.00’da yapıldı. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Baykal’ın açılış konuşmasını yaptığı törende, Tokat Valisi İsmail Ustaoğlu, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Seyfullah Kınalı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonu Başkanı Trabzon Milletvekili Muhammet Balta birer konuşma gerçekleştirdiler. Açılış törenine, Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Trabzon Milletvekili Salih Cora, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve protokolün yoğun ilgisi oldu. İki gün süren Karadeniz Kariyer Fuarı’na, kamu ve yerel yönetim yetkililerinin yanı sıra, 150’nin üzerinde iş dünyasından temsilci ve 10 binin üzerinde üniversite öğrencileri katıldı.